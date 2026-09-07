Perú

Le ofrecieron 2.600 dólares y un viaje gratis a Rusia: Fiscalía investiga presunta trata de un peruano que habría sido captado con esa oferta

El ciudadano peruano habría alertado a su familia tras llegar a Rusia. Su hermana denunció el caso ante el Ministerio Público, que inició diligencias y solicitó el allanamiento y la detención preliminar del investigado

El investigado habría ofrecido US$2600 mensuales. Gob
El investigado habría ofrecido US$2600 mensuales. Gob
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La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte obtuvo una orden de detención preliminar judicial por siete días contra L. V., investigado por el presunto delito de trata de personas agravada en perjuicio de un ciudadano peruano, en el distrito de Ate. El caso se originó tras una denuncia vinculada con el traslado de la víctima hacia la Federación Rusa.

La investigación fiscal apunta a una presunta captación ocurrida entre marzo y abril de 2026. De acuerdo con la denuncia, el investigado habría ofrecido a la víctima una remuneración mensual de USD 2600 y le habría indicado que el traslado hacia Rusia no tendría costo para ella.

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La situación del ciudadano peruano cambió tras su llegada a territorio ruso. Según la información proporcionada al Ministerio Público, el agraviado habría sido sometido a evaluaciones médicas relacionadas con una posible incorporación al servicio militar ruso. También habría sido inducido a firmar un contrato redactado en ruso con el propósito de acceder a una tarjeta bancaria.

En ese contexto, el agraviado comunicó a su familia lo que ocurría. Su hermana presentó la denuncia ante el Ministerio Público, lo que permitió el inicio de las diligencias a cargo de la fiscal provincial Luisa Inés Quispe Asmat. La investigación derivó en una solicitud ante el Poder Judicial para ejecutar el allanamiento y la detención preliminar del investigado.

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Fiscalía ordena diligencias tras denuncia de la familia

Según la Fiscalía, la presunta captación incluyó el ofrecimiento de condiciones económicas para facilitar el traslado internacional del ciudadano peruano. La denuncia señala que el investigado habría presentado el viaje a Rusia como un proceso gratuito y vinculado con una remuneración mensual.

Una vez que el agraviado llegó al país, la situación descrita en la investigación tomó otro curso. El ciudadano habría pasado por evaluaciones médicas destinadas a su incorporación al servicio militar ruso y habría recibido indicaciones para suscribir un contrato en idioma ruso.

El documento estaría relacionado con la entrega de una tarjeta bancaria en la cual se depositaría un bono de USD 26 000. De acuerdo con la denuncia, dicho monto no habría sido recibido por el agraviado.

Víctima habría sido trasladada a un frente del conflicto

Familiares de peruanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania fueron captados este 4 de mayo al sostener fotografías de sus allegados, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, cerca a Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
Familiares de peruanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania fueron captados este 4 de mayo al sostener fotografías de sus allegados, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, cerca a Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

La investigación fiscal también contempla el posterior traslado del ciudadano peruano hacia uno de los frentes vinculados con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

El agraviado consiguió comunicarse con sus familiares y les informó sobre la situación que enfrentaba. A partir de ese contacto, su hermana acudió al Ministerio Público para denunciar los hechos y solicitar la intervención de las autoridades.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte inició las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias de la captación, el traslado internacional y las acciones posteriores que afectaron al ciudadano peruano.

Allanamiento permitió incautar dispositivos y dinero

Soldados uniformados, tanque ruso, edificios destruidos. Un móvil con ofertas de empleo, pasaporte a Rusia, cartel "Ucrania". Bandera peruana en primer plano
Más de 600 peruanos fueron reclutados con engaños para combatir en la guerra de Rusia contra Ucrania. Al menos 13 ya están muertos y la red criminal que los captó sigue operando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con base en las diligencias realizadas durante la investigación, el Poder Judicial autorizó el allanamiento de un inmueble y la detención preliminar judicial de L. V. La medida tiene una duración de siete días y busca permitir la ejecución de actos de investigación relacionados con el caso.

Estos elementos quedaron bajo disposición de las autoridades como parte de las diligencias destinadas a esclarecer la presunta participación del detenido en los hechos denunciados.

El Ministerio Público informó que continuará con diligencias complementarias junto con la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú.

La coordinación entre ambas instituciones permitirá desarrollar las actuaciones necesarias para determinar la presunta participación de L. V. y establecer las circunstancias relacionadas con el traslado del ciudadano peruano hacia Rusia.

En la intervención también participa la ONG Aerial Recovery, que brinda apoyo correspondiente dentro de las acciones vinculadas con el caso.

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