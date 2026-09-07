Doble crimen en San Juan de Lurigancho: acribillan a amigos que bebían alcohol cerca a su vivienda

Dos hombres fueron asesinados a balazos en el distrito de San Juan de Lurigancho. Las víctimas se encontraban bebiendo licor con sus amigos después de jugar un partido de fulbito cuando fueron atacados por sicarios. La Policía sospecha que se trataría de un ajuste de cuentas.

Guardar

Dos amigos fueron asesinados a balazos en el asentamiento humano Santa Rosa, en la zona de Huáscar, en San Juan de Lurigancho, durante la noche del domingo 6 de septiembre. La Policía investiga el caso como un presunto ajuste de cuentas.

Las víctimas fueron identificadas como Roberto Isaías Celestino Cajas, de 20 años, y Yosimar Jefferson Maura Galarza, de 30. Ambos habían participado minutos antes en un partido de fulbito cerca de una losa deportiva del sector.

PUBLICIDAD

Más de diez casquillos en la escena: dos hombres murieron tras un ataque a balazos| Foto: América Noticias

PNP no descarta ajuste de cuentas

De acuerdo con la informacón de América Noticias, los agresores esperaron a que las víctimas terminaran el encuentro deportivo. Después las siguieron hasta el punto donde bebían licor junto a un grupo de amigos.

Allí abrieron fuego contra ambos. En la escena, los peritos hallaron más de diez casquillos de bala.

Los autores del ataque escaparon en una motocicleta tras efectuar los disparos. Agentes de la comisaría de Santa Elizabeth acudieron al lugar para resguardar la escena y realizar las primeras diligencias.

Más de diez casquillos en la escena: dos hombres murieron tras un ataque a balazos| Foto: América Noticias

Según la Policía, la principal hipótesis es un ajuste de cuentas. Las autoridades indicaron que Maura Galarza registraba antecedentes, entre ellos por tráfico ilícito de drogas.

PUBLICIDAD

La División de Investigación Criminal (Depincri) del sector quedó a cargo de las pesquisas para identificar a los responsables del doble homicidio. Familiares y conocidos de las víctimas evitaron declarar ante la prensa.

Otro crimen en el Callao

Sergio Zumba, de 20 años, fue asesinado a balazos en el distrito de Mi Perú, cerca de Ventanilla. Según el relato de sus familiares, el joven estaba detenido en una avenida cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron y le dispararon a corta distancia. Una allegada aseguró que recibió seis impactos de bala y sostuvo que no tuvo posibilidad de defenderse.

El crimen ocurrió en plena vía pública y dejó rastros de sangre sobre la pista. Además, circularon videos que mostrarían momentos previos y posteriores al ataque, aunque las autoridades deberán verificar su autenticidad y determinar si pueden ayudar a identificar a los responsables.

PUBLICIDAD

Canales de ayuda

Ante una emergencia médica, las personas pueden comunicarse con el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a través de la línea 106 . El servicio coordina el envío de ambulancias y la atención prehospitalaria en casos que requieran asistencia inmediata.

Para reportar incendios, accidentes, rescates u otras situaciones que demanden la intervención de brigadas especializadas, está disponible la línea 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú . La llamada es gratuita desde teléfonos fijos y celulares.

En casos de delitos en curso, ataques, hechos de violencia o situaciones de riesgo, se puede llamar a la Policía Nacional del Perú (PNP) al 105. La central recibe alertas y coordina la respuesta policial.