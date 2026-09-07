El General PNP Víctor Revoredo se retiró abruptamente de una entrevista en vivo en el programa 'Al Día con Willax' tras recibir una llamada sobre un presunto secuestro, justo cuando era cuestionado por la periodista. Willax

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El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), abandonó de forma abrupta una entrevista en vivo en el programa Al Día, de Willax, luego de que la periodista lo confrontara con preguntas sobre las pruebas concretas que sustentan la detención de cinco sospechosos por el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en Trujillo. El oficial recibió una llamada telefónica en pleno cruce de preguntas y anunció que debía retirarse del set para atender un nuevo caso de secuestro reportado en Lima.

Antes de iniciar el bloque de preguntas, la conductora le pidió al general un compromiso explícito: que la conversación se centrara en hechos verificables y no en discursos genéricos sobre el amor a la patria o a la institución policial. Revoredo aceptó la condición, aunque minutos después volvió sobre declaraciones previas que había realizado sobre la organización criminal Los Pulpos, en las que sostuvo que la Policía Nacional del Perú (PNP) no los considera enemigos, sino sujetos a resocializar.

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General Víctor Revoredo abandona entrevista en vivo tras preguntas sobre pruebas del caso Trujillo

El oficial insistió en que sus palabras habían sido sacadas de contexto y remarcó que su intención era referirse a los adolescentes captados por la organización, no a los cabecillas de la banda. “Los irrecuperables Pulpos nunca han sido ni serán mis amigos, ni míos ni del Perú”, afirmó ante la insistencia de la periodista, que le repreguntó por qué había dicho públicamente que el grupo no era su enemigo.

La entrevista se tensó cuando la conductora exigió precisiones sobre las facultades legislativas que la Policía reclama al Congreso para enfrentar a las organizaciones criminales. Revoredo argumentó que el actual modelo procesal penal, vigente desde hace más de 20 años, exige procedimientos que retrasan las detenciones, como la publicación previa en el diario oficial de los requerimientos contra sospechosos. Pidió comparar la situación actual con la legislación de excepción aplicada contra el terrorismo en las décadas de 1980 y 1990.

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General Víctor Revoredo abandona entrevista en vivo tras preguntas sobre pruebas del caso Trujillo

Las cinco detenciones y la falta de resultados periciales

El tramo más tenso del diálogo giró en torno a la presentación pública de cinco detenidos vinculados al ataque del 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín de Trujillo, donde cuatro personas murieron y Jenss Lara Tantaquilla fue secuestrado. La periodista cuestionó cómo la Policía pudo exhibir a los sospechosos ante la prensa si los resultados de las pericias antropológicas, forenses y de telefonía celular aún estaban pendientes.

Revoredo respondió que la institución no había “circulado” a los detenidos, sino que informó a la ciudadanía sobre el avance de las diligencias. Explicó que los cinco intervenidos tenían antecedentes vinculados a la organización criminal Los Pulpos, lo que calificó como un “modus vivendi” que justificaba su indagación, aunque reconoció que las pruebas definitivas recién estarán disponibles al cumplirse el plazo legal de 15 días de investigación preliminar, validado por el Ministerio Público.

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General Víctor Revoredo abandona entrevista en vivo tras preguntas sobre pruebas del caso Trujillo

Ante la repregunta directa sobre si la Policía actuó únicamente sobre la base de una hipótesis, el general admitió que no existía todavía evidencia científica concluyente. “La investigación es técnica y es científica, pero también hay hipótesis policial”, respondió, en un intento de diferenciar entre los indicios manejados por los investigadores y las certezas que solo aportará el proceso judicial posterior.

La llamada que interrumpió la entrevista

En medio del interrogatorio sobre las pruebas antropológicas y forenses pendientes en el caso, Revoredo recibió una llamada en su teléfono celular. Tras atenderla, informó a la periodista que se había producido un secuestro el día anterior en Lima, que una de las víctimas ya había sido rescatada y que existían otras personas afectadas. Argumentó que, como director de la Dirincri, debía asumir personalmente la responsabilidad operativa del nuevo caso.

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General Víctor Revoredo se ríe y da insólita respuesta sobre estatura de detenidos en Trujillo. (Captura: Perú Sin Fronteras)

La conductora intentó retomar la pregunta original sobre las certezas científicas del caso Trujillo, pero el general reiteró la necesidad de retirarse. Minutos después, la producción del programa confirmó en el aire que Revoredo había abandonado las instalaciones del canal sin completar sus respuestas sobre el estado de las pericias que debían confirmar la presencia de los detenidos en la escena del crimen registrada en video.

El episodio se suma a una serie de apariciones públicas del general en distintos medios durante los últimos días, en las que ha defendido el trabajo de la Dirincri en el caso Trujillo. La investigación por el secuestro y el cuádruple homicidio continúa bajo reserva mientras se completan las pericias que el Ministerio Público deberá evaluar antes de definir la situación jurídica de los detenidos.

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