López Aliaga admite que Carlos Álvarez “no es experto” para dirigir su plan de seguridad: “Pero tiene confianza”

Rafael López Aliaga reconoció que Carlos Álvarez no es especialista en seguridad, pero justificó su papel por la confianza que, según dijo, genera entre los ciudadanos

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, admitió este jueves que el comediante y excandidato presidencial Carlos Álvarez “no es experto” en seguridad para dirigir su plan contra la delincuencia, aunque defendió su participación al destacar la “confianza” que, según afirmó, tiene entre la población.

“Carlos Álvarez tiene una cosa muy importante. No es experto, reconozco, pero tiene la confianza (ciudadana)”, declaró durante una entrevista con TV Perú, en la que explicó los principales ejes de su propuesta de seguridad ciudadana.

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El excalde de Lima, que renunció en octubre pasado para postularse en las elecciones generales y ahora busca volver al municipio, afirmó que unió fuerzas con Álvarez, quien lo acompaña en recorridos por la capital, donde conserva el respaldo de cerca de 1,5 millones de votantes de los comicios anteriores, de acuerdo con sus estimaciones.

“La confianza no se hace de un día para otro. La confianza se gana en treinta o cuarenta años de actividad, como Carlos Álvarez lo ha hecho por amor al Perú”, sostuvo.

El líder de Renovación Popular afirmó que ambos trabajan juntos y que el cómico lo acompaña en recorridos por Lima

El humorista se ha sumado, según López Aliaga, a una estrategia que contempla reforzar el Grupo Especial de Inteligencia Municipal (GEIM), creado durante su anterior gestión, con una inversión adicional de 100 millones de soles.

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Afirmó que esta unidad incorporaría personal con experiencia en inteligencia militar, policial y naval, y que uno de los objetivos sería utilizar información sobre llamadas extorsivas y geolocalización para identificar y capturar a delincuentes.

En ese esquema, el exburgomaestre atribuyó a Álvarez la tarea de contactar a las víctimas de extorsión y mantener un “trato personalísimo” con quienes soliciten ayuda, para recabar información que facilite la identificación y captura de los delincuentes.

“Él mismo se ha comprometido a ayudarme a tener ese trato personalísimo y caerle con un legajo de agentes del Grupo Terna (...) atrapar al delincuente”, señaló.

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Álvarez tendría la tarea de contactar personalmente a víctimas de extorsión para obtener información que facilite la identificación y captura de delincuentes

La propuesta también contempla incorporar 10.000 cámaras de seguridad adicionales, instalar iluminación LED en las vías metropolitanas, establecer recompensas de hasta 10.000 soles por información que permita capturar bandas criminales y avanzar hacia un serenazgo armado.

López Aliaga defendió además que los agentes de serenazgo puedan portar armas de fuego para protegerse durante sus intervenciones. “Si le vienen tres delincuentes, (los agentes municipales) tienen todo el derecho a defenderse”, señaló.

“Pero también le reclamo a la señora presidenta que dé un decreto de urgencia para darle ‘chuponeo legal’ a la inteligencia de la Policía, grabar las llamadas de extorsión y hacer un juicio inmediato por flagrancia. Un maldito no tiene derechos. Un maldito merece pasar su vida en la selva”, agregó.

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Semanas atrás, el exalcalde presentó a Álvarez como responsable de liderar el plan de seguridad de Renovación Popular para Lima en las elecciones de octubre, tras lo cual el cómico aseguró que se sumaba para “coadyuvar esfuerzos” en la pacificación del país con “mano dura”.

Ambos no tuvieron éxito en los comicios presidenciales del pasado 12 de abril: López Aliaga quedó en tercer lugar con el 11,904 % de los votos válidos, mientras que el humorista ocupó el sexto puesto con el 7,921 %, según los resultados oficiales al 100 % de actas contabilizadas.