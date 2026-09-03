Efemérides del 3 de setiembre: Chabuca Granda, Rossini y Teresa de Calcuta presentes hoy en Perú

La orden religiosa logró transformar espacios de desesperanza en refugios de luz para los desposeídos, ganándose el reconocimiento de la comunidad. (El Peruano)

Guardar

Cada 3 de setiembre, Perú recuerda una serie de fechas vinculadas con la música, el espectáculo y las visitas internacionales. La jornada reúne los nacimientos de Chabuca Granda y Guillermo Rossini, la muerte del tenor Alejandro Granda y la llegada a Lima de la madre Teresa de Calcuta en 1982.

Los hechos corresponden a distintas generaciones y expresiones culturales. La obra de Chabuca Granda quedó incorporada al repertorio de la música criolla peruana, mientras que Rossini desarrolló una trayectoria en la actuación, la comicidad y la imitación. Alejandro Granda tuvo reconocimiento en el ámbito de la lírica, y la visita de Teresa de Calcuta quedó registrada entre sus recorridos por América Latina.

PUBLICIDAD

Las efemérides del 3 de setiembre permiten revisar el aporte de figuras que formaron parte de la memoria cultural peruana. Sus trayectorias transitaron escenarios, estudios de grabación, teatros, radio y televisión, con producciones y personajes que mantuvieron presencia en el imaginario de varias generaciones.

Un receptor de radio de madera con dial iluminado junto a unos auriculares y un libreto mecanografiado ambientan un estudio de radioteatro de mediados del siglo XX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chabuca Granda nació el 3 de setiembre de 1920 en Apurímac

María Isabel Granda y Larco, conocida artísticamente como Chabuca Granda, nació el 3 de setiembre de 1920 en Las Cotabambas Aurarias, un asentamiento minero de Apurímac. A los pocos años se trasladó con su familia a Lima, ciudad que tendría una presencia sostenida en buena parte de sus composiciones.

Desde su infancia en Lima, Chabuca Granda encontró en la ciudad su musa, creando canciones que capturan la esencia de una Lima señorial, inmortalizando su historia a través de la música. (Andina)

La cantante y compositora inició su recorrido artístico en la música criolla. Con el tiempo, su repertorio incorporó nuevas estructuras rítmicas y temáticas, además de aproximaciones a expresiones afroperuanas. Su producción incluyó valses, marineras y canciones dedicadas a personajes, espacios urbanos y episodios de la vida cotidiana.

PUBLICIDAD

Entre sus composiciones más difundidas se encuentra “La flor de la canela”, dedicada a Victoria Angulo. También integran su cancionero títulos como Fina estampa, José Antonio, Puente de los suspiros, Zeñó Manué y Lima de veras. La obra musical de Chabuca Granda fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2017.

La música de Chabuca Granda, con su profunda conexión a las raíces peruanas, se convirtió en un emblema cultural. Sus canciones, cargadas de tradición y modernidad, no solo elevaron la música nacional, sino que la llevaron a los escenarios más prestigiosos del mundo. (Andina)

Guillermo Rossini llevó la imitación y el humor a la radio y la televisión

El 3 de setiembre de 1932 nació en Lima Guillermo Rossini Gonzáles, actor, comediante e imitador. Su carrera se extendió por varias décadas y abarcó programas radiales, espacios televisivos, montajes teatrales y presentaciones ante el público.

Rossini se hizo conocido por la construcción de personajes y por sus imitaciones de personalidades de la política, el deporte y el espectáculo. Su trabajo tuvo presencia en formatos humorísticos que marcaron etapas de la televisión peruana, entre ellos Estrafalario, Risas y salsa y 24 minutos.

PUBLICIDAD

En una foto de archivo de 1978, el actor Guillermo Rossini y su hijo Coco. - Crédito: Archivo Histórico de El Peruano

En radio integró el elenco de Los chistosos, espacio dedicado a la sátira de la actualidad nacional. Su trayectoria sumó más de seis décadas de actividad artística, con una continuidad que le permitió adaptarse a los cambios de formatos y audiencias. En 2021, el Ministerio de Cultura lo distinguió como Personalidad Meritoria de la Cultura.

La vigencia de Rossini también estuvo vinculada a su capacidad para trasladar recursos del escenario a la radio. La voz, las inflexiones y el manejo de los tonos le permitieron sostener personajes reconocibles sin depender de la imagen. Esa faceta definió una parte central de su vínculo con el público.

PUBLICIDAD

Guillermo Rossini marcó una época en la radio con el exitoso programa “Los chistosos”, de RPP. - Crédito: Facebook / Guillermo Rossini (Página Oficial)

Alejandro Granda murió el 3 de setiembre de 1962

El 3 de setiembre de 1962 falleció Alejandro Granda, tenor peruano recordado por su carrera en el repertorio lírico. Su nombre quedó asociado con las primeras décadas de desarrollo de la ópera en Perú y con las presentaciones de artistas nacionales en escenarios de la región.

Granda combinó la formación vocal con interpretaciones de ópera, zarzuela y otros géneros teatrales. La tradición musical peruana lo ubicó entre las voces más reconocidas de su tiempo, debido a sus condiciones escénicas y a su presencia en funciones que acercaron el repertorio lírico a públicos locales.

Un músico con estuche de guitarra contempla el Puente de los Suspiros durante el atardecer en el distrito limeño de Barranco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha de su muerte coincide con los aniversarios de nacimiento de Chabuca Granda y Guillermo Rossini. Las tres figuras pertenecieron a campos artísticos diferentes, aunque sus trayectorias permiten observar la diversidad de la cultura peruana durante el siglo XX, desde la canción popular hasta el humor y la música académica.

PUBLICIDAD

El recuerdo de Alejandro Granda se mantiene ligado a un período en que las temporadas líricas concentraban parte de la actividad cultural de Lima. Su carrera antecedió a la expansión de los medios audiovisuales, por lo que su reconocimiento se construyó principalmente a partir de las actuaciones en vivo y la recepción de la crítica especializada de su época.

Una guitarra de madera, partituras, ramas de canela y un micrófono clásico representan los elementos de la tradición musical y radial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre Teresa de Calcuta llegó a Lima en 1982

El 3 de setiembre de 1982 llegó a Lima la madre Teresa de Calcuta, religiosa católica de origen albanés nacionalizada india y fundadora de las Misioneras de la Caridad. Su visita ocurrió en un período de crisis económica, violencia política y profundas desigualdades sociales en Perú.

PUBLICIDAD

Las visitas iniciales de la fundadora de las Misioneras de la Caridad sentaron las bases de un legado de compasión y cuidado en Perú. (El Peruano)

Teresa de Calcuta había recibido el Premio Nobel de la Paz en 1979 por el trabajo de su congregación con personas en situación de pobreza, enfermedad y abandono. Las Misioneras de la Caridad desarrollaron actividades en distintos países y establecieron comunidades destinadas a la atención de población vulnerable.

La llegada de la religiosa a la capital peruana quedó entre las efemérides internacionales de la fecha. Su presencia en Lima en 1982 se sumó a una agenda de viajes y visitas pastorales que mantuvo en diferentes regiones del mundo durante las últimas décadas de su vida.

En una época de agitaciones sociales, la presencia de la Premio Nobel de la Paz fue un símbolo de paz y humildad para el Perú. (El Peruano)

Chabuca Granda, Guillermo Rossini, Alejandro Granda y Teresa de Calcuta representan hechos de naturaleza distinta reunidos por el calendario. El 3 de setiembre conserva así referencias a la creación musical, el espectáculo, el canto lírico y una visita religiosa que formó parte de la historia contemporánea de Lima.

PUBLICIDAD