Perú

Julio Velarde en el Congreso, a un paso de seguir al frente del BCRP: el número de votos que necesitará

La Comisión de Procedimientos Especiales votará el 9 de septiembre el informe técnico sobre la ratificación de Julio Velarde hasta 2031

El video documenta el proceso de ratificación del Dr. Julio Emilio Velarde Flores como Presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ante una comisión especial. Muestra una sala de reuniones formal con varios hombres sentados alrededor de una mesa ovalada, equipada con micrófonos. Durante su presentación, Velarde expone sobre la estabilidad monetaria y de precios, la política cambiaria, la prevención de crisis económicas históricas y los desafíos actuales en los medios de pago, incluyendo la interconexión bancaria y las finanzas abiertas.
Guardar

El presidente en funciones del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se presentó ante la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado para recibir el respaldo parlamentario de cara a su posible ratificación en el cargo.

El grupo de trabajo votará el 9 de septiembre el informe técnico sobre su continuidad, que luego deberá ser sometido al pleno del Congreso de la República.

PUBLICIDAD

La designación de Velarde para un nuevo período de cinco años fue formalizada por el Poder Ejecutivo el 21 de agosto mediante la Resolución Suprema 258-2026-PCM.

La medida contó con la firma de la presidenta Keiko Fujimori, pero todavía necesita la aprobación de la cámara alta para que el economista continúe al frente de la entidad hasta 2031.

Julio Velarde - BCRP
El Senado deberá reunir 31 votos para aprobar la continuidad de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva del Perú.

El Senado deberá aprobar la ratificación con al menos 31 votos

La Comisión de Procedimientos Especiales, presidida por el senador Hugo Ccahuana Aymachoque, inició el proceso de evaluación el 2 de septiembre. Velarde realizó una exposición ante los legisladores y respondió consultas sobre las perspectivas económicas del país y las prioridades de la política monetaria durante los próximos cinco años.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Reglamento del Senado, la comisión debe emitir un informe que recomiende la ratificación o el rechazo de la designación. El documento será votado, como máximo, el 9 de septiembre y deberá remitirse de inmediato a la Mesa Directiva.

La Junta de Portavoces tendrá que incluir el tema en la agenda del pleno del Senado, donde se definirá el futuro de Velarde. La cámara cuenta con 60 integrantes, por lo que el titular del BCRP requerirá un mínimo de 31 votos favorables para ser ratificado.

Si el pleno rechaza la designación, el Senado deberá comunicar la decisión al Poder Ejecutivo. El Gobierno tendrá entonces que definir el mecanismo para cubrir la presidencia del directorio del banco central.

Julio Velarde expuso ante el Senado las perspectivas económicas del país y las prioridades de la política monetaria para los próximos cinco años. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
Julio Velarde expuso ante el Senado las perspectivas económicas del país y las prioridades de la política monetaria para los próximos cinco años. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

El intercambio con Humberto Morales expuso reparos a su continuidad

La sesión de la comisión incluyó un cruce entre Velarde y el senador de Juntos por el Perú Humberto Morales. El legislador cuestionó que se busque sostener al economista en el puesto después de 20 años de gestión.

“Usted ha cumplido el trabajo que se le ha encomendado y punto, no entiendo por qué se esfuerzan”, expresó Morales. La frase aludió a los argumentos de quienes defienden la permanencia de Velarde por su experiencia y por el desempeño del BCRP en materia de inflación.

El presidente del banco respondió con una referencia a la situación política. “Hoy no veo inestabilidad política, supongo que este gobierno durará los cinco años y supongo que usted coincide conmigo”, señaló durante la audiencia.

La secretaria de la comisión, Martha Moyano, manifestó su respaldo al funcionario. La senadora destacó la formación de cuadros técnicos dentro de la institución y sostuvo que la autonomía constitucional del BCRP debe preservarse en la conducción de la política monetaria.

La renovación del directorio del BCRP avanzó con los nombramientos de Luis Palomino, Inés Choy y Gustavo Yamada y con otra convocatoria del Senado. EFE/John Reyes
La renovación del directorio del BCRP avanzó con los nombramientos de Luis Palomino, Inés Choy y Gustavo Yamada y con otra convocatoria del Senado. EFE/John Reyes

La votación coincide con la renovación de otros puestos del directorio

La ratificación de Velarde ocurre mientras avanza la renovación parcial del directorio del BCRP. El Poder Ejecutivo ya designó a Luis Palomino, Inés Choy y Gustavo Yamada como nuevos integrantes del órgano.

En paralelo, la Comisión de Procedimientos Especiales aprobó la convocatoria para escoger a otros tres directores, que corresponden al Senado. La presentación de propuestas irá del 4 al 8 de septiembre y la evaluación de trayectorias académicas y profesionales se realizará entre el 11 y el 18 de septiembre.

Las entrevistas se desarrollarán del 22 al 24 de septiembre. El informe final sobre esos tres nombramientos está previsto para el 7 de octubre.

Temas Relacionados

Julio VelardeBanco Central de ReservaBCRPCongreso del Perúperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tarjeteros del Metro de Lima continúan operando pese a la captura de banda criminal

La modalidad persiste después de la detención de una presunta banda y de agentes de Seguridad Ferroviaria que afrontan prisión preventiva

Tarjeteros del Metro de Lima continúan operando pese a la captura de banda criminal

La gasolina más barata y más cara de Lima este 3 de setiembre

<p>El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor </p>

La gasolina más barata y más cara de Lima este 3 de setiembre

Lima amanece hoy 3 de septiembre con llovizna: ¿Cómo estará el clima en lo que resta del día, según el Senamhi?

En algunos distritos de la capital peruana, como en el Rímac, Cercado de Lima, Breña, Jesús María y La Victoria se reportó una ligera precipitación durante la madrugada de este jueves

Lima amanece hoy 3 de septiembre con llovizna: ¿Cómo estará el clima en lo que resta del día, según el Senamhi?

Congreso: facultades del Ejecutivo podrían romper la barrera de las 5 millas marinas protegidas

El Ministerio de la Producción busca facultades para reformar el marco normativo de la pesca y la acuicultura, incluida la clasificación de la flota marítima que regula la Ley 31749

Congreso: facultades del Ejecutivo podrían romper la barrera de las 5 millas marinas protegidas

Cuentas de ahorro y tributación: El MEF niega un impuesto por los rendimientos bancarios a las cuentas de ahorro en Perú

Más de 10 millones de usuarios mantienen depósitos por S/243.000 millones, mientras economistas discrepan sobre los efectos de modificar el tratamiento impositivo vigente

Cuentas de ahorro y tributación: El MEF niega un impuesto por los rendimientos bancarios a las cuentas de ahorro en Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Gobierno del Perú rechaza reforma constitucional de Nicaragua y alerta sobre “perpetuación” del dictador Daniel Ortega

Keiko Fujimori niega que Rafael Belaúnde haya interrogado a detenidos pese a fotos oficiales: “Todo está en investigación”

Pedro Hernández es elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional: Luz Pacheco será vicepresidenta

Jefe del INPE no asistió a citación del Congreso: Comisión pide explicar obras paralizadas y extorsiones desde penales

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán con resolución judicial sobre su terapia psicológica: “Pisapaja, ¿fuiste a tu terapia sí o no?”

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán con resolución judicial sobre su terapia psicológica: “Pisapaja, ¿fuiste a tu terapia sí o no?”

Tomate Barraza es denunciado por su expareja Ingrid Mijares por presunta agresión: “Me jaló de los cabellos, me estaba ahorcando”

Natalie Vértiz explota contra Yaco Eskenazi en show por hablar de su economía familiar: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”

Will.i.am, integrante de Black Eyed Peas, baila al ritmo de Los Mirlos y sorprende al decir que los ‘samplearía’: “Perú me gusta mucho”

Magaly Medina llama ‘hipócrita’ a Paco Bazán tras pedir ir a su programa y le advierte: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”

DEPORTES

Víctor Rivera, nuevo entrenador de ADT, se ilusiona con salvar el descenso en Liga 1: “Lo primero es poner los pies sobre la tierra”

Víctor Rivera, nuevo entrenador de ADT, se ilusiona con salvar el descenso en Liga 1: “Lo primero es poner los pies sobre la tierra”

Christian Cueva detalla pasajes poco conocidos de su última etapa en Alianza Lima: “En el primer partido de Copa Libertadores ya estaba roto”

El polémico pedido de Ysabella Sánchez durante transmisión en vivo para regresar a la selección: “Mándame un león y mañana vuelvo”

El US Open se inclina a la resiliencia de Ignacio Buse tras vencer a Marcos Giron y revela hito familiar: “Siguiendo los pasos de su abuelo Eduardo”

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del US Open 2026