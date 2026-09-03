Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo en el Callo, epicentro y reporte del IGP del 3 de septiembre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

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Los sismos forman parte de la dinámica geológica de Perú, un país situado en una zona de alta actividad tectónica. Cada movimiento telúrico reactiva la necesidad de contar con planes familiares de emergencia, identificar áreas seguras y seguir las indicaciones de las autoridades.

Sismo de magnitud 3,4 se registró cerca del Callao

El Instituto Geofísico del Perú informó que un sismo de magnitud 3,4 se registró a las 06:32 del 3 de septiembre, con epicentro a 11 kilómetros al oeste del Callao. El movimiento tuvo una profundidad de 59 kilómetros y una intensidad III en el Callao.

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Sismo en el Callao

La costa concentra la principal fuente de los sismos de gran magnitud

La zona de contacto entre las placas se encuentra frente al litoral peruano y representa la fuente principal de los terremotos de mayor magnitud. La energía no se libera de manera uniforme ni en intervalos previsibles. Por ese motivo, los especialistas advierten que no es posible anticipar con precisión el día, la hora o el lugar de un sismo.

La población suele asociar el riesgo únicamente con las ciudades costeras, aunque los movimientos también pueden originarse en fallas ubicadas en la cordillera y otras regiones del país. La profundidad del foco, la distancia al epicentro, las condiciones del suelo y la calidad de las construcciones influyen en los efectos que un movimiento puede tener sobre una comunidad.

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Los pliegues rocosos de la costa peruana ilustran la actividad tectónica del territorio junto al océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magnitud e intensidad describen aspectos distintos de un mismo evento

Los reportes del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) incluyen datos como la hora, el epicentro, la profundidad, la magnitud y la intensidad. La magnitud expresa la energía liberada durante el movimiento, mientras que la intensidad se refiere a cómo fue percibido por la población y a los efectos que produjo en una zona determinada.

Un sismo de magnitud moderada puede sentirse con fuerza si ocurre a poca profundidad o cerca de una ciudad. En cambio, otro de mayor magnitud puede tener una percepción menor en localidades alejadas de su epicentro. La información oficial permite evitar interpretaciones erróneas, sobre todo cuando circulan versiones sin respaldo técnico en redes sociales después de un temblor.

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Un especialista supervisa la actividad telúrica de la costa peruana desde un centro de control equipado con sismogramas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mochila de emergencia debe responder a las necesidades de cada hogar

La mochila de emergencia forma parte de la preparación básica ante un sismo de gran magnitud. Su contenido debe estar disponible cerca de la salida y adecuarse a las características de cada familia. Los artículos para bebés, personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y animales de compañía requieren una revisión particular.

Las autoridades recomiendan que la mochila no exceda un peso que impida trasladarla con rapidez. También aconsejan revisar de forma periódica los alimentos, las pilas, los medicamentos y los documentos guardados. Una mochila preparada no reemplaza la ayuda especializada, pero permite cubrir necesidades inmediatas durante las primeras horas posteriores a una emergencia.

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Agua embotellada y alimentos no perecibles de consumo rápido, como conservas, galletas, barras energéticas o frutos secos.

Botiquín con gasas, vendas, antisépticos y medicamentos de uso habitual, con atención a tratamientos crónicos.

Linterna, radio portátil, pilas de repuesto, silbato, cargador portátil y una agenda con teléfonos relevantes.

Abrigo, mascarillas, artículos de higiene, bolsas plásticas, dinero en efectivo y copias de documentos personales.

Pañales, leche, alimentos especiales, lentes, insumos para movilidad asistida o productos para mascotas, según las necesidades del hogar.

Una mochila de emergencia roja permanece abierta sobre una mesa junto a botellas de agua, un botiquín de primeros auxilios, alimentos enlatados y una radio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sistemas de alerta y monitoreo sísmico

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) han desarrollado sistemas de alerta temprana que buscan reducir el impacto de los sismos. El monitoreo constante de la actividad sísmica permite emitir avisos y alertas a través de diversos canales, como mensajes de texto, aplicaciones móviles y medios de comunicación.

Las estaciones sismológicas distribuidas en todo el territorio nacional recopilan datos en tiempo real, lo que facilita la identificación rápida de movimientos telúricos y la activación de protocolos de emergencia. El acceso a la información se ha convertido en una herramienta fundamental para la toma de decisiones de autoridades y ciudadanos.

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Recomendaciones de seguridad ante un sismo

Mantener la calma y evacuar a zonas seguras, evitando el uso de ascensores.

Identificar las rutas de evacuación y puntos de reunión previamente señalizados.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, documentos personales, linterna, radio, medicinas y elementos de primeros auxilios.

Alejarse de ventanas, espejos, estanterías y elementos que puedan caer.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables eléctricos y edificaciones en riesgo de colapso.

Después del sismo, revisar si hay fugas de gas o agua y reportar cualquier daño estructural a las autoridades.

Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Educación y cultura sísmica en la sociedad peruana

Las campañas educativas organizadas por el Ministerio de Educación y el INDECI han incorporado simulacros periódicos en escuelas, empresas y comunidades. La formación de una cultura de prevención se ha convertido en un eje transversal de las políticas públicas, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante desastres naturales.

La participación ciudadana en simulacros y la difusión de materiales informativos contribuyen a que la población adopte conductas seguras y sepa cómo actuar ante una emergencia. El fortalecimiento de la cultura sísmica se refleja en la creciente disposición de las familias a preparar planes de contingencia y a conocer los protocolos de actuación.

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Una familia evacúa una vivienda en Perú por una ruta señalizada durante un simulacro de prevención ante sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Construcción segura y normas técnicas

La normativa peruana exige que las edificaciones nuevas cumplan con estándares de resistencia sísmica. Ingenieros y arquitectos han desarrollado técnicas de construcción adaptadas a las particularidades del suelo y la sismicidad local, lo que ha permitido reducir el riesgo de colapso en caso de terremotos de alta magnitud.

Las autoridades municipales supervisan el cumplimiento de las normas en los proyectos urbanos, mientras que las campañas de concientización promueven la regularización de viviendas informales. El acceso a información técnica y la asesoría profesional son factores clave para mejorar la seguridad estructural.

Acciones de respuesta y reconstrucción

Los equipos de emergencia deben actuar de manera coordinada para rescatar personas atrapadas, brindar atención médica y restablecer servicios básicos.

Es esencial contar con un inventario actualizado de recursos materiales y humanos disponibles para las labores de auxilio.

Las instituciones responsables de la reconstrucción evalúan los daños y priorizan la atención a las comunidades más afectadas.

El apoyo psicológico a las víctimas forma parte integral de los planes de recuperación.

Cientos de personas evacuan edificios en una ciudad peruana durante un simulacro sísmico, supervisados por brigadistas y con la bandera del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en primer plano, reforzando la cultura de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos actuales y perspectivas futuras

El crecimiento urbano desordenado y la expansión de asentamientos en zonas de alto riesgo representan desafíos para la gestión integral de los desastres. La cooperación entre el sector público, privado y la sociedad civil resulta fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta y prevención en todo el país.

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La investigación científica sobre la dinámica sísmica continúa avanzando, con la incorporación de nuevas tecnologías y la colaboración internacional. El desarrollo de una cultura de resiliencia y la actualización permanente de los sistemas de alerta constituyen prioridades para enfrentar los desafíos que plantea la naturaleza en Perú.

Trabajadores y vehículos despejan las calles durante el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en Miraflores. (Infobae / Marlon Carrasco)

Últimos sismos en Perú

La ocurrencia de un sismo no puede predecirse con precisión, pero las consecuencias pueden mitigarse con medidas de prevención. Las familias deben definir puntos de encuentro, mantener una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, medicamentos y documentos, además de revisar las condiciones estructurales de sus viviendas.

Durante un temblor, se recomienda conservar la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas previamente identificadas como seguras. Tras el movimiento, es necesario evaluar posibles daños, evitar el uso de ascensores y atender únicamente la información difundida por los organismos oficiales.

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