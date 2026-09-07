Viviana Rivasplata se harta de la polémica que hay por el libro de Gisela Valcárcel: “Seguimos hablando de la misma tontería”

Viviana Rivasplata cuestionó que la polémica por el libro de Gisela Valcárcel siga en televisión y redes sociales después de 30 años.

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Viviana Rivasplata volvió a pronunciarse sobre la controversia que generaron las revelaciones de Gisela Valcárcel en su libro ‘El poder de ser tú’, y esta vez lo hizo con un dejo de fastidio. La exreina de belleza remarcó que han pasado cerca de tres décadas desde su historia con Roberto Martínez, expareja de Valcárcel, y cuestionó que el episodio siga generando titulares en la televisión y las redes sociales.

“Después de 30 años seguimos hablando de la misma tontería”, afirmó en conversación con ‘Más Espectáculos’. La polémica se reactivó tras el lanzamiento del libro de Valcárcel, publicado por Editorial Planeta y presentado el 2 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima).

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En la obra, la conductora aborda episodios de su matrimonio con Martínez, entre ellos la infidelidad que marcó el final de esa relación y que involucró, según distintas versiones, a Rivasplata. Aunque Valcárcel no menciona nombres de manera directa en el texto, los pasajes reactivaron la discusión pública sobre un episodio ocurrido a fines de los años noventa.

El origen de la polémica: el libro de Gisela Valcárcel y la reacción de Viviana Rivasplata

Durante la presentación de ‘El poder de ser tú’, Valcárcel habló con detalle sobre el impacto emocional que le dejó la infidelidad de Martínez y el romance que este inició con Rivasplata apenas días después de la separación. La conductora explicó que decidió no consultar a su expareja antes de publicar el libro, pese a que aparece mencionado en varios pasajes.

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La presentadora aborda la controversia generada por su reciente libro y las reacciones de Viviana Rivasplata, enfatizando el propósito de la publicación como un llamado a aceptar experiencias pasadas y a la unión. Resalró que en su escrito no menciona a nadie con nombre y apellido

“Las partes que cuento son las partes que incluso él ya ha contado, pero no estoy hablando de él, estoy hablando de cómo me sentí con las acciones que en algún momento vieron”, precisó Valcárcel. Rivasplata expresó su malestar por primera vez en el pódcast ‘Q’ Bochinche’, donde señaló que, aunque el libro no la nombra de manera explícita, el relato reabrió una historia que considera cerrada.

La exreina de belleza remarcó que su relación con Martínez comenzó cuando el exfutbolista de Universitario ya había firmado su divorcio. “Mi relación siempre fue clara, con un hombre que ya había firmado su divorcio. Lo que pasa es que cuando él me estuvo persiguiendo en diferentes sitios, él estaba separado y nos dimos la oportunidad, nos llegamos a casar y me decepcionó también”, explicó en esa entrevista.

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Ante esas declaraciones, Valcárcel respondió durante una firma de ejemplares y remarcó que su intención nunca fue exponer a terceros. “Hay algo claro: en el libro no se menciona a nadie, pero no es mi idea mortificar a nadie. La idea del libro es aceptar lo que nos pasó”, afirmó la conductora ante las cámaras de ‘Q’ Bochinche’.

“Seguimos hablando de la misma tontería”: la nueva respuesta de Rivasplata

En su conversación con ‘Más Espectáculos’, Rivasplata amplió su postura y fue más directa sobre el desgaste que le genera la reactivación mediática del tema. La empresaria sostuvo que cada persona construye su propia versión de los hechos y que ella prefiere concentrarse en su presente. “Ya pasaron 30 años. Cada uno tiene las ganas de hablar desde su vida, desde sus vivencias, yo también tengo las mías, todos los lados tienen diferentes historias”, señaló.

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Tras 30 años, la controversia entre Viviana Rivasplata y Gisela Valcárcel vuelve a los titulares. En esta entrevista, Viviana reflexiona sobre el pasado y afirma que su prioridad actual es proteger a sus hijos. Video: TikTok @riclatorrez

La exreina de belleza fue enfática al marcar su límite frente a la exposición pública del tema, aunque reconoció el derecho de Valcárcel a compartir su experiencia. “Yo siempre voy a estar para proteger a mis hijos, hoy en día, es lo que de alguna manera toca. Es la única parte que no me gusta mucho, pero bueno son las vivencias y el sentir de alguien, que puede ser distinto al mío”, expresó Rivasplata.

La empresaria también recordó que ella misma atravesó momentos difíciles durante esa etapa, cuando tenía apenas veinte años. “A mí también se me hizo mucho daño. Entonces son etapas que hemos transcurrido, que hemos pasado, que hemos superado, que han pasado millones de años”, comentó. Rivasplata explicó que, en su momento, prefirió no confrontar públicamente lo ocurrido: “Uno dice: ya va a pasar, ya para qué voy a salir a aclarar, hablar”.

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Rivasplata remarca que Martínez también la engañó a ella

Uno de los datos que Rivasplata ha remarcado en sus últimas declaraciones es que, según su versión, Roberto Martínez también le fue infiel durante su matrimonio, lo que ubica a ambas mujeres en una situación similar frente al mismo hombre. “Nos engañó la misma persona y eso hay que ponerlo claro”, afirmó la empresaria, quien evitó plantear el episodio como una rivalidad con Valcárcel.

“El de él, que él solo conocerá; el mío, que es totalmente transparente; y el de ella, que también es válido, porque a ambas nos hicieron sufrir de alguna manera”, agregó. La empresaria remarcó que construyó su vida lejos de esa historia y que mantiene una relación de 17 años con su actual esposo.

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“Yo no he estado escondiéndome nunca de nadie, ni mucho menos. Yo siempre he estado bien transparente en todo”, sostuvo Rivasplata, quien insistió en que su versión de los hechos es clara desde el inicio.

Gisela Valcárcel responde a las recientes declaraciones de Viviana Rivasplata respecto a su vinculación con Roberto Martínez.

Rivasplata cierra el tema con un llamado a mirar hacia adelante

Consultada sobre si considera el episodio como un capítulo cerrado, Rivasplata fue clara al señalar que prefiere enfocar su energía en el presente antes que en revivir controversias del pasado.

“Todos tenemos experiencias, todos tenemos vivencias, tenemos cosas positivas y negativas que nos han pasado. Y yo creo que lo importante del ser humano es seguir adelante, reinventándose y construir cosas bonitas y positivas para la vida que uno quiere construir, que uno quiere hacer”, afirmó.

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La empresaria también reconoció que el episodio forma parte de la dinámica propia del mundo del espectáculo, donde ciertas historias del pasado suelen resurgir con facilidad. “Son cosas que son parte del show business, digamos, del espectáculo, que hay personas que saben cómo usarlas y bueno, y otras que estamos enfocados en nuestra vida actual”, comentó Rivasplata.