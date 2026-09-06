¿Apología a la delincuencia? Los Pulpos y La Jauría: así operan su negocio criminal en redes sociales

Extorsión, sicariato, secuestros y cobro de cupos. Los Pulpos y La Jauría son dos de las organizaciones criminales más conocidas de La Libertad, al norte del Perú.

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Las cuentas atribuidas a Los Pulpos y La Jauría promocionan en redes sociales saludos personalizados, stickers, ropa y presuntos accesos a grupos de WhatsApp vinculados con estas organizaciones. La venta de productos y contenidos asociados a bandas criminales ha trasladado a internet símbolos que en las calles de Trujillo han sido usados para intimidar, marcar territorios y exigir pagos extorsivos.

Un reportaje de Domingo al Día mostró perfiles con miles de seguidores, publicaciones con fajos de dinero y ofertas dirigidas a usuarios que buscan asociar su nombre con el respaldo de una agrupación criminal. Entre los servicios anunciados figuran videos de saludo, prendas, souvenirs y calcomanías con imágenes de jaguares, lobos, cruces blancas y otros emblemas ligados a organizaciones del norte del país.

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En una de las ofertas difundidas en redes, se indicaba que por 30 soles se podía ingresar a un grupo de WhatsApp donde estarían integrantes de la organización. Según el material expuesto, entre los requisitos para acceder figuraban tener entre 17 y 30 años y contar con un arma de fuego.

Stickers usados por la banda ‘Los Pulpos’ para marcar a colectiveros extorsionados. Foto: Trujillo Visión

Los perfiles también recibían mensajes de cientos de personas interesadas en pagar para que sus nombres aparecieran en videos asociados a Los Pulpos y La Jauría. En las grabaciones, según el reportaje, se muestran fotografías y nombres completos de mujeres, hombres y parejas que solicitan esos saludos.

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Los saludos y los stickers

Los videos promocionales incluyen mensajes que ofrecen saludos para personas privadas de libertad y pedidos por interno. En uno de ellos se escucha: “Todo saludito al interno me escribes. Solo gente seria”.

El contenido no se limita a los videos personalizados. Las cuentas también comercializan stickers que llevan los símbolos de las bandas. El reportaje señaló que los paquetes se ofrecían a distintos precios: tres por 100 soles, ocho por 200 soles y 30 por 200 soles. Una unidad podía costar 50 soles.

Al contactar los números difundidos en redes, aparecía un catálogo de productos y opciones de pago. Las entregas se realizaban por delivery, con previo abono mediante Yape, de acuerdo con la investigación televisiva.

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El secuestro y asesinato múltiple en Trujillo expuso el modus operandi de Los Pulpos con uniformes y logística similares a los de la Policía Nacional del Perú.

Estas calcomanías, conocidas como carpomanías, aparecen en vehículos, mototaxis, negocios y colegios de Trujillo. En el reportaje se explicó que su presencia puede tener una lectura distinta fuera de Internet: los mismos símbolos han sido empleados para identificar zonas, enviar amenazas o dejar constancia de que una persona paga cupos.

Un especialista consultado por Domingo al Día explicó que esos emblemas funcionan como la marca de una organización criminal. “Ya esa persona está pagando cupos”, afirmó al referirse a los stickers que se colocan como una señal de seguridad.

Especialistas advierten

La difusión de este contenido plantea interrogantes sobre una posible apología de la delincuencia. Voces consultadas en el reportaje señalaron que la exposición de dinero, amenazas, armas y símbolos de bandas puede responder a una búsqueda de estatus y pertenencia.

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Una de las especialistas indicó que las redes sociales pueden transformar la identidad criminal en una marca atractiva para determinados usuarios. Según su análisis, existe un interés por el poder oculto y una percepción alterada del prestigio vinculada con la violencia y la intimidación.

La Policía Nacional del Perú capturó a Richard Daniel Briceño Gamboa, alias ‘Crespo’, cabecilla de Los Pulpos, tras una intensa operación en La Libertad. (PNP)

Otro experto sostuvo que la compra de un video saludo representa una forma de identificación con ese entorno. “La compra de un insumo como un video saludo es una representación social. El atractivo de la violencia, el atractivo de ser parte de un mundo criminal”, señaló.

El reportaje también recogió una advertencia legal. Un especialista afirmó que estos hechos podrían estar ante un posible delito de apología y, además, podrían involucrar otros ilícitos, como lavado de activos. La fuente no precisó si existe una investigación fiscal o policial abierta sobre las cuentas expuestas.

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Los nombres de las bandas

La presencia pública de Los Pulpos y La Jauría no se limita a las plataformas digitales. El informe recordó episodios en los que animadores y artistas mencionaron a integrantes o grupos vinculados con estas organizaciones durante conciertos de música chicha y sanjuanera.

En una presentación de la orquesta Son del Duque se escucharon saludos a personas identificadas como parte de Los Pulpos. En otro evento, un animador mencionó a La Jauría, Los Pulpos y Chimbule, lo que generó rechazo en una región afectada por extorsiones y amenazas.

Una figura encapuchada empuña un arma en primer plano, mientras agentes policiales detienen a presuntos extorsionadores de 'La nueva Jauría del Sur' en San Juan de Miraflores, Lima. (Composición: Infobae Perú)

Los símbolos de estas agrupaciones también fueron proyectados tiempo atrás en un concierto de Chacalón Junior, según el reportaje. Para uno de los especialistas entrevistados, este tipo de menciones puede contribuir a una “apología criminal indirecta” cuando incorpora referencias a bandas en espectáculos musicales.

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La preocupación aumenta porque las redes sociales podrían cumplir una función adicional a la exhibición de contenido. En uno de los videos difundidos se ofrece el ingreso a un grupo de Los Pulpos por “30 luquitas”, junto con saludos, stickers y “cualquier vuelta”.

El mensaje concluye con la frase: “Atentamente, Los Pulpos y La Jauría”. Para los expertos consultados, publicaciones de ese tipo podrían servir como vitrina para captar a personas interesadas en ingresar al entorno criminal.

Mientras las cuentas ofrecen productos y contenidos con los nombres de estas organizaciones, las amenazas de extorsión continúan asociadas a los símbolos que circulan en las calles. En una de las grabaciones presentadas por el programa, una voz afirma: “Nosotros nos dedicamos a la extorsión, al cobro de cupos. Veinte mil soles cuesta la tranquilidad tuya y la de tu familia y la de tu negocio”.

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