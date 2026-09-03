Johnson “Pulpo” llegó a la Dircote tras su captura en Bolivia: Fuerte operativo policial trasladó a temido criminal a una carceleta de Lima

El video es una cobertura periodística del traslado de Jhonsson Pulpo. Un hombre esposado, identificado como Jhonsson Pulpo, es escoltado por múltiples agentes de policía uniformados durante la noche. Se observa su llegada a la Dirección de Investigación de Lavado de Activos. Posteriormente, se muestra un refuerzo de seguridad con barreras metálicas en la vía pública ante un posible traslado a la Dircote.

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Johnson “Pulpo” fue trasladado bajo fuerte resguardo policial a la carceleta de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), en Lima, luego de su captura en Bolivia y de su entrega a las autoridades peruanas. El detenido, identificado como Johnson Smith Cruz Torres, tiene una condena de cadena perpetua y afronta otras investigaciones por presuntos delitos de secuestro, extorsión, homicidio y lavado de activos.

El operativo se realizó la noche del martes 2 de septiembre desde la sede de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, ubicada en la cuadra 17 de la avenida Paseo de la República, hasta la carceleta de la Dircote, en la avenida España. La Policía Nacional del Perú dispuso un cierre parcial de la vía expresa para garantizar el desplazamiento del convoy hacia el Cercado de Lima.

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La restricción alcanzó el sentido que va desde Javier Prado hacia el centro de la capital. El trayecto, que suele estar condicionado por el flujo vehicular de esa zona, se completó en menos de dos minutos, de acuerdo con la información difundida durante el despliegue. Las medidas buscaron evitar incidentes durante la custodia de uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal Los Pulpos de Cruz Blanca.

También cambió el cabello y habría presentado modificaciones visibles en cejas, ojos, orejas, pómulos y contorno facial. Composición: Infobae

Más de 50 agentes participaron en el traslado hacia la Dircote

En los alrededores de la sede policial de La Victoria se concentraron más de 50 efectivos de distintas unidades. El dispositivo incluyó personal de servicios especiales, agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), integrantes del pelotón Cobra y otros grupos operativos de la Policía Nacional del Perú.

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Las imágenes del operativo mostraron motocicletas destinadas a abrir paso, camionetas policiales con circulinas y agentes equipados con chalecos antibalas y escudos. Al momento de la salida, Cruz Torres fue escoltado hasta una camioneta blanca, mientras miembros de la SUAT se ubicaron incluso en la tolva del vehículo para reforzar la seguridad.

Un jefe policial, presentado como director de investigación criminal, confirmó que el detenido sería llevado a la Dircote tras concluir las diligencias iniciales en la unidad de lavado de activos. Allí se le practicaron procedimientos de identificación, toma de huellas, registro de datos, reconocimiento y examen médico legal antes de su derivación.

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Fotografía cedida que muestra a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Jhonsson Pulpo' líder de la banda criminal Los Pulpos. EFE/ Ministerio del Interior de Perú

Bolivia expulsó a Cruz Torres por el uso de documentos falsos

El retorno de Johnson “Pulpo” al Perú no se produjo a través de un proceso de extradición. Las autoridades bolivianas lo expulsaron tras determinar que había ingresado a ese país con documentación falsa, una condición que permitió acelerar su traslado y evitar los trámites diplomáticos y judiciales propios de una extradición.

La secuencia comenzó con su captura en La Paz. Luego, Cruz Torres fue entregado en Desaguadero, en la frontera entre Bolivia y Perú, y trasladado a Puno. Desde esa región fue llevado al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, desde donde partió hacia Lima bajo custodia policial.

El ministro del Interior afirmó que la captura fue posible por un trabajo coordinado entre la Policía boliviana, la Policía Nacional del Perú y el apoyo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI). El funcionario sostuvo que existen elementos que vincularían al detenido con hechos que dejaron cuatro jóvenes muertos y con el secuestro de un empresario que ya fue liberado.

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Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, llegó a Lima tras ser expulsado de Bolivia y entregado a las autoridades peruanas. (Crédito: Captura video/Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio del Interior atribuye al detenido un vínculo con otros crímenes

“Han encontrado elementos de convicción que relacionan a este criminal con los hechos luctuosos que acabó con la muerte de cuatro jóvenes y el secuestro, bueno, ahora liberado de este señor”, declaró el titular del Ministerio del Interior. También señaló que esa relación está “fuera de discusión” y que sería directa.

El ministro agregó que las fuerzas de seguridad continuarán con la búsqueda de integrantes de organizaciones criminales fuera del país. “No importa en qué país estén, dónde estén, en qué momento sea, nosotros vamos a ir tras estos delincuentes asesinos”, afirmó al referirse a la captura de Cruz Torres.

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Las autoridades aún deben definir el destino final del detenido. La información conocida hasta el momento indica que pasará la noche en la carceleta de la Dircote y que, posteriormente, se evaluará su traslado a Trujillo y al establecimiento penitenciario que le corresponda. Esa decisión estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El traslado de Jhonsson Pulpo desde Juliaca se realizó en una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea del Perú bajo un fuerte dispositivo de seguridad. (Crédito: Video captura/ Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La condena vigente no impide que afronte nuevas investigaciones

Cruz Torres tiene una sentencia de cadena perpetua por el asesinato de una empresaria, cometido en 2020 en Trujillo después de un robo. La condena no impide que sea investigado o procesado por otros hechos, siempre que las fiscalías reúnan los elementos necesarios para establecer responsabilidades individuales.

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Entre los casos bajo investigación figura el secuestro de un empresario ocurrido durante el último fin de semana en Trujillo. Una de las hipótesis apunta a que el hecho estaría relacionado con un cambio en el esquema de protección de la víctima, quien habría dejado de trabajar con Los Pulpos para vincularse con una agrupación rival conocida como La Jauría.

Un jefe policial precisó que las diligencias todavía no concluyeron y que la participación de cada sospechoso será determinada al término de la investigación. La pesquisa debe establecer quiénes cumplieron tareas de dirección, vigilancia, conducción de vehículos, manejo de armas, comunicaciones u otras funciones dentro de la estructura investigada.

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Alias ‘Jhonsson Pulpo’, fue trasladado al avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que lo llevará a Lima. N60

La pesquisa apunta al control territorial y al circuito del dinero

La organización Los Pulpos de Cruz Blanca mantiene presencia en La Libertad, según la información que manejan las autoridades. Las pesquisas apuntan a un esquema de control territorial que se expresaría en actividades públicas, espectáculos musicales y otros espacios donde se busca exhibir influencia frente a la población y grupos rivales.

Una celebración por el cumpleaños de la hija de Cruz Torres, realizada en una zona exclusiva de La Paz, aportó indicios para ubicarlo. La difusión de videos y la identificación de proveedores permitieron seguir parte de la ruta del dinero y reconstruir contactos relacionados con su permanencia en Bolivia, de acuerdo con las indagaciones.

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Las investigaciones vinculan a Jhonsson Pulpo con hechos de violencia en Trujillo, entre ellos la muerte de cuatro jóvenes y el secuestro de un empresario. (Crédito: Captura de video/Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La captura de la pareja sentimental del detenido, en enero, también habría contribuido al seguimiento posterior. La investigación por lavado de activos cobra relevancia por el volumen de dinero que se atribuye a la organización y por la necesidad de identificar bienes, operadores financieros y personas que hubieran facilitado el ocultamiento de recursos. Mientras tanto, Cruz Torres deberá permanecer bajo custodia en Lima hasta que las autoridades definan las siguientes diligencias y su traslado a un penal.