Perú

¿Qué pasará con Los Pulpos luego de la captura de “Jhonsson Pulpo” en Bolivia?

El fiscal Jorge Chávez Cotrina afirmó que sería un error pensar que la captura del líder criminal hará desaparecer a ‘Los Pulpos’

Un detenido camina custodiado por agentes de policía uniformados en la pista de un aeropuerto junto a un avión.
El traslado de Jhonsson Pulpo desde Juliaca se realizó en una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea del Perú bajo un fuerte dispositivo de seguridad. (Crédito: Video captura/ Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La captura de Johnson Cruz, señalado como líder de Los Pulpos, es un golpe directo a la organización criminal, pero no implica su desarticulación, según indicó el fiscal Jorge Chávez Cotrina. El representante del Ministerio Público, argumentó que el detenido tiene condena, requisitoria y procesos abiertos por delitos cometidos en La Libertad

En conversación con Tv Perú, el fiscal superior sostuvo que la identidad falsa con la que “Jhonsson Pulpo” operaba en Bolivia aceleró su entrega a las autoridades peruanas pues no se esperó a un trámite de extradición, sino que se trató de una expulsión inmediata del territorio boliviano.

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Sobre su situación penal, el fiscal precisó que Cruz no solo arrastra varias investigaciones, sino también sentencias por hechos como homicidios y secuestros. Añadió que, además de cumplir la condena vigente, deberá responder por prisiones preventivas que pesan en su contra.

Captura debilita a Los Pulpos, pero no los desarticula

Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, reveló que la caída de Johnson Cruz afecta a la cúpula de Los Pulpos, pero no elimina los remanentes de la organización. La consecuencia, dijo, es que la policía y los equipos de inteligencia deben seguir actuando para evitar que esas células vuelvan a crecer.

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó la captura en Bolivia de Jhonsson Cruz, alias 'Jhon Pulpo', presunto cabecilla de la peligrosa banda criminal 'Los Pulpos'. Conoce los detalles del operativo que logró su detención en La Paz y los próximos pasos para su extradición al Perú.
“Obviamente, la captura de uno de los mandos tan importantes como Johnson debilitilita definitivamente el accionar de esta organización criminal. Pero eso no significa que haya desaparecido. No hay que bajar la guardia, ese es el mensaje después de lo que ha ocurrido con el Tren de Aragua. Creíamos que ya detenido los mandos que estaban aquí, ya estaba desaparecido y nos equivocamos porque surgieron otras bandas con la misma modalidad. Aquí tenemos que hacer lo mismo. La Policía tiene que estar atenta, la inteligencia tiene que seguir trabajando para eliminar todos los remanentes posibles de esta organización criminal.”

En esa línea, insistió en reforzar el trabajo policial en Trujillo y mantener tareas de inteligencia, contrainteligencia y prevención. “De nada va a servir que este señor esté en la cárcel” si los remanentes se fortalecen, sostuvo al describir el riesgo de recomposición del grupo.

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Golpear el patrimonio de organizaciones criminales

Para Chávez Cotrina, que “Jhonsson Pulpo” se haya mantenido tanto tiempo fuera del alcance de las autoridades peruanas se debe a que estas estructuras criminales “manejan un flujo de dinero”.

Esa definición le sirvió para plantear un giro en la estrategia estatal. Señaló que la persecución del crimen no debe concentrarse solo en encarcelar a sus integrantes, sino en rastrear y golpear su patrimonio.

Bajo un impresionante despliegue de seguridad, 'Jhonsson Pulpo' fue trasladado a Lima para enfrentar a la justicia. Este criminal es acusado de graves delitos como secuestro, extorsión y sicariato. (Crédito: Canal N)

El fiscal vinculó esa necesidad con dos soportes que, según dijo, permiten crecer y perdurar a una organización criminal: la corrupción y el lavado de activos. Por eso reclamó investigaciones patrimoniales y remarcó que la Fiscalía de la Nación ha creado un sistema de seguimiento de bienes de estas redes.

La mención no fue abstracta. Durante la entrevista se aludió a la hipótesis policial que conecta a Los Pulpos con el reciente secuestro de un empresario minero en Trujillo, bajo la presunción de que la organización necesitaba solvencia económica para continuar sus actividades delictivas.

Cambios físicos no evitaron la captura

Chávez Cotrina indicó que los cambios en el rostro y las cirugías plásticas forman parte de la desesperación de delincuentes que buscan no ser reconocidos, pero aseguró que la cooperación entre policías de Perú, Bolivia y otros países permitió establecer plenamente su identidad.

“Es parte de la desesperación a fin de no ser identificado, (...) de hacerse algunos cambios en su rostro, cirugías plásticas. Sin embargo, obviamente la policía, la inteligencia tanto de Perú y Bolivia y de otros países que han colaborado con su detención, ha permitido identificarlo plenamente y de nada le ha servido hacer todos estos cambios físicos, porque obviamente también hay tecnología que nos permite llegar finalmente a su verdadera identidad y recuperar científicamente sus facciones y poder identificarlo plenamente”
Fotografía cedida que muestra a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Jhonsson Pulpo' líder de la banda criminal Los Pulpos. EFE/ Ministerio del Interior de Perú
Fotografía cedida que muestra a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Jhonsson Pulpo' líder de la banda criminal Los Pulpos. EFE/ Ministerio del Interior de Perú

Sobre el alcance de Los Pulpos, Chávez Cotrina situó una parte del problema en la minería ilegal. Dijo que, en zonas donde esa actividad crece, también se expanden delitos como homicidios, extorsiones, secuestros, trata de personas y explotación sexual.

Su diagnóstico fue más amplio que el caso de una sola banda. Aseguró que, existan o no Los Pulpos, mientras haya circuitos ilegales vinculados al oro y dinero disponible, aparecerán otros grupos criminales dispuestos a ocupar ese espacio.

En cuanto al futuro judicial de Cruz, el fiscal sostuvo que enfrenta “sentencias graves” y varias investigaciones en distintas fiscalías. Añadió que permanecerá “muchísimos años” en prisión y que incluso podría pasar el resto de su vida en un penal.

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