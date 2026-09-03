Magaly Medina responde a Jefferson Farfán con resolución judicial sobre su terapia psicológica: “Pisapaja, ¿fuiste a tu terapia sí o no?”

La conductora Magaly Medina muestra en su programa una resolución judicial que indica que el futbolista Jefferson Farfán no ha cumplido con la orden de llevar terapia psicológica, dictada a raíz de una denuncia de Darinka Ramírez. El caso ahora pasará a manos del Ministerio Público. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina volvió a referirse a Jefferson Farfán durante la reciente edición de Magaly TV La Firme, luego de que el exfutbolista mostrara en sus redes sociales documentación relacionada con la conductora y el cumplimiento de una medida que le fue impuesta tras un proceso judicial. Esta vez, la periodista decidió poner sobre la mesa un documento del 15.º Juzgado de Familia, subespecialidad Violencia contra la Mujer, relacionado con un caso seguido contra el exjugador y Darinka Ramírez, madre de su hija.

La conductora aprovechó la emisión de su programa para cuestionar públicamente a Farfán y responder a la preocupación que, según señaló, el exfutbolista suele mostrar respecto de sus obligaciones judiciales. Medina sostuvo que, mientras él se interesa por conocer si ella cumple con el servicio comunitario que le corresponde, existe una resolución judicial que, de acuerdo con el documento que presentó en televisión, cuestiona que él haya acreditado el cumplimiento de una terapia psicológica previamente ordenada.

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El tema surgió luego de que Farfán utilizara sus redes sociales para mostrar una citación relacionada con Medina. Ante ello, la periodista decidió revisar otro documento judicial y explicar a su audiencia qué se señala en este.

La conductora Magaly Medina cuestiona en su programa de televisión la continuidad de la terapia psicológica del exfutbolista Jefferson Farfán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly Medina muestra documento judicial relacionado con Jefferson Farfán

Durante el programa, Magaly Medina explicó que había llegado a sus manos una resolución correspondiente al 15.º Juzgado de Familia, vinculada a un proceso en el que figura como parte involucrada Jefferson Agustín Farfán Guadalupe. Según detalló la conductora, el documento hace referencia a una medida de terapia psicológica que habría sido ordenada anteriormente por el juzgado.

“Tenemos que mostrar esto, ¿no es cierto? Teníamos que mostrar. Ha llegado a mis manos este, quince, del Quince Juzgado de Familia, subespecialidad la violencia contra la mujer”, comentó inicialmente la periodista.

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Medina explicó que el expediente está relacionado con un caso en el que aparece como víctima una menor y también figura Darinka Ramírez, madre de la última hija del exfutbolista. La conductora leyó parte de la resolución para explicar qué había dispuesto el órgano judicial y qué documentación presentó Farfán ante el juzgado.

Según la lectura realizada en televisión, el documento señala que anteriormente se había programado una cita para que el denunciado cumpliera con una terapia psicológica, medida que habría sido ordenada por el juez.

Magaly Medina aborda en su programa de televisión la controversia referente a las terapias psicológicas de Jefferson Farfán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juzgado cuestiona que Jefferson Farfán haya acreditado su terapia psicológica

Uno de los puntos que Magaly Medina resaltó fue que, de acuerdo con la resolución que leyó en vivo, Jefferson Farfán no habría acreditado hasta ese momento que efectivamente hubiera asistido a las terapias psicológicas ordenadas judicialmente. La conductora explicó que el exfutbolista habría presentado como sustento un documento relacionado con una cita programada, pero que, según el juzgado, aquello no demostraría que la terapia ya hubiera sido realizada.

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“Acá dice: ‘Antecede el agresor Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, en virtud a lo requerido por resolución dos, e indica que en anterior oportunidad se había programado cita para su terapia psicológica’”, leyó Medina. A continuación, señaló que el documento indicaba que Farfán habría postergado el cumplimiento de esta obligación y que el juzgado ya le había solicitado anteriormente que acreditara haber recibido la atención psicológica dispuesta.

“Que le ordenó el juez, y que él dice acá que no ha ido. No ha ido hasta el momento, la ha postergado, pero no, no ha cumplido con esas terapias”, afirmó la conductora, siempre en referencia a lo que, según explicó, se desprende de la resolución judicial.

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Medina también detalló que el juzgado habría otorgado un plazo de tres días para que se cumpliera con acreditar la medida, bajo apercibimiento de poner el caso en conocimiento del Ministerio Público.

Magaly Medina le responde a Jefferson Farfán y muestra resolución judicial: “No ha cumplido con sus terapias”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Un ticket de cita” no demostraría que cumplió con la terapia

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la periodista fue la documentación que, según la resolución leída durante el programa, presentó Jefferson Farfán ante el juzgado. De acuerdo con la lectura de Medina, el órgano judicial habría advertido que el exfutbolista se limitó a presentar una copia digital de un ticket correspondiente a una cita programada para el 2 de septiembre en un servicio de salud mental.

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La conductora explicó que ese documento no demostraría que la terapia psicológica ya se hubiera realizado. “Explícitamente mediante se ha… solo se ha limitado, o sea, Farfán, a adjuntar una copia digital de un ticket de cita para el día dos de septiembre en el servicio de salud mental, lo cual no importa o acredita en modo alguno que a la fecha se haya sometido a terapia psicológica”, leyó Medina del documento.

A partir de ello, la periodista cuestionó que una constancia de cita pudiera ser presentada como prueba de cumplimiento de una medida que, según el juzgado, requería acreditar que la terapia efectivamente había sido realizada. “O sea, por este caso que Darinka le puso, esta denuncia que le puso Darinka Ramírez, le ordenaron terapia psicológica y según este juez, él no la ha cumplido”, sostuvo.

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Magaly Medina le responde a Jefferson Farfán y muestra resolución judicial: “No ha cumplido con sus terapias”. Captura: Magaly TV La Firme.

El caso será puesto en conocimiento del Ministerio Público

Otro punto que Magaly Medina destacó fue la decisión del juzgado de hacer efectivo el apercibimiento que había sido establecido previamente. La resolución, según la lectura realizada por la conductora, señala: “Se resuelve a hacer efectivo el apercibimiento de la parte resolutiva de la resolución doce”.

Posteriormente, el documento dispone que las piezas procesales sean remitidas al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía Penal de turno permanente de Lima.

“Remítase todas las piezas procesales al Ministerio Público, a la Fiscalía Penal de turno permanente de Lima”, leyó Medina durante su programa.

Magaly Medina le responde a Jefferson Farfán y muestra resolución judicial: “No ha cumplido con sus terapias”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina responde a las publicaciones de Jefferson Farfán

Tras explicar el contenido del documento, Magaly Medina aprovechó para responder a la exposición pública que, según señaló, Farfán viene realizando sobre sus propias obligaciones judiciales.

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La periodista recordó que el exfutbolista se ha mostrado interesado en saber si ella cumple con las disposiciones que le fueron impuestas, por lo que consideró pertinente devolverle la pregunta y cuestionarlo sobre el cumplimiento de sus propias obligaciones.

“Entonces, el que anda preocupado de que otros cumplan lo que la justicia ha ordenado, anda preocupado por si yo hice o no mi servicio comunitario”, manifestó.

Magaly Medina le responde a Jefferson Farfán y muestra resolución judicial: “No ha cumplido con sus terapias”. Captura: Magaly TV La Firme.

Medina aseguró que ella sí cumple con las obligaciones que le corresponden y que, cuando tiene alguna dificultad para acudir, procede a justificarla. “Lo hago, lo hago. Y cuando no puedo ir, justifico por qué no puedo ir”, afirmó la conductora.

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A partir de ahí, lanzó una pregunta directa a Jefferson Farfán, utilizando uno de los apodos con los que suele referirse a él durante sus comentarios televisivos.

“Pero él, póngame, por favor, él, hay que preguntarle a él ahora. No, eso no, por favor. Esto, ya. Hay que preguntarle así: ‘¿Acudiste a tus terapias sí o no, Pisapaja?’”, expresó.

Magaly Medina le responde a Jefferson Farfán y muestra resolución judicial: “No ha cumplido con sus terapias”. Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Fuiste a tu terapia sí o no?”, la pregunta de Magaly Medina a Farfán

La conductora continuó con su cuestionamiento y sostuvo que Farfán, en anteriores ocasiones, habría asumido una postura crítica frente a las actuaciones de terceros en procesos judiciales. “Él tanto pregunta. Fuiste, ¿sí o no?”, insistió Medina durante la emisión de Magaly TV La Firme.

La periodista incluso cuestionó que el exfutbolista se hubiera tomado atribuciones para opinar sobre el cumplimiento de decisiones judiciales de otras personas.

Magaly Medina le responde a Jefferson Farfán y muestra resolución judicial: “No ha cumplido con sus terapias”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Entonces, así como él se daba el lujo de parecer un juez de algún juzgado, que no sé quién le dio esa atribución, ¿no? Ahora un juez le está llamando la atención a él por no cumplir con sus terapias psicológicas”, manifestó. “Entonces, yo creo que debería de ir, porque en mi opinión, la obsesión también es una manera de que uno tiene algo que no está funcionando bien en nuestras cabezas”, expresó.

La conductora cerró su intervención reiterando la pregunta que había dirigido al exfutbolista: “Entonces, ahora, Pisapaja, ¿sí o no? ¿Fuiste a tu terapia sí o no?”.

Magaly Medina le responde a Jefferson Farfán y muestra resolución judicial: “No ha cumplido con sus terapias”. Captura: Magaly TV La Firme.