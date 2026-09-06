Perú

El rol del RENIEC en las elecciones del Perú: ¿qué funciones cumple antes de que los ciudadanos acudan a las urnas?

Desde la revisión de afiliaciones hasta el cierre y remisión del padrón preliminar al Jurado Nacional de Elecciones, el RENIEC cumple diversas tareas previas a la jornada electoral

Aula escolar vacía con cuatro urnas blancas de la ONPE sobre mesas en primer plano. Señalética de RENIEC en las paredes, pizarrón y pupitres al fondo.
Urnas de la ONPE se alinean en un aula escolar peruana vacía, preparada para las elecciones, marcando el retorno a los recintos formales de votación tras la pandemia y la finalización del voto en espacios abiertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 tendrán como fecha de votación el domingo 4 de octubre. Antes de esa jornada, distintas entidades del sistema electoral deben cumplir tareas específicas para organizar el registro de ciudadanos, verificar información y establecer quiénes podrán participar en los comicios.

Dentro de ese proceso, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) cumple funciones vinculadas con la identificación de los electores y la elaboración del padrón electoral. Su trabajo comprende la revisión de datos civiles, los cambios de domicilio, las defunciones y otros registros que inciden en la conformación de la relación de ciudadanos habilitados.

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El trabajo del RENIEC también se relaciona con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Las tres instituciones mantienen coordinaciones técnicas sobre los plazos electorales, la elaboración del padrón y otras actividades necesarias para el desarrollo de las elecciones.

Según la información proporcionada por el RENIEC y el cronograma aprobado por el JNE, la participación de la institución se extiende desde la verificación de afiliaciones hasta el cierre y remisión del padrón electoral preliminar. Estas tareas forman parte de las etapas previas a la elección de gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores.

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El padrón electoral concentra las tareas principales del RENIEC

Hasta el 4 de marzo de este año, 107.165 electores peruanos aún no habían renovado su DNI de menores de edad para las elecciones de 2026.
Hasta el 4 de marzo de este año, 107.165 electores peruanos aún no habían renovado su DNI de menores de edad para las elecciones de 2026.

Una de las funciones centrales del RENIEC consiste en preparar, actualizar y cerrar el padrón electoral. Para ello, la institución contrasta información de los ciudadanos y registra modificaciones relacionadas con su identidad y situación civil.

El padrón incluye a los electores que cumplen las condiciones para participar en la jornada electoral. Entre las labores señaladas por el RENIEC figura también la publicación de la Lista de Padrón Inicial (LPI), además de la recepción de impugnaciones y la actualización de datos por defunciones, rectificaciones y cambios de domicilio.

Una vez concluida esta etapa, el RENIEC remite el padrón electoral preliminar al JNE. Según la información proporcionada, corresponde al organismo electoral revisar este documento y aprobar el padrón definitivo.

Fechas previstas para la intervención del RENIEC

El cronograma electoral aprobado por el JNE establece fechas específicas para las actividades a cargo del RENIEC durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El 22 de enero fue fijado como fecha límite para que el RENIEC remita a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del JNE los resultados de la verificación de afiliados de los padrones incrementales. El 25 de marzo correspondió la remisión de los padrones de electores afiliados y no afiliados.

El 7 de abril quedó establecido como fecha de cierre del padrón electoral. Posteriormente, el 7 de mayo se fijó como plazo máximo para la remisión del padrón electoral preliminar al JNE.

Estas fechas forman parte del cronograma que deben cumplir las instituciones y organizaciones involucradas en el proceso electoral de 2026.

Revisión de afiliaciones y firmas de organizaciones políticas

Mano de persona depositando papeleta en una urna electoral marcada 'MUNICIPAL'. Círculo superpuesto con el logotipo de Reniec. Fondo con personas desenfocadas
Un votante deposita una papeleta en una urna electoral municipal en Perú, y un círculo superpuesto muestra el logo de Reniec, encargado de actualizar los registros para los comicios de 2026.

El RENIEC también participa en la comprobación de información vinculada con las organizaciones políticas. Para esta labor, la DNROP entrega los padrones incrementales, que contienen actualizaciones de las listas de militantes por nuevas incorporaciones o modificaciones recientes.

Con estos datos, el RENIEC prepara los padrones de electores afiliados y no afiliados que corresponden a las Elecciones Primarias. Luego, estos documentos son remitidos al JNE para su aprobación.

La institución también realiza la verificación de firmas de listas de adherentes y de padrones de afiliados remitidos por el Registro de Organizaciones Políticas del JNE. El procedimiento contempla el cotejo de las firmas presentadas con la información registrada en el archivo digital del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Control de domicilios declarados por los electores

Los cambios de domicilio constituyen otro de los aspectos revisados por el RENIEC durante la elaboración del padrón. La Dirección de Registro Electoral supervisa la verificación de oficio de las declaraciones relacionadas con la residencia cuando estos datos pueden afectar la conformación del registro electoral.

El material proporcionado señala además la existencia de controles frente a los denominados “electores golondrinos”, una práctica asociada con la declaración de domicilios que no corresponderían a la residencia real de los ciudadanos. Ante registros inusuales o movimientos masivos, el RENIEC puede realizar verificaciones domiciliarias y fiscalizaciones de campo.

Si durante estas acciones se detectan inconsistencias graves, la entidad puede invalidar el cambio de domicilio registrado y derivar los casos al Ministerio Público por presunta falsedad ideológica, de acuerdo con la información atribuida al RENIEC.

Actualización de datos y coordinación con la ONPE

Dos hombres con chalecos (rojo y azul) revisan documentos impresos junto a una gran impresora/copiadora. El de rojo sostiene un folleto con listas y fotos. Un letrero de 'SALIDA' en la pared
Un fiscalizador del JNE examina la lista de electores impresa para la segunda vuelta del 7 de junio. El material contiene la misma información del padrón usado en los comicios de abril. (ONPE)

El registro de defunciones también forma parte de las labores de actualización vinculadas con el padrón. El RENIEC incorpora las bajas correspondientes para evitar que ciudadanos fallecidos permanezcan como electores activos.

La información proporcionada señala que la institución incorpora de manera automática a los jóvenes que cumplen la mayoría de edad antes de la fecha de votación. Además, después del cierre del padrón, remite a la ONPE listas complementarias de defunciones con periodicidad mensual.

En cuanto al DNI electrónico, el RENIEC promueve su uso como documento de identificación que incorpora microchips y certificados digitales de autenticidad. El material fuente señala que esta tecnología puede integrarse con las soluciones informáticas de la ONPE para mecanismos de voto electrónico mediante procesos de autenticación biométrica y digital.

Funciones de la Dirección de Registro Electoral

La Dirección de Registro Electoral es el órgano del RENIEC responsable de las actividades electorales derivadas de las competencias establecidas por la Constitución Política del Perú y la legislación correspondiente.

Entre sus atribuciones figura planificar, organizar, coordinar y supervisar la actualización del padrón electoral y la publicación de las listas del padrón inicial. También supervisa el diseño del Sistema de Gestión Georreferenciado de ciudadanos junto con la Oficina de Tecnologías de la Información.

La Dirección de Registro Electoral tiene además funciones relacionadas con consultas populares, procesos de demarcación y registro electoral de extranjeros residentes en el Perú cuando corresponda. Asimismo, brinda apoyo técnico electoral a instituciones que desarrollan procesos eleccionarios dentro de sus competencias.

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