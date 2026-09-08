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Carlos Desio habla de la opción de ir a Alianza Lima tras despuntar con Sport Boys: “Si uno hace bien las cosas donde está se le abren las puertas”

Durante una entrevista radial, el entrenador de la ‘misilera’ fue consultado acerca de un supuesto tanteo desde La Victoria. Aunque se mostró ligado con el equipo del Callao, admitió que “eso quiere decir que el trabajo nuestro está dando sus frutos”

Carlos Desio ha levantado el rendimiento de Sport Boys en Liga 1 2026, convirtiéndolo en aspirante al Torneo Clausura. - Crédito: A Presión
Carlos Desio ha levantado el rendimiento de Sport Boys en Liga 1 2026, convirtiéndolo en aspirante al Torneo Clausura. - Crédito: A Presión
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Carlos Desio sabe plenamente que es el hombre de moda por haber levantado el rendimiento del Sport Boys. De ahí que atienda varias entrevistas, pero en una ofrecida a Exitosa Deportes abordó un tema inesperado planteado por los panelistas: la posibilidad de trabajar en Alianza Lima.

Al momento que escuchó la interrogante, el preparador argentino, con una amplia experiencia en el fútbol peruano, respondió con inmediatez: “No tengo nada. Hoy por hoy estoy hablando con Sport Boys, estoy cómodo con el club; la verdad que me recibieron muy bien”.

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Carlos Desio instaura tranquilidad en Sport Boys pese a su prolífico rendimiento en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Carlos Desio instaura tranquilidad en Sport Boys pese a su prolífico rendimiento en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

Eso sí, motivado por el tema propuesto, Desio reconoció que “obviamente que los resultados también ayudan a todo eso. Siempre digo que si uno hace bien las cosas donde está se le abren las puertas de muchos lados”.

“Sabemos que el Boys es un club grande en Perú y que te da una vidriera muy grande. Es también importante que haya gente que se fije en mí, en este caso como hablas de Alianza, eso quiere decir que el trabajo nuestro está dando sus frutos, porque si potencias al jugador y tienes buenos resultados consiguiendo objetivos, siempre estarás a vista de todos”, amplió.

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Para terminar con ese asunto, Carlos Desio desveló que autoridades del Boys se aproximaron a su entorno empresarial para conocer su voluntad de una renovación laboral. La proximidad del Centenario lo estimula a continuar en el primer puerto.

“El contrato es hasta donde termina el torneo, siempre firmo así. Obviamente que se acercaron hablaron con representante y mostraron algo, no solo interés, sino una propuesta. Se habló con ellos, todavía nada seguro ni concreto. Solo fue un acercamiento. Me gusta el Sport Boys, es una responsabilidad grande dirigir a un equipo que cumplirá 100 años, una hermosa experiencia”, cerró.

Christian Cueva "lustrando" el botín izquierdo de Yuriel Celi tras su golazo a Sport Huancayo. - Crédito: Sport Boys
Christian Cueva "lustrando" el botín izquierdo de Yuriel Celi tras su golazo a Sport Huancayo. - Crédito: Sport Boys

Desio lo cambió todo

Había un Sport Boys desangelado a inicios de temporada. La estructura se había levantado con incorporaciones de todo tipo, pero el arquitecto principal —llámese Jaime de la Pava— jamás pudo construir sobre ellos un equipo con colmillo, ni siquiera jugando en el Callao.

A la ‘misilera’ le costó demasiado encontrarse y si en alguno momento lo hizo en los primeros compases de la Liga 1, muy rápido implosionó. La tendencia era que el cuadro chalaco involucionaba mientras otros participantes aprovechaban esa circunstancia apremiante.

¡Una joya en el Callao! Yuriel Celi conecta una espectacular volea tras una brillante asistencia de Miguel Trauco en un tiro libre para marcar el quinto gol de Sport Boys en su goleada sobre Cienciano.

Por el rendimiento decadente, los resultados sonrojantes y la exasperación de la afición, en las oficinas del Sport Boys se vieron obligados a interrumpir la administración del entrenador colombiano, que a la luz de los hechos fue un craso error ubicarlo en la parcela técnica del estadio Miguel Grau.

Por algunos momentos, la tripulación ‘rosada’, de una imagen destemplada, navegó sin un capitán adecuado detrás del timón. A puertas de un derrape, se acordó la llegada de un profesional con capacidades contrastadas en el medio local, el cual viene siendo un éxito.

Carlos Desio se deshace en elogios por el presente de Christian Cueva. - Crédito: ITEA
Carlos Desio se deshace en elogios por el presente de Christian Cueva. - Crédito: ITEA

El nombre del entrenador que ha revolucionado a Sport Boys es Carlos Desio, quien no bien asumió los mandos de la configuración símbolo del Callao se dedicó a impulsar un trabajo físico íntegro toda vez que inyectó un hambre competitiva a cada uno de los futbolistas, sobre todo a los recién sumados a su proyecto, que viene sirviendo de motor en cada participación del Torneo Clausura.

En ese escenario, de hecho, se está apreciando la mejor versión futbolística de ‘el primer campeón’, que con la autoestima agrandada puede decir que es un claro aspirante para pelear por la primera plaza de la clasificación del segundo torneo del año. Una muestra clara fue el golpe histórico asestado a Sporting Cristal.

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