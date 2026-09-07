Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: fixture, formato, cupos al Mundial y todos los detalles del torneo

Perú competirá en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: FPV

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La selección peruana de vóley femenino ya está lista para afrontar un nuevo desafío internacional. El Campeonato Sudamericano 2026 se disputará desde este martes 8 hasta el domingo 13 de septiembre en el Maracanãzinho de Río de Janeiro, Brasil, con seis selecciones en competencia e importantes boletos en juego rumbo a los próximos grandes torneos.

Perú, dirigido por el brasileño Antonio Rizola, tendrá cinco partidos durante el certamen y se medirá ante Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Chile. El objetivo será terminar entre los primeros puestos para asegurar su presencia en el Mundial 2027 y, además, luchar por una histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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¿Cómo se jugará el Sudamericano de Vóley 2026?

A diferencia de otros torneos, el campeonato no tendrá fase de grupos, semifinales ni una final. Las seis selecciones participantes disputarán una fase única bajo el sistema de todos contra todos, por lo que cada equipo jugará cinco encuentros.

El campeón será el seleccionado que termine en el primer lugar de la tabla general luego de completar sus cinco partidos. En cuanto al sistema de puntuación, una victoria por 3-0 o 3-1 entregará tres puntos al ganador, mientras que un triunfo por 3-2 otorgará dos unidades al vencedor y una al perdedor.

En caso de igualdad en la clasificación, se aplicarán los criterios de desempate en este orden: número de victorias, puntos acumulados, ratio de sets y ratio de puntos. Si la igualdad persiste, se tendrán en cuenta los enfrentamientos directos entre las selecciones involucradas.

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En el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 participan los seis mejores equipos de la región.

¿Qué está en juego para Perú?

El Sudamericano tendrá una importancia especial porque repartirá tres cupos al Campeonato Mundial de Vóley Femenino 2027, que se disputará en Estados Unidos y Canadá. Por ello, terminar en los primeros lugares será uno de los principales objetivos de la selección peruana.

Pero no será el único premio. El campeón del certamen también conseguirá la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que el torneo representa una de las principales oportunidades para las selecciones sudamericanas de asegurar su presencia en la próxima cita olímpica. La FIVB estableció que los campeonatos continentales entregarán una plaza olímpica por región.

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La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

¿Qué selecciones participan?

Seis equipos competirán por el título sudamericano en Río de Janeiro: Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Venezuela. En el ranking mundial utilizado para esta edición, las posiciones de las participantes son:

Brasil: 2º

Argentina: 20º

Colombia: 21º

Perú: 42º

Chile: 68º

Venezuela: 106º

El desafío para Perú será enfrentar a rivales de diferentes características y buscar la mayor cantidad de triunfos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ debutará este martes 8 de septiembre frente a Argentina. Luego, tendrá que medirse con sus otros rivales, cerrando su participación en un duelo clave contra Chile. A continuación, el fixture completo de Perú:

Fecha 1: Perú vs Argentina — martes 8 de septiembre, 3:00 p. m.

Fecha 2: Perú vs Brasil — miércoles 9 de septiembre, 6:00 p. m.

Fecha 3: Perú vs Venezuela — jueves 10 de septiembre, 3:00 p. m.

Fecha 4: Perú vs Colombia — sábado 12 de septiembre, 2:30 p. m.

Fecha 5: Perú vs Chile — domingo 13 de septiembre, 1:00 p. m.

Todos los horarios corresponden a la hora peruana. Los partidos de Perú podrán seguirse por Latina TV y también mediante el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

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Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Las 14 convocadas de Perú

Antonio Rizola definió una lista de 14 voleibolistas para afrontar el campeonato. La nómina está conformada por dos armadoras, seis atacantes, tres centrales y tres líberos.

Armadoras: Yadhira Anchante y Lucía Magallanes.

Atacantes: Brenda Lobatón, Aixa Vigil, Sandra Ostos, Kiara Montes, Daniela Muñoz y Alondra Alarcón.

Centrales: Claudia Palza, Coraima Gómez y Saskya Silvano.

Líberos: Mirian Patiño, Rachell Hidalgo y Andrea Villegas.

Con este grupo, Perú buscará volver a competir entre las principales selecciones de Sudamérica y asegurar uno de los boletos al Mundial 2027. El reto comenzará este martes ante Argentina y tendrá como gran atractivo el enfrentamiento contra Brasil, principal candidato al título y al cupo olímpico.