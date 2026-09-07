Gisela Valcárcel responde a Viviana Rivasplata tras recordar su amorío con Roberto Martínez: “La idea es aceptar lo que nos pasó”

La presentadora aborda la controversia generada por su reciente libro y las reacciones de Viviana Rivasplata, enfatizando el propósito de la publicación como un llamado a aceptar experiencias pasadas y a la unión. Resalró que en su escrito no menciona a nadie con nombre y apellido

Guardar

Gisela Valcárcel respondió a las declaraciones de Viviana Rivasplata y afirmó que su libro, ‘El poder de ser tú’, no busca incomodar ni exponer a personas vinculadas a episodios de su vida privada. La conductora sostuvo que el relato de sus experiencias tiene un propósito reflexivo y que no pretende reabrir conflictos con quienes fueron relacionados con una etapa de su pasado sentimental.

La popular ‘Señito’ incluyó en su publicación un capítulo sobre el desamor que vivió durante su relación con Roberto Martínez. Aunque no mencionó nombres, parte del contenido fue asociado con el periodo en el que el exfutbolista mantuvo un vínculo con Viviana Rivasplata, hecho que marcó el final de su matrimonio con la figura de televisión. La exreina de belleza cuestionó que esta historia volviera a instalarse en la conversación pública después de casi tres décadas.

PUBLICIDAD

Ante las cámaras del programa de streaming Q’Bochinche, Gisela Valcárcel dejó en claro que no incluyó detalles que identifiquen a una persona en particular.

“No es la idea. Además, hay algo claro: en el libro no se menciona a nadie. No se menciona. Yo nunca lo he hecho, no está allí, pero no es mi idea mortificar a nadie”, expresó Valcárcel.

Un programa de entretenimiento transmite una declaración de la conductora Gisela Valcárcel sobre comentarios de Viviana Rivasplata.

La conductora también explicó que ‘El poder de ser tú’ se enfoca en cómo enfrentar situaciones dolorosas y transformarlas en una fuente de aprendizaje personal. Según señaló, el texto no se limita a un solo episodio ni busca establecer responsabilidades sobre lo ocurrido en sus relaciones, sino plantear una mirada sobre las experiencias que pueden marcar a una persona.

“La idea del libro es unirnos, la idea del libro es aceptar lo que nos pasó, que esa sea nuestra fuerza. No hablo específicamente de un caso. Todo el libro trata de eso, de encontrar un nuevo camino”, manifestó Gisela Valcárcel.

PUBLICIDAD

La figura televisiva indicó que prefiere concentrarse en los comentarios de quienes ya leyeron el libro. “Estoy con él un poco disfrutando de la gente y disfrutando de los resultados que ha tenido el libro en las manos de otras personas”, añadió durante su encuentro con el espacio digital.

Gisela Valcárcel responde a las recientes declaraciones de Viviana Rivasplata respecto a su vinculación con Roberto Martínez.

Al final de sus declaraciones, Valcárcel reiteró que no tiene interés en presentar una versión de los hechos con responsables identificados. “La intención sigue siendo la misma: disfrutar, pasarla bien, crecer juntos. Y yo prefiero no mencionar a nadie y ya está. Pero sería bueno que lean el libro y si en algún momento encuentran su nombre, me lo hagan saber”, sentenció.

Viviana Rivasplata dijo que no le resultó agradable volver a ser vinculada con esa historia

Viviana Rivasplata se pronunció luego de que el capítulo relatado por Gisela Valcárcel volviera a ser comentado. Durante una entrevista en Q’Bochinche, Samuel Suárez le consultó cómo tomaba que su nombre fuera asociado otra vez con la relación que mantuvieron la conductora y Roberto Martínez, un tema que, según explicó, consideraba superado.

PUBLICIDAD

La empresaria admitió que le resultaba incómodo que ese episodio resurgiera después de tantos años. Rivasplata señaló que reconoce que las emociones de cada persona deben ser consideradas, aunque remarcó que el caso ocurrió hace cerca de tres décadas y que todos los involucrados continuaron con sus vidas.

“Honestamente, no es agradable. No voy a mentir, no voy a poner caretas acá. No es agradable porque, si bien es cierto, es una etapa que hay que validar también los sentimientos de las personas, también, si bien es cierto, han pasado casi tres décadas y cada uno ha continuado con su vida, a mí también me engañaron”, afirmó.

PUBLICIDAD

La presentadora aborda la controversia generada por su reciente libro y las reacciones de Viviana Rivasplata, enfatizando el propósito de la publicación como un llamado a aceptar experiencias pasadas y a la unión. Resalró que en su escrito no menciona a nadie con nombre y apellido

Rivasplata sostuvo que tanto ella como Valcárcel resultaron afectadas por las decisiones del exfutbolista. Además, rechazó que se le atribuya una participación incorrecta y recordó que formó una familia, tiene hijos y mantiene una relación de 17 años, por lo que no desea que su presente quede vinculado de forma recurrente con aquella controversia.

“Nos engañó la misma persona. Y eso hay que ponerlo claro. Nunca acá hubo un juego por mi parte que no sea el correcto. Entonces, eso sí me molesta, porque claro, han pasado bastantes años, yo tengo ya mis hijos, tengo mi esposo, tengo diecisiete años de relación, he construido mi vida hacia adelante”, detalló.

PUBLICIDAD