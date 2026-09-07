Perú

¿Quién es Fredy López Mendoza, el nuevo jefe de la PNP que reemplaza al cuestionado Óscar Arriola?

El alto mando policial asume en un momento crítico para la seguridad ciudadana y con el reto de redefinir la estrategia contra el crimen organizado

Fredy López Mendoza
Fredy López Mendoza asumirá como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reemplazo de Óscar Arriola, quien dejó el cargo este domingo
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El teniente general Fredy López Mendoza, hasta ahora jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional (PNP), será el nuevo jefe de la institución en reemplazo del cuestionado Óscar Arriola, quien dejó el cargo este domingo en medio de críticas por los resultados de la lucha contra la criminalidad.

El nombre del alto mando policial cobró protagonismo en esta jornada, después de que el diputado Harvey Colchado lo señalara como una alternativa idónea para suceder a Arriola, cuya salida se produce a una semana del cuádruple asesinato y secuestro de un empresario minero en Trujillo, uno de los episodios más recientes de la ola de criminalidad que golpea al país.

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López Mendoza forma parte de la promoción de 1990 de la PNP, surgida tras la unificación de los antiguos cuerpos policiales. Su carrera supera las tres décadas y ha incluido cargos operativos, de investigación, gestión y representación internacional.

En 2012, cuando tenía el grado de comandante, fue designado mediante resolución suprema como agregado policial adjunto de la Embajada del Perú en España, luego de haber ejercido funciones como comisario en la ciudad de Chincha (Ica).

Desde el Palacio de Gobierno, el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro, anuncia que dejará su cargo en los próximos días. En su pronunciamiento, reafirma su compromiso con la institucionalidad y la lucha contra la criminalidad organizada.

Su trayectoria también está vinculada con La Libertad, donde se produjo el reciente ataque armado por el que legisladores pidieron la salida de su antecesor. En 2019 se desempeñó como jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Trujillo, y ocupó funciones vinculadas a la formación policial en esa región.

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En 2020 ascendió de coronel a general de Armas, con vigencia desde enero de 2021, cuando dirigió la XV Macro Región Policial de Madre de Dios, otro de los epicentros de la minería ilegal. Posteriormente, asumió la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

A finales de 2022 asumió la Dirección de Aviación Policial (Diravpol), cargo que mantuvo durante parte de 2023 y 2024. Desde esa posición participó en operaciones de rescate y en gestiones vinculadas con la adquisición de aeronaves para la Policía.

En noviembre de 2024 ascendió al grado de teniente general y, al año siguiente, asumió la Secretaría Ejecutiva de la PNP, otro de los cargos de mayor relevancia dentro de la estructura institucional.

Óscar Arriola

López Mendoza, hasta hoy número dos de la institución, asume el cargo ante los cuestionamientos por la eficacia de las medidas contra el crimen organizado, entre ellas la declaración del estado de emergencia en Lima, Callao y Pataz, otra zona afectada por la minería ilegal.

En desarrollo.

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