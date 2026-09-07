María Luisa Carrillo, esposa del premier Luis Galarreta, cobra S/8.470 del Congreso como asesora de fujimorista

María Luisa Carrillo, esposa del premier Luis Galarreta, recibió S/8.470,08 del Congreso por su trabajo como “Asesora II” en el despacho de la congresista Ana Patiño, de Fuerza Popular

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María Luisa Carrillo, esposa del primer ministro Luis Galarreta, recibió un pago de 8.470,08 soles (unos 2.500 dólares) del Congreso de la República por desempeñarse como asesora de la diputada Ana Patiño (Fuerza Popular), según información consignada en el Portal de Transparencia de ese poder del Estado.

El registro de remuneraciones identifica a Carrillo como “Asesora II”, un puesto que brinda apoyo técnico, legal y operativo a los despachos congresales, comisiones o bancadas parlamentarias, y señala como su jefa inmediata a la legisladora de la región Junín.

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La contratación fue expuesta semanas atrás por el portal La Encerrona, que señaló además que Carrillo y Patiño trabajaron recientemente en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), durante la administración de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025).

El mismo medio recordó que Galarreta consignó en su declaración jurada como parlamentario andino que su cónyuge no tenía trabajo. No obstante, ella declaró, como trabajadora del Parlamento, ingresos mensuales por S/ 23.800,11 y un patrimonio superior a S/ 1,14 millones en la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas correspondiente al ejercicio presupuestal 2026.

Galarreta negó irregularidades y aseguró que no intervino en la contratación. Sostuvo que su esposa cumple los requisitos para el cargo y que no existe impedimento legal para su incorporación

Según el documento difundido, Carrillo dijo percibir 16.900,11 soles mensuales provenientes del sector público y otros 6.900 soles del sector privado, lo que suma los 23.800,11 soles consignados como ingresos mensuales.

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En el apartado patrimonial, declaró bienes por un valor total de 747.594,49 soles. A esta cifra añadió 393.577,47 soles correspondientes al rubro de “otros”, con lo que el valor conjunto asciende a 1.141.171,96 soles.

Además de ser asesora congresal en 2020 (año en que Galarreta era consejero de Fuerza Popular), y candidata de ese partido a regidora de Surco en 2018, su LinkedIn señala que fue coordinadora parlamentaria de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

Negó irregularidades

En diálogo con Perú21, el jefe de Gabinete negó que exista alguna irregularidad en la contratación de su esposa y sostuvo que corresponde al Congreso explicar el proceso, pues, según afirmó, él no intervino en su incorporación.

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“Ella ha trabajado en el Congreso muchos años con la doctora (Martha) Hildebrandt. Nunca trabajó en mi oficina. Cumple los requisitos y no tiene impedimento, porque yo estoy de licencia en el Parlamento Andino”, dijo.

Un documento enmarcado consigna el ingreso mensual de 8470.08 de María Luisa Mercedes Carrillo Alzamora en la función de Asesor II. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No tengo que aclarar nada porque yo no he contratado. Que aclare la institución. Y es bien simple. Cumple los requisitos, no tiene impedimentos. No hay nada más que decir”, agregó.

Asimismo, Galarreta consideró que se ha intentado “armar una novela” alrededor de la contratación de su cónyuge y defendió la gestión de la presidenta Keiko Fujimori, al afirmar que su Gobierno no ha “entrado a robar”, sino “a trabajar”.

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Sus declaraciones surgieron luego de que fuera consultado por la designación de la excongresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, como representante del portafolio de Educación en la Derrama Magisterial, decisión adoptada por el ministro José Antonio Chang, quien compartió viajes con la exparlamentaria a Estados Unidos y Panamá.

“No he podido hablar con el ministro Chang. Conociendo su nivel y habiendo sido ministro antes, tendrá alguna explicación. Y yo mismo digo que hay que ser bien inútil para pensar que alguien puede contratar algo que está prohibido”, apuntó.