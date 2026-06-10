¿Empeñar las joyas para crecer? Más de S/500 millones en créditos pignoraticios, una opción que toma vuelo en Perú

Miles de familias y pequeños negocios en Perú han encontrado en los créditos pignoraticios una respuesta rápida y accesible para afrontar emergencias económicas, campañas comerciales o gastos inesperados.
Este tipo de financiamiento, que utiliza joyas de oro como garantía temporal, ha mostrado un crecimiento sostenido y se consolida como una de las alternativas más dinámicas del sistema financiero nacional, según cifras de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la experiencia de Caja Metropolitana.
Crecen los préstamos con garantía de joyas
De acuerdo con Antonio Sebastián, gerente de negocios pignoraticio y consumo de Caja Metropolitana, el crédito pignoraticio permite acceder a liquidez inmediata sin necesidad de trámites extensos ni evaluaciones complejas.
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“El crédito pignoraticio se ha convertido en una herramienta financiera clave para personas que necesitan liquidez inmediata sin recurrir a préstamos informales o procesos largos de aprobación. Hoy muchas familias utilizan sus joyas como un respaldo financiero temporal para atender necesidades urgentes o impulsar sus pequeños negocios”, indicó.
Al cierre de 2025, los créditos pignoraticios regulados por la SBS totalizaron S/ 445 millones y las proyecciones de la Caja Metropolitana estiman que el mercado superará los S/ 500 millones al mes de mayo.
El incremento de la demanda por productos financieros ágiles y accesibles explica esta expansión, en un contexto donde la liquidez inmediata es una prioridad para hogares y emprendedores.
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Cinco ventajas clave del crédito pignoraticio
El atractivo de esta modalidad radica en cinco beneficios principales, según el análisis de Caja Metropolitana:
- Liquidez inmediata: el proceso de desembolso es rápido, permitiendo a los usuarios resolver situaciones urgentes sin demoras ni largas esperas.
- Menos requisitos: no es necesario presentar documentación compleja, lo que facilita el acceso a más personas y reduce las barreras para quienes necesitan financiamiento rápido.
- Tasas competitivas: los créditos pignoraticios suelen ofrecer condiciones más favorables que los préstamos informales o los créditos de corto plazo tradicionales.
- Seguridad de las joyas: las prendas entregadas quedan resguardadas bajo estrictos protocolos de seguridad durante todo el periodo del préstamo.
- Recuperación del bien: una vez cancelada la deuda, el cliente recupera íntegramente sus joyas, a diferencia de otros esquemas donde el bien puede perderse.
Herramienta flexible para emprendedores y comerciantes
El crecimiento del crédito pignoraticio está vinculado también al perfil de sus usuarios. Actualmente, el 45% de la cartera de Caja Metropolitana corresponde a comerciantes y emprendedores, quienes usan este mecanismo como capital de trabajo rápido para abastecer sus negocios, afrontar campañas de temporada o cubrir pagos inmediatos sin afectar su flujo de caja.
Esto ha convertido al crédito con garantía de joyas en una opción relevante para la micro y pequeña empresa, de acuerdo con la entidad.
Liderazgo del mercado y resultados financieros
En el segmento regulado, Caja Metropolitana de Lima se consolida como líder con más del 32% de participación y una cartera superior a S/ 156 millones al cierre de abril.
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La entidad ha visto cuadruplicar sus utilidades: de S/ 5.4 millones en 2024 a S/ 23.8 millones en 2025, impulsada por el dinamismo de los créditos pignoraticios.
Con 78 años de experiencia y presencia nacional, Caja Metropolitana continúa fortaleciendo su oferta de soluciones financieras inclusivas para familias, personas y pequeños negocios.
De esta manera, la consolidación del crédito pignoraticio confirma su papel como alternativa ágil, segura y flexible en el contexto económico actual, promoviendo la inclusión financiera y el acceso a recursos inmediatos en el Perú.
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