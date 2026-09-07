Michelle Soifer rompe en llanto al recordar agresión que denunció contra Kevin Blow: “Me arrastró de los pelos”

Michelle Soifer se quebró al recordar una agresión que, según relató, vivió durante su relación con Kevin Blow.

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Michelle Soifer rompió en llanto al recordar episodios de violencia que, según relató, vivió durante relaciones anteriores en el pódcast ‘La Capilla’. La conductora de ‘Arriba mi gente’ habló de esos momentos en una entrevista con Andrea Llosa, en la que se refirió a exparejas que marcaron una etapa difícil de su vida.

La cantante mencionó a Kevin Blow, a quien denunció por maltrato físico, y lo calificó como una de las personas más crueles que tuvo cerca. Durante el adelanto de la conversación, Soifer describió una agresión que, aseguró, ocurrió en el departamento donde vivía con su padre.

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Actualmente, Michelle Soifer atraviesa una etapa distinta en su vida personal y mantiene una relación con Gleysom Reñé. Sin embargo, decidió mirar hacia atrás para hablar de vínculos que, de acuerdo con su testimonio, estuvieron atravesados por el control, el miedo y la violencia física.

“Fue uno de los peores”: el recuerdo de Kevin Blow

Michelle Soifer se sinceró sobre sus relaciones sentimentales durante una conversación con Andrea Llosa. La artista recordó que algunas de esas experiencias dejaron consecuencias emocionales que todavía puede identificar al hablar de ellas.

En ese contexto, se refirió a Kevin Blow y sostuvo que fue una de las personas que más daño le hizo.

“Él fue uno de los peores. Él ha sido una persona muy mala en mi vida, mala, mala, mala”, manifestó la cantante.

Soifer relató que la agresión ocurrió en un departamento al que se había mudado junto a su padre. Según contó, su progenitor no se encontraba en casa cuando sucedieron los hechos y ella estaba acompañada por el cantante dominicano.

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“Fue en un departamento que yo me había mudado con mi papá y él no estaba en la casa. Estaba él, Kevin, y me arrastró por todo el departamento de los pelos y me golpeó con puñetes, correazos, era muy cruel. Pero no lloro por ese momento que viví, lloro por cuánto amo a mis papás, qué habrán sentido como padres al ver que a su niña le están haciendo eso. Entonces, eso es lo que me duele a mí”, se le escucha decir en el adelanto de la entrevista.

Michelle Soifer rompe en llanto al recordar agresión que recibió de su expareja. IG: Andrea Llosa.

El dolor por sus padres y una herida que permanece

La emoción de la popular “Solcito” no estuvo centrada únicamente en lo que vivió, sino en imaginar el impacto que esa situación pudo tener en sus padres. En su relato, la conductora explicó que ese es uno de los aspectos que más le duele al volver sobre esos recuerdos.

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La artista señaló que sus lágrimas no responden solamente a la agresión que sufrió, sino a la idea de que sus padres pudieran enterarse de que su hija atravesaba una experiencia de esa naturaleza. Su reflexión mostró una faceta vulnerable de la conductora, quien suele mostrarse enérgica y segura frente a cámaras.

El testimonio forma parte de una entrevista que aún no se estrena en YouTube. En el adelanto difundido, Soifer habló con Andrea Llosa sobre vínculos que definió como tóxicos y sobre los episodios de agresión física que enfrentó durante esa etapa.

La conductora también recordó que Kevin Blow no fue la única expareja con la que atravesó situaciones difíciles. Antes de referirse al artista dominicano, habló de su primer enamorado, con quien llegó a casarse y vivió una relación que describió como una pesadilla.

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La conductora aseguró que el dolor más fuerte aparece al pensar en lo que pudieron sentir sus padres. La Capilla

La primera agresión que relató Michelle Soifer

En el pódcast, Michelle recordó que su primer enamorado no apoyaba su deseo de dedicarse a la música. Según contó, esa persona rechazaba que ella cantara y protagonizó el primer episodio de violencia física que sufrió.

“No fue un buen chico. Fue la primera vez que me pegaron. Él odiaba que yo cante, no le gustaba que yo cante. Y recuerdo claramente que para un cumpleaños de mi papá, él me dijo: ‘Vamos adentro’. Y me sacó el ancho. Como todo el mundo estaba en jarana, en bulla, ni por acá se dieron cuenta. Yo trataba de protegerme, pero era imposible”, narró.

La cantante relató que aquel hecho ocurrió durante la celebración por el cumpleaños de su padre. Mientras los asistentes compartían en medio de la música y el ruido, ella aseguró que intentaba defenderse sin que los demás advirtieran lo que sucedía.

Al recordar ese episodio, Soifer conectó el rechazo de su entonces pareja hacia su carrera musical con una relación marcada por situaciones que la hicieron sentir vulnerable. La artista no brindó mayores detalles sobre el tiempo que duró ese vínculo, pero explicó que aquella agresión fue la primera que enfrentó.

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Una nueva etapa lejos de los escándalos

Michelle Soifer aseguró que hoy vive una etapa distinta. La conductora de Arriba mi gente se ha mostrado enfocada en sus proyectos profesionales y en su relación con Gleysom Reñé, a quien identifica como parte de un presente más tranquilo.

Su decisión de hablar sobre experiencias pasadas permite conocer otra dimensión de la artista. Más allá de su recorrido en programas como Esto es guerra y Combate, Soifer ha enfrentado episodios personales que ahora decidió compartir desde un lugar de reflexión.

Ricardo Rondón y Michelle Soifer se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’. Captura de TV: Latina