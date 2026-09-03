Tomate Barraza es denunciado por su expareja Ingrid Mijares por presunta agresión: “Me jaló de los cabellos, me estaba ahorcando”

Ingrid Mijares, expareja de Tomate Barraza, rompe el silencio y revela graves acusaciones de abuso, maltrato físico y psicológico durante su relación. La demanda detalla episodios de violencia y cómo él intentaría perjudicarla profesionalmente. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La cantante venezolana Ingrid Mijares acudió a la Fiscalía y relató presuntos episodios de violencia física y psicológica, además de acoso y hostigamiento. Carlos ‘Tomate’ Barraza negó las acusaciones y aseguró estar dispuesto a colaborar con la justicia.

Una grave denuncia involucra a Carlos ‘Tomate’ Barraza. Su expareja, la cantante venezolana Ingrid Mijares, acudió a la Fiscalía y presentó una denuncia en la que lo acusa de presuntos actos de violencia física y psicológica, acoso y hostigamiento. Entre los hechos que relató figura un supuesto episodio de agresión ocurrido dentro de la camioneta del artista, luego de que ambos se encontraran en las inmediaciones de una discoteca.

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El caso fue difundido la noche del miércoles por el programa ‘Magaly TV, la firme’, espacio que mostró parte de la documentación fiscal relacionada con la denuncia. En los documentos presentados se consignan acusaciones por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, además del presunto delito de acoso.

La denunciante, quien durante varios años formó parte de la orquesta de Barraza, decidió romper su silencio y explicar las razones que la llevaron a acudir ante las autoridades. Su testimonio fue presentado en medio de lágrimas y con evidente preocupación por las situaciones que, según su versión, habría atravesado durante y después de su relación con el cantante.

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Ingrid Mijares cuenta por qué decidió denunciar a Tomate Barraza

En declaraciones difundidas durante el reportaje, Ingrid Mijares explicó que tomó la decisión de acudir a la Fiscalía porque consideraba que había llegado a un punto en el que ya no podía continuar soportando la situación.

“Realmente, si yo me atreví a hacer esta denuncia es porque realmente ya me vi en la necesidad. No voy a permitir tampoco que alguien me venga a perjudicar”, manifestó la cantante.

De acuerdo con el relato que aparece en la documentación fiscal mostrada por el programa, durante el periodo en el que ambos trabajaron juntos Mijares habría recibido insultos y gritos. Sin embargo, uno de los pasajes más delicados de su declaración corresponde a un presunto episodio de violencia física que habría ocurrido en la vía pública.

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Según el documento exhibido, la cantante declaró: “Llegó a golpearme en su camioneta afuera de una discoteca, me jaló de los cabellos, me estaba ahorcando”.

La acusación corresponde a la versión de la denunciante y deberá ser materia de investigación por parte de las autoridades competentes. La existencia de una denuncia o una investigación no determina por sí misma la responsabilidad penal de la persona denunciada.

El testimonio de Mijares también incluye otros hechos que, según sostuvo, habrían ocurrido durante la relación y después de su separación. La cantante situó el vínculo entre ambos entre los años 2021 y 2024, periodo durante el cual también mantuvieron una relación profesional debido a que ella integraba la orquesta de Barraza.

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Expareja de Tomate Barraza también denuncia presunto hostigamiento laboral

La denuncia presentada por Ingrid Mijares no se limita a los presuntos episodios de violencia física y psicológica. En la documentación difundida también aparece un señalamiento relacionado con su actividad profesional.

La cantante sostuvo que su expareja habría interferido en algunos de sus trabajos como profesora de canto y que presuntamente habría buscado que dejara determinadas actividades laborales.

“El denunciado ha mandado que me despidan de los trabajos en los cuales yo daba clases de canto, de las municipalidades de San Martín de Porres, Magdalena del Mar y San Miguel”, se lee en su declaración.

Mijares también afirmó, según el documento presentado en televisión, que Barraza habría contactado a algunas personas que la contrataban para intentar impedir su participación en determinados eventos.

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La cantante aseguró además que, en algunas ocasiones, el artista habría preguntado cuánto dinero había cobrado ella por determinados trabajos y posteriormente habría ofrecido sus propios servicios por montos similares o incluso menores.

Estos señalamientos forman parte de la versión presentada por la denunciante y deberán ser contrastados durante el proceso correspondiente.

La situación habría tenido también consecuencias en el ámbito personal de Mijares. Uno de los episodios que aparece en su relato está fechado en septiembre de 2024, cuando, según su declaración, Barraza habría acudido a recogerla a su domicilio.

De acuerdo con la documentación mostrada, la cantante sostuvo que el vehículo habría comenzado a avanzar antes de que ella pudiera cerrar completamente la puerta, provocando que estuviera cerca de caer.

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Según su versión, aquel episodio habría contribuido a marcar el final definitivo de la relación entre ambos.

Ingrid Mijares asegura que recibió amenazas después de la denuncia

Otro de los aspectos que generó preocupación en el testimonio de Ingrid Mijares está relacionado con una presunta exposición de sus datos personales.

La cantante afirmó que, después de los hechos denunciados, habría recibido situaciones que interpretó como amenazas y hostigamiento. Entre ellas mencionó una publicación difundida en abril en la que, según su versión, se habría colocado su número telefónico personal y su dirección.

“Yo sí me he sentido bastante amenazada. En el mes de abril se hizo una publicación donde me señalan que yo daba servicios íntimos, poniendo mi número de teléfono personal, mi dirección. Me tuve que mudar de mi domicilio en menos de 15 días”, relató.

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La denunciante sostuvo que la difusión de esa información generó una situación de temor que la llevó a abandonar su vivienda en un periodo corto.

Este punto también forma parte de los hechos que deberán ser evaluados por las autoridades para establecer las circunstancias en las que se produjo la publicación y determinar eventuales responsabilidades.

La cantante no solo expresó preocupación por su seguridad, sino también por las consecuencias que estas situaciones podrían tener sobre su vida profesional y personal.

Tomate Barraza niega las acusaciones y afirma que colaborará con la justicia

Frente a las acusaciones de su expareja, Carlos ‘Tomate’ Barraza rechazó las imputaciones. El cantante aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades y que los hechos deben ser investigados.

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Su posición se produce luego de que el caso tomara carácter público a través del reportaje emitido por ‘Magaly TV, la firme’, donde se difundieron fragmentos de la documentación correspondiente a la denuncia.

La negativa del artista será parte de la controversia que ahora deberá ser esclarecida por las instancias correspondientes. Hasta el momento, las acusaciones expuestas corresponden a la versión de Ingrid Mijares y no constituyen una determinación judicial sobre la responsabilidad de Barraza.

El caso, por tanto, se encuentra en una etapa en la que corresponde a las autoridades evaluar los testimonios, documentos y demás elementos que puedan incorporarse a la investigación.

¿Qué denunció Ingrid Mijares contra Tomate Barraza?

La denuncia difundida públicamente reúne distintos señalamientos realizados por la cantante venezolana. Entre ellos aparecen presuntos episodios de agresión física, maltrato psicológico, acoso, hostigamiento e interferencia en sus actividades profesionales.

Uno de los testimonios que más llamó la atención fue el referido al supuesto ataque ocurrido afuera de una discoteca, debido a que Mijares aseguró que habría sido golpeada dentro de una camioneta y que el cantante la habría jalado de los cabellos y presuntamente ahorcado.

A ello se suman sus declaraciones sobre un supuesto intento de perjudicar sus trabajos como profesora de canto y su afirmación de que habría recibido amenazas después de que sus datos personales fueran expuestos públicamente.

La cantante decidió hacer pública su versión después de acudir a las autoridades, asegurando que lo hizo porque consideraba que ya no podía continuar tolerando lo que, según su relato, venía ocurriendo.

“Realmente, si yo me atreví a hacer esta denuncia es porque realmente ya me vi en la necesidad”, expresó.

Su testimonio, presentado entre lágrimas, refleja la preocupación que dice experimentar y el impacto que, según sostiene, los hechos denunciados habrían tenido en diferentes ámbitos de su vida.

Por su parte, Tomate Barraza niega las acusaciones y ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia. La investigación deberá determinar qué ocurrió en cada uno de los episodios mencionados y establecer, con base en las pruebas correspondientes, las responsabilidades que pudieran existir.

Mientras tanto, la denuncia ha generado repercusión en el ámbito de la farándula peruana debido a que Mijares y Barraza no solo mantuvieron una relación sentimental, sino también un vínculo laboral durante varios años.

El caso vuelve así a poner en el centro de la conversación las denuncias por violencia contra la mujer, acoso y hostigamiento, pero también la importancia de que este tipo de acusaciones sean esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes.

Por ahora, el proceso continúa y serán las autoridades las encargadas de determinar la veracidad de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades legales. La versión de Ingrid Mijares y la negativa de Carlos ‘Tomate’ Barraza forman parte de una investigación que deberá avanzar con todas las garantías correspondientes para ambas partes.