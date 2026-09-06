Jorge Luis Salinas conmovió a sus artesanas al invitarlas al Milan Fashion Week: “Nos vemos en Milán”

Jorge Luis Salinas conmovió a sus artesanas al invitarlas al Milan Fashion Week

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Jorge Luis Salinas invitó a cuatro de sus artesanas a acompañarlo al Milan Fashion Week 2027, donde podrán ver en pasarela las prendas que tejieron para la nueva colección del diseñador peruano.

El anuncio fue compartido mediante un video en redes sociales y generó una escena cargada de emoción entre las integrantes de su equipo.

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La colección que Salinas presentará durante el invierno europeo de 2027 fue elaborada por las artesanas, quienes participaron en el tejido de las piezas que llegarán a Milán. Para el diseñador, la invitación representa una forma de reconocer su talento, dedicación, creatividad y el trabajo que realizaron durante la temporada.

“Cuatro de mis artesanas porque las voy a invitar al Milan Fashion Week, donde ellas mismas van a poder ver sus propios trabajos, ya que han sido personas muy profesionales, muy dedicadas, talentosas y creativas. Y quiero compartir este lindo momento con ustedes”, expresó Salinas al inicio del video.

Jorge Luis Salinas reconoció el trabajo de sus artesanas con un viaje al Milan Fashion Week y las emocionó hasta las lágrimas. TikTok

Las historias detrás de la colección que llegará a Milán

En el registro, el diseñador peruano conversó con las cuatro artesanas elegidas para el viaje. Sonia Laura Condori Mengue contó que es de Chanaque; Elizabeth Murra Huerta indicó que llegó desde Huánuco; Elizabeth Eugenio Aquino señaló que proviene de Tingo María, Huánuco; y Juliana Justo Bonifacio dijo ser de la provincia de Dos de Mayo, también en Huánuco.

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Al preguntarles cómo aprendieron a tejer, las artesanas coincidieron en que el oficio nació de la observación y de la enseñanza familiar. Una de ellas respondió que aprendió “de mis familias, mirando los tejidos que tejían ellas”. Otra recordó que su madre le enseñó desde niña y que también observaba a los vecinos que tejían.

“A mí me gustaba siempre tejer desde niña. Miraba a mi mamá que tejía y es un poco complicado, pero todo se puede, sí. Todo hemos aprendido, muchas cosas, los colores, combinaciones”, relató una de las integrantes del equipo de Jorge Luis Salinas.

El video también muestra los trabajos que algunas de ellas realizaban antes de dedicarse al tejido de las prendas. Una contó que vendía comida en las calles, mientras que otra explicó que su actividad estaba vinculada con el cultivo de naranjas. También se mencionó el trabajo en una empresa de conservas y las labores relacionadas con el enlatado de alimentos.

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“Vendía en... Andaba vendiendo en calles, así, preparando comidas”, contó una de las artesanas. Otra explicó: “Pues nosotros plantábamos plantas, más naranjas”. Salinas intervino para resumir aquella rutina: “Ese era tu día a día. Cosechar, enlatando, enlatado de comida”.

Sonia Laura Condori Mengue, Elizabeth Murra Huerta, Elizabeth Eugenio Aquino y Juliana Justo Bonifacio fueron las seleccionadas para el viaje.

La emoción de seguir los desfiles desde casa

Para las artesanas, las pasarelas de Milán ya eran un acontecimiento especial, incluso antes de saber que tendrían la posibilidad de asistir. Una de ellas relató que solía prepararse desde temprano para seguir los desfiles desde su celular o televisión.

“Un desfile es muy emocionante y yo personalmente un día antes ya estoy preparando mi celular, mi, mi televisión viene a salir y desde muy temprano, como es ocho de la mañana, yo desde las seis, las siete, ya mi celular está bien cargado para poder ver las pasarelas”, manifestó.

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La artesana incluso contó que compartía esa emoción con su entorno familiar: “A mi Silvia, ven hijitos, va a pasar la pasarela del desfile de Milán”. Esa rutina, marcada por la expectativa de observar las creaciones de su equipo, adquirirá un significado distinto cuando viaje a Italia para ver las prendas que ayudó a confeccionar.

La invitación no solo implica asistir a un evento de moda, sino presenciar el impacto de un trabajo que hasta ahora habían visto desde lejos. Las cuatro artesanas pasarán de seguir los desfiles en pantalla a acompañar en Milán una colección tejida con sus propias manos.

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Jorge Luis Salinas conmovió a sus artesanas al invitarlas al Milan Fashion Week

El anuncio que hizo llorar a las artesanas

Hacia el final del encuentro, Jorge Luis Salinas explicó que la colección estaba cerca de terminar y destacó la evolución que observó en el trabajo de las artesanas. El diseñador mencionó a Keily al hablar del proceso que siguieron durante la temporada.

“Bueno, ya estamos por terminar la colección. Durante esta temporada hemos visto con Keily cómo se han desarrollado ustedes en todo este trabajo. Cada una ha demostrado bastante talento, porque hemos visto los resultados en las, en las piezas y prendas terminadas. Paciencia, creatividad, que es lo que he visto en su trabajo”.

Luego llegó la noticia que provocó lágrimas entre las artesanas. “Y quiero contarles que las voy a, invitar al Milan Fashion Week y quiero que ustedes vayan conmigo. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece?”, anunció Salinas.

Las mujeres comenzaron a llorar al escuchar la invitación. Con la voz quebrada, el diseñador explicó que quería compartir ese momento con ellas por el significado que tiene para quienes llegaron a Lima con la expectativa de trabajar, sin imaginar que esa experiencia podría llevarlas a viajar a Milán.

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“Quería compartir esto con ustedes. Son momentos muy lindos, en los cuales personas que han venido a Lima sin, en un comienzo, de repente, sin ninguna idea de viajar, sino con una idea de, de trabajar nada más, pero se les ha dado esta oportunidad”.

Un reconocimiento al trabajo de todo el equipo

Salinas remarcó que las cuatro invitadas poseen talento, pero dejó claro que el reconocimiento alcanza a todas las artesanas que integran el equipo. Explicó que el presupuesto disponible le permitió invitar a cuatro personas en esta oportunidad, aunque manifestó su deseo de llevar a más integrantes en el futuro.

“Son personas que tienen bastante talento y no solamente ellas, las demás chicas también las tienen, solo que en esta oportunidad yo también tengo un presupuesto, pero me gustaría llevar a muchas más”, señaló el diseñador.

El creador también recordó que en ocasiones anteriores ya llevó a siete artesanas, quienes continúan trabajando con su equipo. Según contó, esas integrantes aportaron a la formación de las nuevas seleccionadas y fueron parte del crecimiento colectivo que hoy se refleja en la colección.

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“Ya hemos llevado a siete chicas antes que obviamente siguen trabajando con nosotras, son personas también muy hábiles, que también les han enseñado a ellas también, y ellas también han aportado mucho y creo que es la oportunidad que ellas se merecen por todo el trabajo que han hecho”.

Al cerrar el video, el diseñador peruano agradeció a las artesanas y celebró el próximo viaje. “Les agradezco muchísimo y nada, nos vemos en Milán todos juntos. Nos vemos en Milán”.

La invitación de Jorge Luis Salinas provocó lágrimas entre las artesanas, quienes celebraron la oportunidad de asistir a un desfile en Milán.