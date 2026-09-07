Perú

“Decepción”: Carlos Álvarez rompe con Keiko Fujimori, la acusa de estar con “mafiosos e ineptos” y cree que durará poco

El humorista, aliado de Rafael López Aliaga, cuestionó la estrategia contra la criminalidad y advirtió que la presidente podría tener una gestión breve si mantiene a funcionarios que ya fracasaron en esa materia

Álvarez arremete contra Keiko Fujimori y la acusa de mantener en el poder a “mafiosos, delincuentes e ineptos” vinculados, según sostiene, con anteriores fracasos contra la criminalidad
Álvarez arremete contra Keiko Fujimori y la acusa de mantener en el poder a “mafiosos, delincuentes e ineptos” vinculados, según sostiene, con anteriores fracasos contra la criminalidad
Guardar

El cómico y excandidato presidencial Carlos Álvarez arremetió este domingo contra la presidenta Keiko Fujimori, a quien acusó de rodearse de “mafiosos, delincuentes e ineptos” y de mantener en el poder a funcionarios vinculados, según afirmó, con anteriores fracasos en la lucha contra la criminalidad.

Álvarez, quien semanas atrás aceptó apoyar a la mandataria en la lucha contra la inseguridad ciudadana, advirtió que, si el Gobierno mantiene esa estrategia, Fujimori podría tener una permanencia “igual o más corta” que la de otros presidentes “en los últimos años”.

PUBLICIDAD

“Qué decepción ver cómo nuestro Perú se sigue yendo a la mie**, que nada ha cambiado, que todo sigue igual, que todos los mafiosos, delincuentes e ineptos siguen ahí, en el poder”, afirmó en un mensaje grabado y difundido en su cuenta de Facebook.

El humorista, actualmente aliado del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sostuvo que para acceder a un cargo público parece ser necesario tener “prontuario” y cuestionó que el Gobierno recurra a funcionarios que, en su opinión, ya fracasaron en el combate contra la delincuencia.

El humorista, ahora vinculado políticamente a Rafael López Aliaga, cuestionó la estrategia del Gobierno frente a la criminalidad

“Si alguna vez creíamos que algo podía cambiar, nos equivocamos con creces. Y solo somos testigos que todo sigue igual o peor. Se han farmeado (jactado) tantos años diciendo que estaban preparados, que al final parece que no fue un farmeo, sino un hueveo”, señaló.

PUBLICIDAD

“Cuando un gobierno de verdad quiere hacer bien las cosas, las hace. Desde que se sabe ganador, ya tenía que trabajar en las facultades legislativas y presentarlas el mismo 28 de julio. Es cierto que encontraron la criminalidad desbordada, pero debieron buscar reunirse con los mejores y llegar al poder a dar el gran golpe. Este gobierno quiere seguir con los mismos que fracasaron y con algunos sospechosamente ligados a alguna organización criminal. Con eso, señora presidenta, no va a lograr nada”, agregó.

Asimismo, cuestionó que el paquete de facultades legislativas incluyera, según dijo, medidas relacionadas con la derogación de la ley contra la usura y la eliminación del tope a las tasas de interés de las entidades financieras. “No es urgente hacer más ricos a los ricos”, afirmó.

Consideró que el país necesita medidas más contundentes frente a la delincuencia y recordó que Fujimori había manifestado anteriormente su disposición a aplicar las propuestas contempladas en el plan de gobierno de País para Todos, la formación con la que se presentó a las elecciones de abril.

Carlos Álvarez, con camisa a rayas azules y blancas, introduce una papeleta en una urna electoral de la ONPE. Al fondo, se aprecia una cabina de votación
El humorista Carlos Álvarez advierte que su Gobierno podría durar poco: señala que, si mantiene la actual estrategia de seguridad, Fujimori podría tener una permanencia “igual o más corta” que otros presidentes de los últimos años

“Y vemos que de ese plan y de otros no se ha sacado nada o casi nada. Aquí necesitamos mano dura, que hasta ahora no se ve. La mano dura, me da rabia reconocerlo, la están poniendo los malditos asesinos, los extorsionadores, los delincuentes, los sicarios. Ellos están poniendo la mano dura, estas malditas escorias”, dijo.

Del mismo modo, invocó a la jefa de Estado a tomar como referencia al colombiano Abelardo de la Espriella, quien ha defendido que “la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República” y ha planteado derrotar al crimen sin diálogo, ya sea “por la razón o por la fuerza”.

“Es la única forma de cambiar esto. No podemos ir con contemplaciones. Esto ya es una barbarie. Y lo peor de todo es que nadie no se da o no quiere darse cuenta”, señaló.

Álvarez es actualmente responsable del plan contra la delincuencia de López Aliaga, quien ha cuestionado a Fujimori por su gestión de la inseguridad y ha expresado su decepción por haberla apoyado en campaña.

Temas Relacionados

Carlos ÁlvarezKeiko FujimoriRafael López Aliagaperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Martín Pérez Guedes confía en que Universitario logrará el ‘tetra’ a fin de año: “Nunca den por muerto a este equipo”

El exvolante crema expresó su plena convicción en que el plantel dirigido por Héctor Cúper conquistará el tetracampeonato y describió al grupo como resiliente y capaz de sobreponerse a cualquier adversidad

Martín Pérez Guedes confía en que Universitario logrará el ‘tetra’ a fin de año: “Nunca den por muerto a este equipo”

Óscar Junior aclara su rol en la nueva etapa de ‘La Bella Luz’: “Mi papá es el dueño de la orquesta, yo soy el líder”

El hijo del Óscar Custodio aclaró que la presencia de su padre en los eventos continuará y explicó la razón de esta decisión

Óscar Junior aclara su rol en la nueva etapa de ‘La Bella Luz’: “Mi papá es el dueño de la orquesta, yo soy el líder”

Carol Reali le dedica tiernas palabras a André Bankoff luego de su boda: “Deseo que encuentren a alguien que les mire así”

La brasilera se mostró emocionada con este nuevo paso en su vida personal. No dudó destacar el amor de su ahora esposo

Carol Reali le dedica tiernas palabras a André Bankoff luego de su boda: “Deseo que encuentren a alguien que les mire así”

Gisela Valcárcel responde a Viviana Rivasplata tras recordar su amorío con Roberto Martínez: “La idea es aceptar lo que nos pasó”

La popular ‘Señito’ aclaró que no menciona directamente a la exreina de belleza, pero tampoco busca crear algún conflicto

Gisela Valcárcel responde a Viviana Rivasplata tras recordar su amorío con Roberto Martínez: “La idea es aceptar lo que nos pasó”

“Hay 150 cuerpos de peruanos pudriéndose en una morgue de Rostov, en Rusia”: viuda denuncia abandono y pide pruebas de ADN

Silvia Ramos viajó hasta Rusia tras conocer la muerte de su esposo, quien salió del Perú con la promesa de trabajar en seguridad. Según su testimonio, encontró numerosos cuerpos de peruanos y pidió facilitar pruebas de ADN para identificar los restos

“Hay 150 cuerpos de peruanos pudriéndose en una morgue de Rostov, en Rusia”: viuda denuncia abandono y pide pruebas de ADN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Pablo Kuczynski pide cerrar investigación por aportes irregulares de campaña 2016: alega que el plazo ya venció

Pedro Pablo Kuczynski pide cerrar investigación por aportes irregulares de campaña 2016: alega que el plazo ya venció

Keiko Fujimori cobró casi S/40 mil en su criticado primer mes al frente de la Presidencia

Exministro del Interior afirma que salida del general Óscar Arriola “no soluciona” la inseguridad

Comisión de Constitución cita al ministro Luis Galarreta para explicar pedido de facultades legislativas

PerúCheck valida 12 cifras clave del pedido de facultades, desde extorsión hasta población extranjera

ENTRETENIMIENTO

Óscar Junior aclara su rol en la nueva etapa de ‘La Bella Luz’: “Mi papá es el dueño de la orquesta, yo soy el líder”

Óscar Junior aclara su rol en la nueva etapa de ‘La Bella Luz’: “Mi papá es el dueño de la orquesta, yo soy el líder”

Carol Reali le dedica tiernas palabras a André Bankoff luego de su boda: “Deseo que encuentren a alguien que les mire así”

Gisela Valcárcel responde a Viviana Rivasplata tras recordar su amorío con Roberto Martínez: “La idea es aceptar lo que nos pasó”

Melanie Martínez sí trabajaría con Pamela López tras distanciamiento con Pamela Franco: "Chamba es chamba”

Olenka Mejía confirma que está embarazada y muestra la ecografía de su bebé: “Llegaste para completarnos”

DEPORTES

La dura opinión de Luis Urruti tras la derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo: “Fue un robo”

La dura opinión de Luis Urruti tras la derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo: “Fue un robo”

Sebastián Aranda va por la gloria en Letonia: clasificó con FK Auda a la final de la Latvijas Kauss tras superar en penales a BFC Daugavpils

Regatas Lima anuncia a Julieta Sández como nuevo refuerzo: central argentina de 1.93 metros llega desde Estados Unidos

Ignacio Buse ya está en Lima y espera con ilusión el Perú vs Paraguay por Copa Davis: “Estamos muy ansiosos”

Exárbitro FIFA rechazó el polémico penal a Williams Riveros en Universitario vs Comerciantes Unidos: “Es un piscinazo”