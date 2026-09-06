Perú

General Víctor Revoredo: “Nosotros no somos enemigos de ‘Los Pulpos’. Tratamos de que se resocialicen”

El jefe de Investigación Criminal de la Policía Nacional afirmó que la institución busca que los integrantes de la organización criminal sean llevados ante la justicia para su “corrección” y “resocialización”

Víctor Revoredo
Revoredo afirma que la PNP no considera enemigos a ‘Los Pulpos’, sino que busca capturar a sus integrantes y llevarlos ante la justicia para su “corrección” y “resocialización”
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El jefe de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), Víctor Revoredo, afirmó este sábado que la institución no considera “enemigos” a los integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’, sino que busca llevarlos ante la justicia para que sean “corregidos” y “resocializados”, en medio de la ofensiva contra el crimen organizado.

“Nosotros no somos enemigos de ‘Los Pulpos’. Nosotros tratamos de llevarlos a una justicia para que los corrijan, para que los resocialicen”, declaró durante una entrevista con RPP, en la que defendió la actuación policial frente a esta banda criminal, a la que se atribuye el secuestro de un empresario minero en Trujillo (La Libertad) y el asesinato de cuatro de sus acompañantes.

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El general aseguró que la PNP mantendrá su lucha contra el crimen organizado e invocó a los agentes a no amilanarse ante las dificultades ni las críticas que puedan surgir por sus actuaciones.

“Nosotros somos policías. Cuando los vientos de la vida soplan fuertes, ahí está un policía de la Policía Nacional, presto a servir, listo a morir por el Perú”, afirmó.

El general Víctor Revoredo evitó este martes responder a las preguntas de la prensa sobre las diferencias físicas entre cinco detenidos por su presunta participación en la masacre ocurrida en Trujillo /Macronorte

Revoredo, cuestionado en los últimos días por algunos de sus gestos y declaraciones tras el ataque armado en Trujillo, aseguró que la PNP continuará buscando a los responsables de los delitos atribuidos a ‘Los Pulpos’, incluidos quienes participaron o planificaron los crímenes.

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“No sé cuánto la vida me permita seguir utilizando este querido uniforme (...), pero no me lo van a arrancar nunca. Yo jamás pensé encontrarme con ‘Los Pulpos’. Ellos se atrevieron a golpear a la sociedad y ahí sale la Policía”, señaló.

Reiteró además que en la captura en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’ y considerado uno de los principales líderes de la organización criminal, participaron agencias de Estados Unidos mediante el aporte de tecnología.

De igual modo, anticipó que las autoridades darán próximamente con el paradero de Miller Cruz Arce, uno de los fundadores de ‘Los Pulpos’ y tío de Cruz Torres.

Víctor Revoredo
El jefe policial asegura que la PNP irá tras todos los responsables de los delitos atribuidos a ‘Los Pulpos’, tanto quienes participaron directamente como quienes planificaron los crímene

“La misma suerte va a correr Miller. Así nos ataquen como nos ataquen, Miller va a correr la misma suerte. Igual que le dije a Jhonsson Cruz Torres: ‘Es mejor, Miller, que te pongas a derecho, porque te vamos a capturar’”, afirmó.

Cruz Torres, hijo de Jhon Cruz Arce (‘Jhon Pulpo’), otro de los fundadores de esta banda, figuraba entre los delincuentes más buscados del país y por información que facilitara su captura se ofrecía una recompensa de 500.000 soles.

Su captura fue resultado de un trabajo de inteligencia coordinado entre las policías de Bolivia y Perú, con participación de la delegación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos en Lima y de la Administración de Control de Drogas (DEA).

A ‘Los Pulpos’ se les atribuye uno de los episodios más violentos del crimen organizado registrados este año en el país: el secuestro del empresario minero Jenss Lara, de 31 años, ocurrido la madrugada del pasado domingo en Trujillo, durante el cual fueron asesinados los cuatro acompañantes que viajaban con él en su vehículo.

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