Tomate llega a S/7 el kilo y choclo a S/10 en mercado Caquetá: familias compran menos ante el alza de alimentos

¿Has notado que tu presupuesto para el mercado ya no alcanza? Los precios del tomate, la papa y la arveja se han triplicado. Conversamos con los comerciantes del mercado de Caquetá, quienes explican las causas detrás de esta subida que afecta a la canasta básica familiar. ATV

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Los precios de varios alimentos básicos registran incrementos en el mercado Caquetá, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, una situación que afecta tanto a comerciantes como a consumidores. El tomate, la papa, la arveja y el choclo figuran entre los productos cuyo valor genera mayor preocupación durante las compras diarias.

Los vendedores atribuyen las variaciones a una menor disponibilidad de productos y a factores relacionados con el clima. En el caso del tomate, los comerciantes señalan que la actual temporada dificulta el ingreso regular de mercadería, mientras que el fenómeno El Niño también aparece entre los factores mencionados en el mercado.

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El incremento de los precios modifica las compras de las familias. De acuerdo con una comerciante consultada en el mercado Caquetá, algunos clientes redujeron sus adquisiciones de uno o dos kilos a cantidades menores, como medio kilo o un cuarto de kilo, con el objetivo de ajustar el gasto al presupuesto disponible.

La situación también repercute en los propios vendedores, debido a una reducción del movimiento comercial. Los comerciantes consultados señalan que el mayor costo de los alimentos limita la capacidad de compra de los clientes y genera menor rotación de determinados productos en los puestos del mercado.

Tomate alcanza los siete soles por kilo

El tomate figura entre los productos con mayor variación de precio en los puestos del mercado Caquetá. Según la información recogida entre los comerciantes, algunas presentaciones que antes se ofrecían entre S/1,50 y S/2,50 registran valores superiores en la actualidad.

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En el caso del tomate de mayor tamaño, los vendedores señalan un precio de hasta S/7 por kilo, frente a valores previos cercanos a S/3 o S/3,50. La comerciante consultada relacionó este incremento con la falta de temporada y una menor cosecha por parte de los agricultores.

Papa y arveja también registran variaciones

El de mayor tamaño llega hasta S/7 por kilo, frente a precios anteriores de alrededor de S/3 o S/3,50. Composición: Infobae

La papa aparece dentro del grupo de productos cuyo precio también presenta incrementos. Entre las variedades mencionadas por los comerciantes figuran la yungay serrana, la huayro moro y la papa amarilla.

Los vendedores relacionan estas variaciones con una menor disponibilidad de cosechas. La papa amarilla, según la comerciante consultada, atraviesa un periodo de menor producción, situación que también incide sobre otros alimentos como el camote.

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La arveja registra otra variación dentro del mercado. De acuerdo con la información proporcionada por los comerciantes, su precio llegó previamente a S/20 por kilo, luego descendió hasta S/3 y posteriormente volvió a subir. Entre las causas señaladas figuran la falta de temporada y el menor ingreso de mercadería.

Choclo llega a S/10 por kilo

El choclo también forma parte de los productos que registran un aumento en el mercado Caquetá. Un consumidor consultado señaló que el precio subió en 50 céntimos, mientras que otro comerciante atribuyó el incremento a la poca producción.

El kilo de choclo se ubica en S/10, según la información recogida durante el recorrido por el centro de abastos. Los comerciantes indicaron que la evolución del precio dependerá de la cantidad de producto disponible para su comercialización.

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La menor oferta puede generar nuevos incrementos si el ingreso de mercadería no mejora. Esta situación coloca al nivel de producción como uno de los factores principales para determinar el comportamiento del precio del choclo en los próximos periodos.

Menores compras y mayor presión sobre los hogares

Un puesto con tomates, ajíes y choclos ilustra la oferta de productos agrícolas en un mercado tradicional de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de los alimentos modifica las decisiones de compra de los consumidores que acuden al mercado Caquetá. La reducción de las cantidades adquiridas aparece como una de las principales respuestas frente a los mayores precios registrados en productos de consumo frecuente.

Los compradores también enfrentan dificultades para mantener el mismo nivel de adquisición con un presupuesto limitado. En el caso del choclo, por ejemplo, el incremento registrado se suma a las variaciones de otros productos básicos presentes en las compras habituales.

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Los comerciantes consultados también señalaron la necesidad de una mayor coordinación de las autoridades frente a los problemas relacionados con la producción agrícola y el abastecimiento. La comerciante Sonia planteó la necesidad de un plan de contingencia para atender las dificultades que enfrentan los vendedores y consumidores.

La información recogida en el mercado Caquetá muestra variaciones de precio en tomate, papa, arveja y choclo, junto con una menor capacidad de compra de parte de algunos clientes y cambios en el volumen de productos adquiridos.