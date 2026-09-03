Christian Cueva detalla pasajes poco conocidos de su última etapa en Alianza Lima: “En el primer partido de Copa Libertadores ya estaba roto”

Christian Cueva admitió que su último periplo en Alianza Lima lo afrontó lesionado. - Crédito: Andina

Guardar

Christian Cueva ha renacido. Después de varios años atravesando problemas entre personales y futbolísticos, el creativo mediocentro ha reverdecido de la mano de Sport Boys. Sobre la marcha ha tenido que experimentar pasajes turbulentos, siendo el más marcado uno experimentado en Alianza Lima.

Durante una entrevista con el programa ‘Fuera de Juego’ de ‘Q+ Network’, el ‘Cholito’ ha compartido sus impresiones de aquel último paso por Matute, donde es considerado por la afición como una persona no grata debido a su declinante desempeño tras haber llegado como un refuerzo estelar para el periodo 2023.

PUBLICIDAD

Cueva padeció una lesión severa a la rodilla nada más al llegar a Alianza Lima. - Crédito: Difusión

“Estuve mal de la rodilla. Tuve la lesión en Alianza, en el segundo partido del campeonato; entonces, mucho de eso no se habla. Vine a préstamo de Al-Fateh. Llegué y tuve que jugar, porque en ese momento me trajeron como el fichaje bomba que tenía que jugar la Libertadores”, sostuvo.

Detectada la dolencia, Cueva se mostró apesadumbrado, pero luego se sintió contrariado por cuestiones internas: “Cuando me lesiono me dicen ‘tienes esguince’ y me hice ver y estuve roto [del] ligamento cruzado posterior. Entonces, seguí jugando con eso”.

El volante señaló que los médicos del club le dijeron que solo tenía un esguince, pero la verdad fue otra - Crédito: Fuera de Juego.

A la pregunta acerca de quién le informó la lesión, el futbolista prefirió mantener estricta reserva. “Ya no quiero ni quisiera mencionarlo, porque es así como a veces pasa en el fútbol, prefiero seguir en este momento”, externó.

PUBLICIDAD

Con esa dolencia, que redujo a mínimo su condición física, Christian Cueva se mantuvo un tiempo prudente en el dique seco, aunque hubo momentos puntuales en los que apareció con el afán de ofrecer un auxilio a sus compañeros.

Christian Cueva fracasó de manera estruendosa en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

“Yo jugué el día con Atlético Paranaense, en el primer partido de Copa en Matute, [y] ya estaba roto y con fiebre la noche anterior. Esto no lo digo para dar pena, porque poco me interesa, pero sí tengo que decir lo que sucedió”, aclaró el peruano.

“Yo dejé de ganar lo que ganaba en Arabia para estar en Alianza. No ganaba tampoco poco; bueno, vine y me ficharon, pero quise estar en Alianza y sucedieron todas esas cosas. Bueno, el manejo fue totalmente raro”, sumó.

PUBLICIDAD

El volante tuvo que dejar el campo de juego por fuerte dolor en la rodilla. (Video: Liga 1 Max).

Negativa a una intervención quirúrgica

Transcurrido un tiempo, Christian Cueva fue exhortado por voces oficiales a someterse a una intervención para solucionar el inconveniente en su rodilla que había mermado su físico.

Ante esa sugerencia, el futbolista rechazó de forma tajante la posibilidad de pasar por el quirófano. “No, no me opero. Voy a ir hasta el último”, respondió entonces con firmeza.

Christian Cueva se negó a operarse de la rodilla. - Créditos: Difusión

Después de desligarse de Alianza Lima, club en el que no generó gratos recuerdos, Cueva decidió ponerse en manos del especialista Ramón Cugat para iniciar un proceso de recuperación.

Establecido en España, el mediocampista cumplió con el tratamiento indicado por el traumatólogo, quien le explicó que, si se operaba, “no iba a quedar igual” en cuanto a su integridad física. Ramón Cugat fue clave para una rehabilitación óptima. El proceso siguió sin recurrir a la cirugía sugerida y, a todas luces, fue la mejor decisión, ya que en la actualidad ha recobrado su estado de momento ideal.

PUBLICIDAD