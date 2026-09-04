Perú

PNP interviene a 481 extranjeros durante operativo en distintos puntos de Lima Norte

La operación contó con el apoyo de Migraciones y permitió realizar controles de identidad y registros preventivos, sin hallar armas de fuego ni drogas

Un megaoperativo policial en el distrito de Los Olivos culminó con la detención de 481 extranjeros que se encontraban en un prostíbulo clandestino. Las autoridades verificaron la situación migratoria de los intervenidos, encontrando a muchos en condición irregular. - Buenos Días Perú
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La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a 481 ciudadanos extranjeros durante un operativo ejecutado en diferentes puntos de Lima Norte. La acción permitió iniciar verificaciones sobre la situación migratoria de las personas encontradas en el establecimiento y contó con la participación de diferentes unidades policiales.

Según información oficial de la PNP, entre los intervenidos figuran 302 varones y 179 mujeres. El despliegue incluyó aproximadamente 150 efectivos, patrulleros, motocicletas y otros vehículos policiales. Panamericana, que informó desde el lugar, reportó una participación de casi 200 agentes pertenecientes a diversas dependencias.

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Las autoridades detectaron preliminarmente diferentes situaciones relacionadas con la permanencia de ciudadanos extranjeros en el territorio nacional. De acuerdo con los datos difundidos durante la intervención, 98 personas presentarían exceso de permanencia, mientras que 63 tendrían permanencia vencida. Además, 11 estarían vinculadas con delitos relacionados con el orden migratorio, según el reporte difundido por el programa Buenos días Perú de Panamericana.

El grupo intervenido estuvo conformado por 302 varones y 179 mujeres, quienes fueron trasladados para las verificaciones correspondientes - Créditos: Captura de pantalla de la PNP.
El grupo intervenido estuvo conformado por 302 varones y 179 mujeres, quienes fueron trasladados para las verificaciones correspondientes - Créditos: Captura de pantalla de la PNP.

La institución policial precisó, no obstante, que más de 170 personas presentarían preliminarmente una situación migratoria irregular, condición que deberá ser determinada por la autoridad competente. Por ello, las cifras obtenidas durante la diligencia corresponden a una primera verificación y no implican que todos los intervenidos hayan infringido la normativa migratoria.

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La operación se realizó de manera articulada con la Superintendencia Nacional de Migraciones. Los agentes efectuaron controles de identidad y registros preventivos a las personas encontradas dentro del inmueble. Según la PNP, hasta el momento de la intervención no se hallaron armas de fuego ni drogas.

Mientras las diligencias continuaban, todavía no se había establecido si el administrador del prostíbulo clandestino se encontraba entre los intervenidos. Panamericana informó que las autoridades no habían confirmado esa situación durante la cobertura del operativo.

El jefe de la Región Policial Lima, Jorge Luis Castillo Vargas, llegó hasta el lugar y explicó que la intervención también respondió a los reclamos formulados por residentes de la zona. El oficial señaló que los vecinos habían solicitado la presencia policial ante la existencia de grupos de extranjeros, con el propósito de verificar su situación y prevenir hechos que pudieran afectar a la comunidad.

98 extranjeros tendrían exceso de permanencia y 63 presentarían permanencia vencida, según los datos difundidos durante la intervención - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
98 extranjeros tendrían exceso de permanencia y 63 presentarían permanencia vencida, según los datos difundidos durante la intervención - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

“Hemos encontrado grupos de extranjeros que los vecinos reclamaban que se intervengan para conocer si su situación era irregular o porque podrían ocasionar hechos que podrían atentar contra la comunidad”, declaró el jefe policial, según recogió Panamericana TV.

La intervención no concluiría con esta primera diligencia. De acuerdo con la PNP, se mantendrían acciones preventivas y operativas en diferentes puntos de Lima con la finalidad de recuperar espacios públicos, prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad ciudadana.

En esa misma línea, Panamericana informó que el operativo continuaría en Los Olivos y que el jefe de la Región Policial Lima anunció la realización de intervenciones similares en otros distritos de la capital. Estas acciones se desarrollarán con participación de las entidades competentes para verificar la situación de las personas intervenidas y adoptar las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente.

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