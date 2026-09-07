PJ dicta nueve meses de prisión preventiva contra alférez PNP acusado de exigir parte de USD 60 mil a una joven en Juliaca

Durante una audiencia de prisión preventiva por el delito de cohecho pasivo propio, el imputado expresa su arrepentimiento, pide disculpas y confirma que pagará la reparación civil. Además, se somete a la terminación anticipada acordada con la fiscalía. - Poder Judicial

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Un control de identidad simulado terminó en el despojo de miles de dólares a una joven de 18 años en Juliaca. Por ese episodio, la justicia ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el alférez de la Policía Nacional del Perú (PNP) Sebastián Romero Sánchez, señalado como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio.

La medida fue dictada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, luego de que el Ministerio Público presentara los elementos de convicción reunidos durante la investigación. El oficial, que cumplía funciones en la Comisaría de Juliaca, habría actuado junto con los suboficiales Frank Mercado R. y Álvaro Mamani M.

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Presunta amenaza de denuncia

Según la Fiscalía, los efectivos abordaron a la joven cuando esta salía de una casa de cambios con 60.000 dólares en una mochila. Con el argumento de un control rutinario, la subieron a un patrullero y le exigieron parte del dinero bajo la amenaza de derivarla a la Fiscalía de Lavado de Activos. En ese momento, Romero Sánchez habría tomado una porción de la suma.

Los agentes trasladaron después a la víctima hasta inmediaciones de la urbanización Santa Ana con la intención de dejarla allí. Al notar la presencia de cámaras de seguridad en el lugar, cambiaron de destino y la llevaron hasta un descampado, donde la abandonaron.

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Dos sujetos en moto le arrebataron el dinero

Consumado el abandono, dos personas que circulaban en motocicleta le arrebataron el resto del efectivo que la joven aún conservaba, según consta en la imputación fiscal. Este hecho se incorporó como parte de la secuencia de agravios que la Fiscalía expuso durante la audiencia de prisión preventiva.

Al resolver el pedido, la magistrada sostuvo que existen graves y fundados elementos de convicción que vincularían al investigado con los hechos denunciados. También ponderó el peligro de fuga, el riesgo de obstaculización de las investigaciones y una prognosis de pena superior a los cinco años de prisión.

Otros implicados están prófugos

Con esos argumentos, el juzgado dispuso los nueve meses de prisión preventiva contra Romero Sánchez, mientras prosiguen las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. Los suboficiales Frank Mercado R. y Álvaro Mamani M., por su parte, continúan como no habidos.

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Para el viernes 11 de septiembre quedó programada la audiencia en la que se evaluará el pedido de prisión preventiva contra ambos efectivos, en el marco de la misma investigación por el presunto cobro irregular a la joven agraviada.