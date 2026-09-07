Perú

¿Si fui miembro de mesa en las elecciones presidenciales, volveré a ser elegido para las regionales?

La ONPE ya designó a nueve ciudadanos por cada mesa de sufragio para los comicios del 4 de octubre y los seleccionados podrán revisar en la plataforma oficial

Capacitación de miembros de mesa avanza lento: solo 6% está preparado, según ONPE. (Foto: Agencia Andina)
Capacitación de miembros de mesa avanza lento: solo 6% está preparado, según ONPE. (Foto: Agencia Andina)
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A menos de un mes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, muchos ciudadanos se preguntan si volverán a ser elegidos miembros de mesa. Para esta jornada electoral no se utilizará la misma lista de las elecciones presidenciales, ya que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó un nuevo sorteo.

Los electores pueden verificar si fueron seleccionados para cumplir esta función el próximo 4 de octubre. La consulta está disponible en la página web de la ONPE, donde también se puede conocer el local de votación y la dirección asignada para emitir el sufragio.

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El dictamen abre una excepción a los conteos de votos realizados por las Mesas de Sufragio. (Andina)
El dictamen abre una excepción a los conteos de votos realizados por las Mesas de Sufragio. (Andina)

¿Cómo visualizar si soy miembro de mesa?

  • Ingresa a la página web
  • Digita tu DNI
  • El sistema mostrará de forma automática el local de votación asignado y precisará si deberás cumplir la función de miembro de mesa el próximo 4 de octubre.

La designación contempla tres miembros de mesa titulares y seis suplentes por cada mesa de sufragio. Los ciudadanos seleccionados deberán acudir a su local de votación a las 6:00 a. m., hora prevista para la instalación de las mesas.

Quienes no estén presentes en el momento de la instalación de la mesa recibirán una multa de S/275, según la información difundida por la ONPE.

Personeros en eleccion en Perú
Los personeros podrían descansar luego de las Elecciones generales 2026, como los miembros de mesa. - Crédito Andina

¿Me pagarán por ser miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Las personas que cumplan la función de miembro de mesa recibirán una compensación económica de S/165. También tendrán derecho a un día de descanso remunerado y no compensable, siempre que completen la capacitación y ejerzan el cargo el día de los comicios.

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Este beneficio alcanza a trabajadores del sector público y privado, de acuerdo con la información de la ONPE.

Las excusas y justificaciones se presentan en momentos diferentes

Los ciudadanos sorteados como miembros de mesa que sepan con anticipación que no podrán cumplir el cargo pueden presentar una excusa ante la ONPE. Este trámite debe realizarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación definitiva de la lista de miembros de mesa.

La justificación, en cambio, corresponde a quienes no asistieron a cumplir la función el día de las elecciones. En ese caso, el ciudadano deberá acreditar ante el Jurado Electoral Especial el motivo de su ausencia. El plazo vence cinco días naturales después de los comicios y se cuenta desde el día siguiente de la jornada electoral.

Para las elecciones del 4 de octubre de 2026, el plazo para presentar una justificación comenzará el 5 de octubre y finalizará el 9 de octubre.

Cambio de locales de votación

La ONPE reubicó mesas de sufragio en la jurisdicción de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de La Molina, en Lima, para las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre.

La entidad tomó la decisión luego de detectar problemas de infraestructura, seguridad, acceso y disponibilidad de ambientes en algunos locales inicialmente previstos.

Las mesas que funcionaban en losas deportivas y espacios abiertos pasarán a recintos cerrados. Los electores deberán consultar nuevamente su local, mesa y número de orden en la plataforma de la ONPE antes de acudir a votar.

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