Perú

Peruana viajó a Rusia para recuperar el cuerpo de su esposo fallecido y denuncia falta de apoyo: “Ni el Gobierno peruano ni la Cancillería”

Según el testimonio, varias familias aseguran que sus parientes viajaron a Rusia por ofertas laborales y terminaron involucrados en el conflicto contra Ucrania

Familias desesperadas exigen respuestas sobre sus parientes, quienes habrían sido reclutados con falsas promesas para terminar como carne de cañón en el conflicto ucraniano. Créditos: DNews
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La falta de asistencia de las autoridades peruanas se convirtió en uno de los principales reclamos de las familias que buscan información sobre ciudadanos peruanos involucrados en la guerra entre Rusia y Ucrania. Los familiares aseguran que enfrentan por cuenta propia trámites, gastos y gestiones para conocer el paradero de sus seres queridos.

El testimonio de Silvia Ramos expone una de las situaciones denunciadas. La mujer viajó hasta Rostov, Rusia, para localizar a su esposo, quien salió del Perú con la expectativa de trabajar en labores de seguridad y terminó involucrado en el conflicto. Durante su búsqueda, consiguió ingresar a una morgue militar y reconoció sus restos.

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Ramos sostiene que durante todo ese proceso no recibió asistencia económica ni acompañamiento de representantes peruanos. Según su relato, fue ella quien acudió al consulado y entregó documentos, fotografías, información sobre el fallecimiento y otros datos relacionados con su esposo.

La mujer también sostiene que existen otros cuerpos de ciudadanos peruanos pendientes de identificación y que las familias necesitan apoyo para realizar pruebas de ADN. Su pedido al Gobierno peruano se concentra en facilitar estos procedimientos y brindar asistencia a quienes no cuentan con recursos para viajar hasta Rusia.

Silvia Ramos cuestiona la atención recibida de Cancillería

Ataúdes forrados con tela roja afuera de una funeraria, un coche fúnebre con un féretro y un recuadro con una mujer junto a un ataúd.
Silvia Ramos afirmó haber encontrado numerosos cuerpos de ciudadanos peruanos en una morgue de Rostov y estimó la cifra en alrededor de 150. Este dato debe presentarse como una denuncia o testimonio, no como una cifra oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ramos relató que desde el inicio de la búsqueda intentó entregar información al consulado peruano. Según explicó, mientras permanecía en Italia también remitió datos relacionados con su esposo y posteriormente presentó documentos sobre su fallecimiento.

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La mujer afirmó que no recibió llamadas de representantes consulares durante ese proceso. “A mí no me ayudó el consulado, a mí no me ayudó el cónsul, a mí no me ayudó el embajador”, declaró.

Ramos también sostuvo que el consulado desconocía inicialmente la situación de su esposo. Por ese motivo, aseguró que ella misma proporcionó el certificado de defunción, fotografías tomadas durante el reconocimiento del cuerpo y conversaciones mantenidas con personal de la morgue.

La información sobre los fallecidos llegó a Ramos desde la morgue

Composición de imagen: soldados con camuflaje y rifles en un campo de tiro, y un recuadro con personas sosteniendo pancartas de protesta
Soldados entrenan en un campo de tiro, mientras familiares de peruanos reclutados con engaños para la guerra entre Ucrania y Rusia protestan pidiendo ayuda al consulado peruano. (Infobae)

Durante su permanencia en Rostov, Ramos sostuvo comunicación con personal encargado de la morgue. Según su testimonio, recibió una solicitud para colaborar con la identificación de familiares de ciudadanos peruanos fallecidos.

Ramos afirmó que recibió una lista con nombres y que trasladó esa información a familiares de posibles víctimas. También señaló que conserva conversaciones con personal de la morgue que respaldarían parte de sus gestiones.

La mujer sostiene que esta situación contrasta con la información que, según su percepción, manejaban las autoridades peruanas. “El cónsul no puede decir que no había peruanos”, declaró, al referirse a la presencia de compatriotas fallecidos en el lugar.

La cifra de alrededor de 150 cuerpos forma parte de la denuncia realizada por Ramos y fue presentada por DNews como una información que requiere corroboración oficial.

Ramos niega haber recibido ayuda de una ONG

La entrevistada también rechazó la versión de que su viaje hasta Rusia contó con respaldo de una organización no gubernamental.

“Ni el gobierno peruano, ni la cancillería, ni ninguna ONG, señorita. Nadie”, declaró Ramos al explicar que cubrió por cuenta propia las gestiones relacionadas con su esposo.

En ese contexto, Ramos ofreció su colaboración desde Rostov para facilitar la entrega de documentación y pruebas genéticas a la morgue.

Se pidió una respuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores

Durante la investigación presentada por DNews también se informó que el medio buscó conocer la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores frente a la denuncia.

La información difundida señala que el medio continuaría con los intentos de comunicación con la Cancillería para conocer si las autoridades peruanas recibieron la lista mencionada por Ramos y qué acciones corresponden respecto de los ciudadanos fallecidos.

La falta de información oficial constituye otro de los reclamos de las familias. Según los testimonios recogidos por DNews, algunas personas desconocen si sus familiares continúan con vida, si fallecieron o si sus restos se encuentran en alguna de las morgues ubicadas cerca de las zonas de combate.

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