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Kluiverth Aguilar regresó al fútbol tras 18 meses: el emotivo mensaje del lateral peruano tras su debut en la MLS Next Pro

El defensor peruano, de 23 años, volvió a pisar una cancha oficial después de una grave lesión en el tendón de Aquiles que lo obligó a pasar por el quirófano. Disputó sus primeros cuatro minutos con el con Minnesota United 2 de Estados Unidos

Kluiverth Aguilar –Minnesota United 2 - Perú – deportes – 7 septiembre
Cuatro minutos bastaron para que Aguilar cerrara 18 meses de silencio competitivo. Después del pitazo final, sus palabras en Instagram fueron más elocuentes que cualquier estadística del partido. (Instagram)
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La espera terminó. Kluiverth Aguilar volvió a sentir el césped bajo sus botines en un partido oficial. Después de 18 meses sin competir, el lateral peruano de 23 años ingresó al campo en los minutos finales del duelo entre Minnesota United 2 y Colorado Rapids 2, correspondiente a la MLS Next Pro de Estados Unidos, y protagonizó uno de los regresos más aguardados del fútbol peruano en los últimos tiempos.

Horas después del pitazo final, el defensor recurrió a sus redes sociales para volcar en palabras todo lo que vivió durante ese largo y exigente proceso de recuperación. Sus palabras conmovieron a sus seguidores y reflejaron la dimensión humana de lo que significó atravesar ese calvario.

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El partido: cuatro minutos que valieron más que un gol

Kluiverth Aguilar –Minnesota United 2 - Perú – deportes – 7 septiembre
Kluiverth Aguilar volvió a disputar un partido oficial después de 18 meses de ausencia. El lateral peruano ingresó a los 86 minutos en el triunfo de Minnesota United 2 por 2-0 ante Colorado Rapids 2. (Instagram)

Minnesota United 2 se impuso 2-0 a Colorado Rapids 2 en un encuentro disputado de local. Los tantos del triunfo llegaron por intermedio de Darius Randell, quien anotó en dos ocasiones: primero a los 72 minutos y luego a los 79. El marcador ya estaba definido cuando, a los 86 minutos, Aguilar saltó al campo en reemplazo de John Farris. Fueron apenas cuatro minutos de acción, pero su valor simbólico resultó inconmensurable para el futbolista y para quienes lo siguieron durante su rehabilitación.

La última vez que el lateral había disputado un partido oficial fue el 15 de marzo de 2025, cuando todavía vestía la camiseta de Lommel SK y enfrentó a Patro Eisden por la fecha 26 de la Challenger Pro League de Bélgica, en la que permaneció hasta los 72 minutos. Desde entonces, el silencio competitivo se extendió por más de año y medio.

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El club estadounidense, que actualmente ocupa el quinto puesto en su grupo dentro de la MLS Next Pro con 37 puntos —muy lejos de las 59 unidades que acumula el líder Austin FC II—, firmó al peruano a finales de agosto de 2026 con contrato hasta el cierre de la presente temporada. Aguilar no había podido estar disponible en los compromisos anteriores ante North Texas y Houston Dynamo 2, por lo que el encuentro frente a Colorado Rapids 2 marcó su estreno formal con la camiseta de Minnesota United 2.

La lesión que lo detuvo y el camino de vuelta

Kluiverth Aguilar –Minnesota United 2 - Perú – deportes – 7 septiembre
Kluiverth Aguilar atravesó 18 meses de recuperación tras sufrir una grave lesión en el tendón de Aquiles. Sin contrato con Lommel SK, el peruano apostó por Minnesota United 2 para relanzar su carrera. (Instagram)

El origen de esta larga ausencia se remonta a agosto de 2025. Semanas después de su último partido con Lommel SK —equipo en el que no fue considerado por el cuerpo técnico durante siete fechas consecutivas—, Aguilar sufrió una rotura en el tendón de Aquiles que lo llevó directamente al quirófano. La intervención quirúrgica fue solo el comienzo de una rehabilitación extensa, físicamente agotadora y emocionalmente desafiante.

Durante ese período, su vínculo contractual con Lommel SK llegó a su fin y no fue renovado, lo que lo dejó sin equipo mientras atravesaba la etapa más crítica de su recuperación. La incertidumbre sobre su futuro profesional se sumó al desgaste propio del proceso clínico. Sin embargo, en la recta final de su rehabilitación, el defensor tomó la decisión de abandonar el fútbol europeo y apostar por el mercado norteamericano. Así llegó a Minnesota United FC 2, donde el club apostó por su experiencia internacional y su potencial para aportar desde la filial, con la posibilidad de escalar al primer equipo en 2027 si su rendimiento lo justifica.

Las palabras de Aguilar: gratitud, fortaleza y felicidad

Kluiverth Aguilar –Minnesota United 2 - Perú – deportes – 7 septiembre
Después de reaparecer en las canchas, Kluiverth Aguilar compartió un mensaje de gratitud y fortaleza. El defensor aseguró que se mantuvo convencido de regresar y ahora busca disfrutar nuevamente del fútbol. (Instagram)

Tras el partido, Aguilar publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que rápidamente circuló entre los aficionados al fútbol peruano. “Después de 1 año y unos meses de recuperación, donde pasó muchas cosas buenas y malas estuve fuerte y convencido en que volvería y más fuerte, ahora volví a donde soy feliz y es hora de disfrutar al máximo”, escribió el defensor.

En la misma publicación, el lateral extendió su agradecimiento a quienes lo acompañaron en este proceso: “Gracias al club por confiar en mí, Minnesota United FC 2 y a mis representantes que estuvieron en todo momento conmigo”, señaló Aguilar, dejando en claro que la contención de su entorno fue determinante para sostener la convicción de volver a competir.

El camino de Aguilar en el fútbol profesional comenzó en las divisiones formativas de Alianza Lima, club con el que sumó minutos en la Liga 1 antes de dar el salto al exterior. En 2021, fue transferido a Lommel SK de Bélgica en lo que se convirtió en una de las ventas más importantes del fútbol peruano de ese período. Ahora, con Minnesota United 2 como su tercer club profesional, el defensor de 23 años inicia una nueva etapa con la mirada puesta en recuperar la continuidad perdida y mantenerse en el radar de la selección peruana.

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