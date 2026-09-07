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Miguel Rondelli enfurece contra un periodista por consulta de variante en goleada de Melgar a ADT por Torneo Clausura 2026: “Haz el curso de técnico”

El entrenador argentino quedó muy contrariado por un cuestionamiento centrado en el ingreso de un futbolista, con el que se ignoró el rendimiento del titular habitual: “Todos los que no están para ustedes son mejores, listo”

Miguel Rondelli encabezando un entrenamiento en la UNSA. - Crédito: FBC Melgar
Miguel Rondelli encabezando un entrenamiento en la UNSA. - Crédito: FBC Melgar
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A pesar de que FBC Melgar ha regresado a la senda del plácido triunfo tras arrollar a Asociación Deportiva Tarma, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2026, algunas decisiones ejercidas por Miguel Rondelli desde la zona técnica no fueron del todo convincentes, sobre todo para los reporteros de Arequipa.

Durante la conferencia de prensa post-partido, el preparador ‘rojinegro’ se expresó con mucha contundencia ante la pregunta del periodista Daniel Rodríguez acerca de por qué valoraba más la presencia de Leonel González en lugar de la de Jesús Alcántar en la conformación de sus estructuras en Liga 1.

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Miguel Rondelli asumió la dirección técnica de FBC Melgar en la recta final del Torneo Apertura 2026. - Crédito: Difusión
Miguel Rondelli asumió la dirección técnica de FBC Melgar en la recta final del Torneo Apertura 2026. - Crédito: Difusión

A poco de que el informador culminara su interrogante, Rondelli esbozó una sonrisa irónica con la que luego dio paso a su descargo lleno de ataques. “Claro, a ustedes todos los jugadores que juegan dos minutos les gusta más que los que juegan 80. Está bien, es tu opinión”, partió diciendo.

“Si te gusta más González, haz el curso de técnico, recíbete de técnico, postúlate para un equipo e incorpora los jugadores que quieras y ponlos”, prosiguió un argentino contrariado para luego ensalzar a Alcántar, aunque aun así defendió su postura inicial.

El preparador del 'rojinegro' quedó muy disconforme con un planteamiento de un periodista arequipeño. | VIDEO: Zoom Sports

“En lugar de valorar a un jugador durante los 90′ minutos, valoran a un jugador, que ojo rindió muy bien, hizo un gol y es un joven bárbaro que trabaja igual y tira siempre para adelante, tiene mucho futuro, pero yo elijo que juegue González”.

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La explicación que continuó desarrollando el entrenador de FBC Melgar se salió de control cuando manifestó su profunda incomodidad por lo que interpreta como incoherencias al momento que opta por realizar modificaciones sobre la marcha en un partido liguero.

Miguel Rondelli aclara que la actualidad de FBC Melgar no debe etiquetarse como irregular. - Crédito: El Pueblo
Miguel Rondelli aclara que la actualidad de FBC Melgar no debe etiquetarse como irregular. - Crédito: El Pueblo

Estoy harto. En el partido pasado entra Horacio [Orzán] y en lugar de alegrarnos, porque después de mucho tiempo volvió a jugar, en cinco minutos ‘hizo mucho más’ que [Kevin] Minda en su carrera. Déjense de hinchar un poquito”, dijo.

Con la mirada fija en el hombre de prensa, Miguel Rondelli indicó: “Si te gusta decirme que soy un inepto, que elijo mal a los jugadores, no hay problema. Di lo que quieras, pero no me hagas una pregunta a mí donde está claro que si elijo a un jugador arranque de titular, equivocado o no, es porque seguramente estoy viendo algo en él que puede dar al equipo”.

El goleador histórico se hizo cargo de un doblete para encarrilar contundente triunfo sobre ADT. | VIDEO: L1MAX

“Por ahí Alcántar supera el nivel de González y luego ustedes van a pedir a Obando de la Liga 3. Todos los que no están para ustedes son mejores, listo. Lamentablemente, para ustedes, a mí me pagan para tomar decisiones y las tomo”, amplió un Rondelli más que ofuscado.

Su última alocución, después de una réplica del periodista, dejó más que claro su fastidio por una lectura que intuye antojadiza. “Si no te cuestiono la pregunta, no me digas que me equivoco en la respuesta. Di que no te gustó, no te satisfizo, que te sentiste herido o lo que quieras. No me digas lo que tengo que contestar. No eres nadie para decirme que me equivoque, como tampoco soy nadie para decirte que te equivocaste”.

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