La goleada de Deportivo Garcilaso a Atlético Grau que lo deja como único líder del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El cuadro cusqueño dominó los 90 minutos en el Inca Garcilaso de la Vega, con goles de Da Silva, Castelli y un doblete de González, y le saca dos puntos a Universitario. (Deportivo Garcilaso)

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Se acerca al sueño. Deportivo Garcilaso superó 4-2 a Atlético Grau en su estadio del Cusco, sumó tres puntos fundamentales y se mantiene en lo más alto de la tabla con 19 unidades, dos por encima de Universitario de Deportes. Atlético Grau, en tanto, se ubica noveno con 13 puntos y no logró acercarse a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

El conjunto imperial dirigido por Lisandro Greppo no dio margen de maniobra a los piuranos durante la mayor parte del encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Dominio total en el primer tiempo

El cuadro imperial controló la primera mitad y generó las principales ocasiones de peligro en el Inca Garcilaso de la Vega. Beto Da Silva convirtió el 1-0 tras una asistencia de Facundo Castelli. (Deportivo Garcilaso)

El elenco local salió decidido desde el pitazo inicial y tomó el control del balón con rapidez. Los atacantes cusqueños presionaron sobre las líneas defensivas visitantes y generaron situaciones de riesgo por distintos sectores del campo.

Atlético Grau no encontró la manera de frenar la intensidad del rival y sufrió durante gran parte de la primera mitad. La única chance clara que tuvo el conjunto piurano llegó a través de Raúl Ruidíaz, quien desperdició una oportunidad inmejorable debajo del arco sin poder convertir.

El premio al dominio local llegó a los 30 minutos. Facundo Castelli habilitó a Beto Da Silva, quien recibió el balón, se acomodó y sacó un remate cruzado que superó al arquero Patricio Álvarez. El guardameta no pudo controlar el disparo y el marcador se abrió en favor del cuadro imperial. Con esa diferencia mínima, Deportivo Garcilaso administró el resultado y se fue al descanso con la ventaja.

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Goles en serie y reacción visitante

El cuadro cusqueño parecía tener el triunfo asegurado tras ponerse 3-0 arriba, aunque Atlético Grau recortó distancias con dos goles de Adrián Fernández. La visita buscó el empate hasta los últimos minutos. (Deportivo Garcilaso)

La segunda mitad comenzó con el mismo guion. El conjunto de Greppo no aflojó la presión y encontró el segundo tanto a los 57 minutos. Facundo Castelli, que había visto anulado un gol en el primer tiempo, se cobró la deuda con un derechazo potente desde fuera del área que no dejó chances al arquero rival. El 2-0 pareció sentenciar el partido antes de tiempo.

Once minutos después, el árbitro Jordi Espinoza señaló penal por una infracción de Elsar Rodas sobre Francisco Arancibia dentro del área. El uruguayo Agustín González tomó la pelota y convirtió con tranquilidad para establecer el 3-0.

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Sin embargo, Atlético Grau no se resignó. El atacante paraguayo Adrián Fernández tomó protagonismo en el tramo final y descontó con un cabezazo a los 75 minutos. Cinco minutos más tarde, volvió a aparecer para marcar el segundo tanto piurano y recortar distancias hasta el 3-2. El estadio sintió el cambio de aire y el conjunto visitante buscó con insistencia el empate en los minutos siguientes.

González cerró el partido y Garcilaso se consolida

Deportivo Garcilaso resistió la reacción de Atlético Grau y encontró el cuarto gol sobre el final. Agustín González marcó su segundo tanto de la tarde y confirmó la victoria del líder del Clausura. (Deportivo Garcilaso)

La remontada no llegó. A los 89 minutos, Agustín González apareció nuevamente para sentenciar el encuentro. El mediocampista uruguayo sacó un zurdazo colocado que encontró la complicidad del arquero Álvarez y firmó el 4-2 definitivo, completando así su doblete personal en el partido.

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Con este resultado, Deportivo Garcilaso acumula 19 puntos en el Torneo Clausura y le saca dos unidades a Universitario de Deportes, su escolta más inmediato. El triunfo además tiene un valor extra de contexto: el equipo imperial llegó al partido motivado tras haber derrotado previamente a Alianza Lima por la mínima diferencia.

Atlético Grau, por su parte, llegó al encuentro con buenas sensaciones después de imponerse a FBC Melgar, pero no pudo sostener ese nivel ante un rival que lo superó con claridad. Los piuranos se quedaron con 13 puntos y permanecen alejados de las posiciones que dan acceso a competencias internacionales.

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Por la siguiente jornada, Deportivo Garcilaso viajará al Callao para visitar a Sport Boys este domingo 13 de septiembre desde la 1:00 p. m. en el estadio Miguel Grau. Atlético Grau recibirá a Alianza Atlético el mismo día desde las 3:15 p. m. en La Matanza.

El equipo de Lisandro Greppo suma tres puntos en la octava fecha del Torneo Clausura y se mantiene líder con 19 unidades, tras un doblete de Agustín González y otra diana de Beto Da Silva (L1 MAX)