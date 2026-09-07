Perú

Keiko Fujimori cobró casi S/40 mil en su criticado primer mes al frente de la Presidencia

El ingreso presidencial se sitúa por encima del salario fijado para Dina Boluarte en 2025, en un contexto de creciente presión por la inseguridad

Keiko Fujimori
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La presidenta Keiko Fujimori percibió 39.124,80 soles (unos 11.500 dólares) durante agosto por el ejercicio de su cargo, según el registro de remuneraciones publicado por el Despacho Presidencial en el Portal de Transparencia.

El monto corresponde a los ingresos recibidos por la mandataria durante su primer mes al frente de Palacio de Gobierno, bajo el régimen laboral de la Ley del Servicio Civil (Servir), de acuerdo con la información oficial difundida este lunes por la Presidencia.

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El dato se conoce en un contexto de cuestionamientos a sus primeras semanas de gestión por la respuesta al crimen organizado, que ha incluido la declaratoria de emergencia en Lima y Callao y Pataz (La Libertad), uno de los principales focos de minería ilegal y actividad criminal.

El sueldo de Fujimori, quien llegó a la Presidencia en su cuarto intento electoral, supera los S/35.568 mensuales que fijó en julio de 2025 la entonces presidenta Dina Boluarte, cuando elevó el salario presidencial tomando como referencia las remuneraciones de los mandatarios de doce países de América Latina.

Keiko Fujimori

Los casi que 40 mil soles que cobró la gobernante equivalen además a casi 35 sueldos mínimos, en momentos en que el Ejecutivo ha planteado elevar el sueldo básico de los actuales S/1.130 a S/1.300.

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Los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022) percibían un ingresos de 15.600 soles.

En desarrollo.

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