“Decepción”: Carlos Álvarez rompe con Keiko Fujimori, la acusa de estar con “mafiosos e ineptos” y cree que durará poco

Álvarez arremete contra Keiko Fujimori y la acusa de mantener en el poder a “mafiosos, delincuentes e ineptos” vinculados, según sostiene, con anteriores fracasos contra la criminalidad

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El cómico y excandidato presidencial Carlos Álvarez arremetió este domingo contra la presidenta Keiko Fujimori, a quien acusó de rodearse de “mafiosos, delincuentes e ineptos” y de mantener en el poder a funcionarios vinculados, según afirmó, con anteriores fracasos en la lucha contra la criminalidad.

Álvarez, quien semanas atrás aceptó apoyar a la mandataria en la lucha contra la inseguridad ciudadana, advirtió que, si el Gobierno mantiene esa estrategia, Fujimori podría tener una permanencia “igual o más corta” que la de otros presidentes “en los últimos años”.

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“Qué decepción ver cómo nuestro Perú se sigue yendo a la mie**, que nada ha cambiado, que todo sigue igual, que todos los mafiosos, delincuentes e ineptos siguen ahí, en el poder”, afirmó en un mensaje grabado y difundido en su cuenta de Facebook.

El humorista, actualmente aliado del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sostuvo que para acceder a un cargo público parece ser necesario tener “prontuario” y cuestionó que el Gobierno recurra a funcionarios que, en su opinión, ya fracasaron en el combate contra la delincuencia.

El humorista, ahora vinculado políticamente a Rafael López Aliaga, cuestionó la estrategia del Gobierno frente a la criminalidad

“Si alguna vez creíamos que algo podía cambiar, nos equivocamos con creces. Y solo somos testigos que todo sigue igual o peor. Se han farmeado (jactado) tantos años diciendo que estaban preparados, que al final parece que no fue un farmeo, sino un hueveo”, señaló.

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“Cuando un gobierno de verdad quiere hacer bien las cosas, las hace. Desde que se sabe ganador, ya tenía que trabajar en las facultades legislativas y presentarlas el mismo 28 de julio. Es cierto que encontraron la criminalidad desbordada, pero debieron buscar reunirse con los mejores y llegar al poder a dar el gran golpe. Este gobierno quiere seguir con los mismos que fracasaron y con algunos sospechosamente ligados a alguna organización criminal. Con eso, señora presidenta, no va a lograr nada”, agregó.

Asimismo, cuestionó que el paquete de facultades legislativas incluyera, según dijo, medidas relacionadas con la derogación de la ley contra la usura y la eliminación del tope a las tasas de interés de las entidades financieras. “No es urgente hacer más ricos a los ricos”, afirmó.

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Consideró que el país necesita medidas más contundentes frente a la delincuencia y recordó que Fujimori había manifestado anteriormente su disposición a aplicar las propuestas contempladas en el plan de gobierno de País para Todos, la formación con la que se presentó a las elecciones de abril.

El humorista Carlos Álvarez advierte que su Gobierno podría durar poco: señala que, si mantiene la actual estrategia de seguridad, Fujimori podría tener una permanencia “igual o más corta” que otros presidentes de los últimos años

“Y vemos que de ese plan y de otros no se ha sacado nada o casi nada. Aquí necesitamos mano dura, que hasta ahora no se ve. La mano dura, me da rabia reconocerlo, la están poniendo los malditos asesinos, los extorsionadores, los delincuentes, los sicarios. Ellos están poniendo la mano dura, estas malditas escorias”, dijo.

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Del mismo modo, invocó a la jefa de Estado a tomar como referencia al colombiano Abelardo de la Espriella, quien ha defendido que “la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República” y ha planteado derrotar al crimen sin diálogo, ya sea “por la razón o por la fuerza”.

“Es la única forma de cambiar esto. No podemos ir con contemplaciones. Esto ya es una barbarie. Y lo peor de todo es que nadie no se da o no quiere darse cuenta”, señaló.

Álvarez es actualmente responsable del plan contra la delincuencia de López Aliaga, quien ha cuestionado a Fujimori por su gestión de la inseguridad y ha expresado su decepción por haberla apoyado en campaña.

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