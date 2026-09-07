Más de 100 provincias serán afectadas por lluvias, nieve y granizo con intensidad moderada y fuerte, según Senamhi

Lluvia, nieve y granizo hoy y mañana: en estas zonas del Perú: Indeci recomienda tomar medidas de prevención - Andina

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Senamhi advirtió que lluvias, nieve, granizo y aguanieve de moderada a fuerte intensidad afectarán entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre a más de 100 provincias de 14 regiones del Perú, un escenario que mantiene riesgo de deslizamientos y huaicos y coincide con la declaración de emergencia de 63 distritos de La Libertad por las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño.

El pronóstico del organismo prevé acumulados de entre 10 mm por día y 18 mm por día en la sierra norte, de 8 mm por día a 12 mm por día en la sierra centro y de 7 mm por día a 15 mm por día en la sierra sur. A eso se sumarán descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a 40 km/h (25 mph).

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Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, las precipitaciones alcanzarán localidades de la sierra de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Piura y Puno. El organismo también indicó que no se descarta lluvia dispersa en la costa norte.

El aviso precisa que habrá granizo en zonas situadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. También se esperan nevadas en localidades ubicadas sobre los 3.800 metros de altitud en la sierra centro y sur.

Senamhi lanza alerta por fuertes lluvias, nieve y granizo - Andina

Riesgo en 14 regiones andinas y en 63 distritos de La Libertad

La advertencia meteorológica abarca más de 100 provincias, pero en La Libertad la vulnerabilidad ya tiene una traducción administrativa concreta: 63 distritos fueron declarados en emergencia por el peligro de las lluvias vinculadas a El Niño. Esas jurisdicciones están repartidas en 11 de las 12 provincias del departamento.

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La provincia de Trujillo concentra el mayor número de distritos en esa situación, con 12: Alto Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Laredo, Moche, Poroto, Salaverry, Simbal, Trujillo y Víctor Larco Herrera.

En Otuzco son 10 los distritos declarados en emergencia: Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Mache, Otuzco, Paranday, Salpo, Sinsicap y Usquil. En Ascope son ocho: Ascope, Casa Grande, Chicama, Chocope, Magdalena de Cao, Paiján, Rázuri y Santiago de Cao.

La provincia de Pataz tiene siete distritos en emergencia: Buldibuyo, Chillia, Huancaspata, Huayo, Parcoy, Pataz y Tayabamba. En Pacasmayo son cinco: Guadalupe, Jequetepeque, Pacasmayo, San José y San Pedro de Lloc.

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En Santa Cruz de Chuca, un deslizamiento de lodo y tierra ha dejado poblados incomunicados, desencadenando una respuesta inmediata de las autoridades locales. (Andina)

Sánchez Carrión también registra cinco distritos bajo esa condición: Cochorco, Huamachuco, Sanagorán, Sarín y Sartimbamba. En Gran Chimú son cuatro: Cascas, Lucma, Marmot y Sayapullo.

Chepén suma tres distritos: Chepén, Pacanga y Pueblo Nuevo. Julcán presenta tres: Carabamba, Huaso y Julcán; Santiago de Chuco otros tres: Quiruvilca, Santiago de Chuco y Sitabamba; y Virú también tres: Chao, Guadalupito y Virú.

Indeci pidió despejar rutas de evacuación y reforzar techos

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil recomendó a los gobiernos locales y regionales verificar que las rutas de evacuación estén libres y debidamente señalizadas para conducir a la población hacia zonas seguras. La entidad advirtió que las lluvias pueden activar deslizamientos y huaicos.

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El organismo también pidió comprobar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías dentro de cada jurisdicción para responder ante una emergencia. Esa revisión forma parte de las medidas preventivas frente al impacto de las precipitaciones anunciadas por Senamhi.

Autoridades en Piura evalúan un mapa de planificación durante el II Simulacro Nacional Multipeligro, un ejercicio para medir la capacidad de respuesta ante lluvias intensas.

Para la población, la recomendación fue proteger y reforzar los techos de las viviendas. Indeci además planteó establecer sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes en coordinación con las autoridades locales.

La entidad señaló por último que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, monitorea los departamentos alertados y coordina con autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.

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