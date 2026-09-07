Perú

General Óscar Arriola anuncia su salida como director general de la PNP: “No me arrepiento de nada”

Según informó el premier Luis Galarreta, el general PNP Óscar Arriola presentará su carta de retiro de la Policía Nacional del Perú

Desde el Palacio de Gobierno, el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro, anuncia que dejará su cargo en los próximos días. En su pronunciamiento, reafirma su compromiso con la institucionalidad y la lucha contra la criminalidad organizada.
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Se va. Luego de constantes cuestionamientos sobre su eficacia en la lucha contra la criminalidad, el general PNP Óscar Arriola anunció, acompañado del premier Luis Galarreta y el ministro del Interior César Astudillo, su salida del cargo como director general de la PNP. El oficial informó que en los próximos días será relevado y que el teniente general Fredy López Mendoza asumirá la conducción de la Policía Nacional del Perú.

Arriola señaló que su salida responde a una decisión vinculada con la institucionalidad, la gobernabilidad del país y los objetivos trazados durante su gestión frente a la Policía. “Siempre pensando, sintiendo, respirando responsablemente en la institucionalidad, en el amor a la Policía Nacional de todos los peruanos y como ciudadano en la gobernabilidad del país”, sostuvo el general PNP.

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El comandante General PNP, Óscar Arriola deja su cargo. Captura de video
El comandante General PNP, Óscar Arriola deja su cargo. Captura de video

Fredy López Mendoza asumirá la comandancia de la PNP

Durante su pronunciamiento, Arriola confirmó que será relevado del cargo por el teniente general Fredy López Mendoza. El cambio se producirá en los próximos días, según anunció el todavía comandante general de la Policía Nacional.

El oficial también destacó que uno de los principales objetivos de su gestión estuvo relacionado con el combate contra la delincuencia. En ese sentido, mencionó la lucha contra la “criminalidad organizada transnacional, nacional, común y los otros embates que de manera conexa acompañan”.

El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, mencionó al teniente general PNP Fredy López Mendoza como un posible sucesor del comandante general Óscar Arriola como jefe de la Policía Nacional del Perú. (Foto. Policía Nacional del Perú)
El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, mencionó al teniente general PNP Fredy López Mendoza como un posible sucesor del comandante general Óscar Arriola como jefe de la Policía Nacional del Perú. (Foto. Policía Nacional del Perú)

Arriola agradece respaldo de Keiko Fujimori

El general PNP también dedicó parte de su mensaje a agradecer a las autoridades que estuvieron vinculadas con su permanencia al frente de la institución. Mencionó a la expresidenta Dina Boluarte, quien lo nombró como comandante general; al presidente Jerí, quien lo mantuvo en el cargo; y al presidente Balcázar, por haberle brindado una “oportunidad contigua”.

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Asimismo, expresó un agradecimiento especial a la presidenta Keiko Fujimori por el respaldo recibido durante su gestión. “A la presidenta Keiko Fujimori por todo este respaldo, a pesar de los embates que las realidades han puesto de manifiesto en nuestro querido y amado Perú”, manifestó Arriola.

Gobierno de Fujimori prepara proyecto de ley para poder cesar al jefe de la PNP.
Gobierno de Fujimori prepara proyecto de ley para poder cesar al jefe de la PNP. (PNP)

“No me arrepiento de nada”

En su mensaje de despedida, Arriola se dirigió a los integrantes de la Policía Nacional y les pidió mantener firme el compromiso asumido al ingresar a la institución. “Sigan adelante. No pueden vencernos”, afirmó, al recordar el juramento realizado ante Dios, la patria, la bandera, sus familias y ellos mismos.

Finalmente, aseguró que deja el cargo con la conciencia tranquila y defendió el trabajo realizado durante su gestión. “Me voy con la conciencia absolutamente limpia, la frente muy en alto, como desde que salí de mi querido Chiclayo”, declaró. Arriola sostuvo además que la Policía no fue derrotada por el terrorismo ni por otras modalidades de criminalidad organizada y expresó su confianza en que esta situación no cambiará.

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