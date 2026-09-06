Perú

Premier Luis Galarreta niega crisis en el Gabinete y asegura que no se ha planteado cambiar a ningún ministro

El jefe del Gabinete aseguró que los ministros permanecen bajo evaluación permanente de la presidenta, pero descartó que por ahora se haya planteado la salida de alguno

Luis Galarreta
Luis Galarreta negó una crisis interna en el Gabinete y aseguró que Keiko Fujimori no evalúa cambios de ministros
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El premier Luis Galarreta negó este domingo que exista una crisis interna en el Gabinete y aseguró que la presidenta, Keiko Fujimori, no ha planteado la salida de ninguno de sus ministros, pese a los cuestionamientos surgidos tras la crisis de inseguridad registrada en la región de La Libertad.

“El Gabinete es un colegiado político, no es un convento ni un cuartel. Todo el mundo puede opinar”, afirmó Galarreta en una entrevista difundida por el diario El Comercio, en la que rechazó que las diferencias expresadas públicamente por algunos integrantes del Ejecutivo constituyan discrepancias internas.

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Refirió que fueron “comentarios individuales” y que el asunto ya fue conversado y “quedó zanjado”, antes de descartar que esté prevista la salida de los ministros de Defensa o del Interior, cuestionados por su respuesta ante el secuestro de un empresario minero en Trujillo mediante un falso operativo policial, episodio en el que fueron asesinados sus cuatro acompañantes.

“Desde el primer ministro hasta el último funcionario del Gobierno estamos en evaluación permanente y la presidenta toma las decisiones. Por lo que hemos conversado con ella, en ningún momento ha habido ni siquiera la intención de evaluar un posible cambio”, añadió.

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Una mujer con gafas y chaqueta azul habla frente a un micrófono en una mesa de reuniones con una computadora portátil
El premier atribuyó las diferencias públicas entre integrantes del Ejecutivo a “comentarios individuales” que, según dijo, ya fueron resueltos

La continuidad del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, quedó bajo escrutinio tras su viaje a Trujillo en lugar de su homólogo del Interior, César Astudillo, y su participación en diligencias con los detenidos tras el ataque armado, una acción cuestionada por el fiscal de la Nación por su posible impacto en la investigación.

A ello se sumaron dudas sobre la identidad de los capturados, señalados como miembros de ‘Los Pulpos’, cuyos familiares niegan que sean quienes aparecen en las cámaras de seguridad por diferencias en su talla y apariencia física.

“La presidenta convocó, se reaccionó rápido y fue el ministro. Más allá del selfie, fue a cumplir una función y la cumplió bien porque él estuvo toda la madrugada, salió a patrullar incluso con las Fuerzas Armadas, de ahí se tienen los resultados que se tienen y tendrá que investigarse”, señaló Galarreta sobre Belaúnde.

Sus declaraciones se difundieron el mismo día en que Palacio de Gobierno convocó a una conferencia de prensa del Gabinete para el mediodía, tras una reunión de urgencia liderada por Fujimori, aunque finalmente fue cancelada y quedó a la espera de una nueva convocatoria durante la jornada.

Luis Galarreta
Galarreta defendió la actuación de Belaúnde en La Libertad y sostuvo que las diligencias y detenciones deberán ser investigadas

El primer ministro defendió además que el Gobierno cuenta con una estrategia para enfrentar a las organizaciones criminales, aunque evitó revelar detalles. “Yo no voy a contar la estrategia en los medios de televisión”, afirmó, al señalar que esta contempla medidas de contrainteligencia y la rotación de policías en zonas donde llevan demasiado tiempo destinados.

Reconoció que la institución policial ha sido afectada por la corrupción y la infiltración de organizaciones criminales, pero pidió no generalizar esas situaciones y sostuvo que seis meses bastan para empezar a medir avances concretos contra los homicidios y las extorsiones.

“Seis meses es más que suficiente para tener resultados y es un tiempo razonable. (...) Yo creo que deberíamos tener resultados; es más, hoy día tenemos resultados (...) El resultado concreto es que hay casi ocho miembros de la banda ‘Los Pulpos’ arrestados”, dijo.

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