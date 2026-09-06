André Bankoff dedicó emotivo mensaje a Carol Reali tras su boda civil: “Seguiré orando por el regalo que Jesús me dio”

André Bankoff celebra su matrimonio con Cachaza y agradece a Dios por su familia. IG / Carol Reali

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El actor brasileño André Bankoff dedicó un emotivo mensaje a Carol Reali, conocida como Cachaza, luego de que ambos confirmaran que se casaron por civil en Brasil. El intérprete reaccionó al video y las fotografías compartidas por su esposa con una declaración centrada en la familia que están por formar y en sus creencias religiosas.

“Mi amor, nuestra familia se está formando”, escribió Bankoff en la publicación de la modelo. La pareja formalizó su relación ante sus familiares, amigos cercanos y testigos, en una ceremonia íntima que luego celebraron con un almuerzo.

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El actor aseguró que había pedido en oración por su futura esposa y por sus hijos desde que abrazó la fe cristiana. En su comentario, expresó gratitud por la relación que mantiene con Carol Reali y por la etapa que ambos atraviesan antes de recibir a su primer bebé.

“Siempre digo que estoy agradecido con Dios, porque desde que conocí a Jesús, oré por mi futura esposa y por mis hijos, sin siquiera imaginar quiénes serían”, manifestó el actor brasileño.

El mensaje apareció en la publicación donde Cachaza confirmó el matrimonio civil con Bankoff. La modelo difundió un resumen en video de la ceremonia, que mostró la firma del acta y algunos momentos de la reunión posterior.

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Carol Reali y André Bankoff formalizaron su relación con una ceremonia civil en Brasil. IG/ Carol Reali

André Bankoff recordó las oraciones que hizo por su esposa e hijos

En su dedicatoria, André Bankoff señaló que mantuvo esa intención antes de conocer a Carol Reali. El actor sostuvo que continuará con sus oraciones por la familia que formó junto a la modelo.

“Siempre oré y seguiré orando por el regalo que Jesús me dio: ustedes”, escribió al dirigirse a Cachaza y al hijo que esperan. “¡Gracias por todo, mi amor! Que Dios nos bendiga y nos proteja siempre. Te amo”, concluyó.

El comentario recibió reacciones de los seguidores de la pareja, que destacaron la referencia a la llegada de su bebé. La modelo y el actor anunciaron meses atrás que se convertirían en padres por primera vez.

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El matrimonio civil tuvo lugar en Brasil y reunió a los familiares y amistades más próximas de los recién casados. Reali eligió un atuendo blanco para la ocasión, mientras que Bankoff llevó un traje beige.

Los recién casados esperan a su primer hijo y celebraron el enlace con un almuerzo íntimo. IG/ Carol Reali

Carol Reali anunció que ya son “Mr. & Mrs. Bankoff”

Carol Reali fue la encargada de comunicar la boda a sus seguidores. La exintegrante de Esto es Guerra publicó un video con escenas de la ceremonia y escribió: “Oficialmente, Mr. & Mrs. Bankoff”.

La brasileña también dedicó unas palabras a su ahora esposo. En su mensaje, afirmó que el matrimonio representa la decisión de continuar juntos y destacó los valores que espera preservar durante esta nueva etapa.

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Cachaza compartió las imágenes de su ceremonia civil junto al actor brasileño, con quien espera a su primer hijo y celebró el enlace con sus familiares. IG

“Casarme contigo es seguir eligiendo esta vida juntos, con amor, respeto, complicidad, compañerismo y muchas risas en el camino”, expresó la modelo en su publicación.

Cachaza señaló que el enlace ocurre en un periodo relevante para ambos, debido a que preparan la llegada de su bebé. “A partir de hoy comienza un nuevo capítulo de nuestra historia”, escribió al explicar que el vínculo de la pareja crece junto con sus planes familiares.

Cachaza anunció su boda con un mensaje dedicado al actor brasileño en redes sociales. IG/ Carol Reali

La modelo también hizo una mención a la religión en su mensaje. “Que Jesús sea siempre el centro de nuestras vidas y que nunca perdamos la fe en Dios”, añadió en su reflexión pública.

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La celebración marcó un paso en la relación de Carol Reali y André Bankoff, quienes esperan a su primer hijo. Ambos compartieron en redes sociales aspectos de la etapa que atraviesan, desde el anuncio del embarazo hasta los preparativos para recibir al nuevo integrante de la familia.

La noticia de la boda generó comentarios de amigos y figuras del entretenimiento peruano. Angie Arizaga, Natalie Vértiz y Tepha Loza estuvieron entre las personas que dejaron mensajes de felicitación en la publicación de Cachaza.

“Bellos. Felicidades”, escribió Arizaga. Vértiz, en tanto, comentó: “¡Felicidades, amiga hermosa! Tqm”. Loza también se sumó con un saludo dirigido a los recién casados.

La pareja firmó el acta matrimonial ante familiares, amigos cercanos y sus testigos. IG/ Carol Reali