“¿Lo mataron? No seas pend**o": la extraña llamada con la que el general Víctor Revoredo cortó entrevista en vivo

El jefe de Investigación Criminal recibió información sobre un secuestro durante una entrevista y decidió retirarse del set para atender el caso

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El jefe de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), Víctor Revoredo, interrumpió este lunes una entrevista televisiva en vivo tras recibir una llamada relacionada, aparentemente, con un caso de secuestro y abandonó el estudio después de expresar su alarma por lo que le comunicaba su interlocutor.

Revoredo era entrevistado por la periodista Alvina Ruiz en la televisora Willax, donde respondía sobre las detenciones realizadas en el marco de las investigaciones por la masacre y el secuestro de un empresario ocurridos en Trujillo, así como sobre las pruebas que sustentaban la hipótesis policial.

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Justo antes de recibir la llamada, Ruiz le preguntó por las pruebas verificables con las que contaba la institución para sustentar las detenciones vinculadas con el más reciente caso de criminalidad, en medio de los cuestionamientos que derivaron en la renuncia del comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

“Señorita periodista, la investigación es técnica y es científica”, respondió antes contestar en directo. Tras unos segundos de conversación, el oficial explicó que debía retirarse para atender personalmente el caso.

Víctor Revoredo interrumpió una entrevista en vivo tras recibir una llamada aparentemente relacionada con un secuestro y abandonó el set para atender el caso

“Hemos realizado el rescate ayer de una persona y hay otras víctimas. (...) Ya se rescató uno y dice que hay otras víctimas. Yo como director de la Dirincri tengo que ir a asumir esa responsabilidad”, señaló.

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“Siempre contesto y, con el respeto debido, me voy a informar de este caso y continúo. Por favor, prima la vida”, añadió antes de abandonar el set.

Sin embargo, su micrófono permaneció abierto y permitió escuchar parte de la conversación telefónica, en la que preguntó reiteradamente a su interlocutor qué había ocurrido y, aparentemente alarmado, se le escuchó decir: “¿Aló, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? (...) ¿Lo mataron? No seas pend**o”.

Ruiz confirmó posteriormente que el oficial había abandonado el estudio.

Revoredo ha sido cuestionado en los últimos días por algunos de sus gestos y declaraciones tras el ataque armado en Trujillo, entre ellas su reciente afirmación de que la Policía no considera “enemigos” a los integrantes de la banda criminal ‘Los Pulpos’, a la que se le atribuye el atentado, sino que busca llevarlos ante la justicia para que sean “corregidos” y “resocializados”.

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El general Víctor Revoredo evitó este martes responder a las preguntas de la prensa sobre las diferencias físicas entre cinco detenidos por su presunta participación en la masacre ocurrida en Trujillo /Macronorte

“No sé cuánto la vida me permita seguir utilizando este querido uniforme (...), pero no me lo van a arrancar nunca.Yo jamás pensé encontrarme con ‘Los Pulpos’. Ellos se atrevieron a golpear a la sociedad y ahí sale la Policía”, señaló en RPP.

Anteriormente, esbozó una sonrisa cuando un grupo de periodistas le preguntó por las diferencias en el aspecto físico y la estatura de los capturados respecto de las personas que aparecen perpetrando el ataque en Trujillo, vestidas con uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

“¡Que viva el Perú!”, respondió y, según las imágenes difundidas por el medio local Macronorte.pe, corrió por una calle aledaña en busca de su automóvil, que no lograba ubicar. “Por favor, que viva el Perú. La Policía ama Trujillo y ama el Perú. ¡Que viva el Perú nomás les digo. Esperen unos minutos", dijo antes de retirarse.

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