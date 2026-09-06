Diputado Harvey Colchado propone al jefe del Estado Mayor de la PNP como sucesor de Óscar Arriola al mando de la Policía

El diputado de Ahora Nación describió al teniente general PNP Fredy López Mendoza como “una persona honesta, metódica, responsable”

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Harvey Colchado, diputado de la bancada de Ahora Nación y segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, cuestionó la gestión del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, y la calificó como “pésima, es malísima”, en lo que respecta a la expansión de la incidencia delictiva y las extorsiones a nivel nacional.

El parlamentario argumentó que el general PNP no puede alegar desconocimiento ni falta de tiempo en el cargo pues recordó que antes de llegar a la comandancia general de la Policía Nacional fue director de la Dirincri, jefe de Estado Mayor y director nacional de Investigación Criminal. “Él sabe la verdad, sabe el diagnóstico, pero no quiere aplicarlo”, afirmó en conversación con RPP.

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Colchado dijo que existe además una señal que, a su juicio, debe ser investigada: la diferencia en el tratamiento policial de dos grupos fuertes en Trujillo, los Pulpos y la Jauría. “¿Por qué a Jolín no se ataca, por qué no cae la Jauría, solamente los Pulpos? Eso es algo extraño que tiene que investigarse”, sostuvo.

Colchado cuestionó a Óscar Arriola por el manejo de recursos y reveló que presentará presión legislativa para revisar su permanencia. La tensión central, según su versión, es que la lucha contra el crimen se desarrolla con unidades debilitadas por decisiones de la propia cúpula policial.

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El General Óscar Arriola habla sobre el caso del secuestro de un empresario en Trujillo y las dudas sobre la implicación de policías. Ante los cuestionamientos sobre su permanencia en el cargo, Arriola defiende la institucionalidad y su compromiso con el país.

Freddy López Mendoza como eventual reemplazo de Arriola

Consultado sobre quién podría asumir la comandancia general si Arriola deja el cargo, Colchado indicó que, a título personal, considera que el teniente general Freddy López Mendoza, actual jefe de Estado Mayor y número dos de su promoción, podría continuar el mando.

Lo describió como “una persona honesta, metódica, responsable” y recordó su paso por la policía contra la corrupción y por la policía aérea. Según relató, en coordinaciones operativas previas nunca encontró filtraciones ni reparos en el apoyo logístico solicitado.

“Suboficiales superiores que han trabajado con él en diferentes unidades, me dicen que es una persona honesta, metódica, responsable y yo, cuando estudié en la Diviac, he tenido con él algunas coordinaciones. Él fue jefe de la policía contra la corrupción como general, hizo varios megaoperativos también impecables (...)”, indicó

Colchado aclaró que se trata de una opinión personal, aunque añadió que varios policías en actividad comparten esa evaluación.

El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, mencionó al teniente general PNP Fredy López Mendoza como un posible sucesor del comandante general Óscar Arriola como jefe de la Policía Nacional del Perú. (Foto. Policía Nacional del Perú)

Facultadesdel Ejecutivo para enfrentar la inseguridad

El diputado también cuestionó el planteo del Gobierno sobre la necesidad de facultades legislativas para combatir la delincuencia. A su entender, el 70% de la respuesta contra la criminalidad depende de decisiones del Ejecutivo y de la Policía, no de nuevas leyes.

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Como ejemplo, mencionó el financiamiento de tareas de inteligencia y seguimiento. “Ninguna Dipincri en Lima, de las 26 que hay, tiene un sol para gasto de inteligencia”, afirmó, al sostener que el problema es de ejecución y asignación de recursos.

Sí dijo estar de acuerdo con mejorar normas sobre identificación, rastreo y monitoreo de telefonía celular y redes sociales. Marcó distancia, en cambio, con la idea de equiparar organización criminal y terrorismo. “Eso no corre. Son dos fines distintos”, señaló, al sostener que el terrorismo busca tomar el poder y el crimen organizado persigue un fin económico.

Proyecto para ampliar las causales de salida del comandante general

Colchado informó que presentó el viernes un proyecto de ley para incorporar tres causales adicionales que permitan cesar al comandante general de la Policía. La iniciativa surge después de que el ministro César Astudillo señalara que la ley vigente impide remover a Arriola en las condiciones actuales.

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Entre las causales propuestas, mencionó la deficiente administración de recursos asignados que afecte la función policial. Puso como ejemplo que el año pasado no se ejecutaron 316 millones destinados a equipamiento.

Añadió que este año el gasto en ese rubro llegaba al 12% del presupuesto anual cuando hizo la denuncia, y que al día siguiente subió al 30%, aunque advirtió que aun así no alcanzará. También planteó que el incumplimiento de metas institucionales por deficiencia de mando debe habilitar la salida del jefe policial.

En el plano parlamentario, aseguró que su bancada no condicionará el voto sobre facultades a cambios en el gabinete ni en la Policía, aunque sí respaldaría interpelaciones. Sobre Arriola, afirmó que en las bancadas que integran la Mesa Directiva de Diputados hay consenso crítico y mencionó que ese cuestionamiento también alcanza a Renovación Popular.

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