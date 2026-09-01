Perú

Líder de Los Pulpos, “Jhonsson Pulpo”, fue capturado en Boliva, confirma el ministro del Interior

Según la Policía Nacional, Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo” sería el responsable del secuestro del empresario minero Jenss Lara en Trujillo

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó la captura en Bolivia de Jhonsson Cruz, alias 'Jhon Pulpo', presunto cabecilla de la peligrosa banda criminal 'Los Pulpos'. Conoce los detalles del operativo que logró su detención en La Paz y los próximos pasos para su extradición al Perú.
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El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó la detención en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, señalado como cabecilla principal de Los Pulpos, una organización criminal vinculada a delitos como extorsión y sicariato cometidos en Trujillo, región La Libertad.

El titular del Ministerio del Interior dijo que la comunicación llegó a través del comandante general de la Policía Nacional del Perú y de los equipos de inteligencia que realizaban el seguimiento a la red. “Este cabecilla principal ha caído finalmente”, sostuvo Astudillo.

Hasta el momento del anuncio, el ministro no precisó en qué ciudad boliviana se realizó la intervención, qué autoridad ejecutó la captura ni cuál es la situación migratoria o judicial del detenido en ese país.

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Astudillo respondió de forma afirmativa cuando fue consultado sobre si la detención puede debilitar a la organización, aunque evitó adelantar si el golpe implica su desarticulación definitiva.

Composición de dos fotos de un hombre: a la izquierda, un retrato frontal de un hombre con cabello rizado oscuro; a la derecha, un primer plano borroso de un hombre sonriente
Imagen compuesta que muestra a Jhonsson Smith Cruz Torres, presunto líder de la organización criminal Los Pulpos, buscado por autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según lo expuesto por el ministro, Jhonsson Smit Cruz Torres tendría una posición central en el grupo y su influencia se concentraría en Trujillo, donde la organización fue asociada a extorsiones, secuestros y otros hechos de violencia. También indicó que el detenido será trasladado al Perú para responder por las investigaciones en su contra.

Horas antes del anuncio, informes periodísticos basados en información policial lo identificaban como principal cabecilla prófugo y señalaban que existía una recompensa de S/500.000 por información que permitiera su captura.

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Sobre los siguientes pasos, Astudillo señaló que las autoridades continuarán trabajando para identificar y detener a los demás integrantes de la organización y determinar el grado de responsabilidad en los delitos investigados.

Pareja de “Jhonsson Pulpo” fue capturada en enero

En enero de 2026, autoridades de Perú, Bolivia y Chile participaron en la captura en territorio boliviano de Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, pareja de Cruz Torres, quien tenía una orden de captura por secuestro.

Keysi Salvatierra, pareja del cabecilla de la organización criminal 'Los Pulpos', fue capturada en Bolivia y trasladada a Lima. La mujer era buscada por la Interpol por su presunta participación en secuestros y otros delitos. | VIDEO: 24 Horas

La captura de Salvatierra permitió a la Policía Nacional reconstruir la ruta que utilizó para eludir la justicia durante años. Según información de inteligencia, la mujer habría abandonado el Perú inicialmente junto al cabecilla de la organización, alias “Jhonsson Pulpo”, con destino a Chile. Sin embargo, su estancia en el país sureño fue solo una parada. Posteriormente, la pareja se desplazó hacia La Paz, Bolivia, ciudad donde finalmente fue ubicada y detenida por las autoridades locales en coordinación con la PNP.

Tras su captura y posterior expulsión del territorio boliviano, Salvatierra inició un retorno custodiado que la llevó primero a la ciudad de Juliaca, en la región Puno. De allí, fue trasladada hacia la capital para quedar bajo resguardo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y posteriormente a Trujillo, enfrenta las investigaciones y procesos judiciales correspondientes por su presunta vinculación con la red de secuestros agravados que opera en La Libertad.

Para la Policía Nacional, la mujer cumplía funciones operativas determinantes. En sus inicios en Trujillo, desempeñaba el rol de “marcadora”, seleccionando a víctimas con alto poder adquisitivo para asaltarlas de forma violenta. Sin embargo, su perfil evolucionó hacia delitos más lesivos como el secuestro agravado.

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