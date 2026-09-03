Perú

Tarjeteros del Metro de Lima continúan operando pese a la captura de banda criminal

La modalidad persiste después de la detención de una presunta banda y de agentes de Seguridad Ferroviaria que afrontan prisión preventiva

Un informe revela la magnitud del negocio ilegal de los 'tarjeteros' en el Metro de Lima. Pese a la presencia policial, estas mafias continúan operando con impunidad, desatando una guerra violenta por el control de las estaciones. | Video: Ocurre Ahora
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La venta ilegal de pasajes mediante tarjetas adulteradas del Metro de Lima continúa en estaciones de la Línea 1, pese a los operativos policiales y a la captura de una presunta banda dedicada a esa actividad, donde también son involucrados efectivos.

Las imágenes registraron a personas que ofrecían el ingreso al sistema a usuarios en las estaciones Atocongo, La Cultura y Jorge Chávez. Los llamados “tarjeteros” o “salderos” cobraban dos soles en efectivo o S/2,50 mediante Yape, de acuerdo con la información de programa Ocurre Ahora.

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El mecanismo consiste en que un vendedor recibe el pago y deriva al pasajero hacia otra persona, que posee la tarjeta utilizada para permitir el acceso a los andenes. En una de las grabaciones, una mujer llevaba una tarjeta identificada con una pegatina naranja; el informe señaló que ese distintivo presuntamente correspondería a una organización dedicada a esta modalidad.

Tres policías detenidos en operativo contra fraude en tarjetas del Metro de Lima
Tres policías detenidos en operativo contra fraude en tarjetas del Metro de Lima | Foto: Andina

Bandas siguen operando

En la estación Atocongo, se mostró a un hombre que ofrecía saldo a pasajeros mientras un agente policial permanecía en las cercanías. Al advertir su presencia, el sujeto simuló buscar una tarjeta en el suelo y luego ingresó a la estación como un usuario más.

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La modalidad también fue registrada en La Cultura, donde dos mujeres ofrecían el servicio y portaban códigos QR para recibir transferencias por Yape. Tras confirmar el pago, una de ellas indicaba al pasajero que se dirigiera con su compañera para pasar por el lector de tarjetas.

La actividad aprovecha la necesidad de los usuarios de evitar filas o reducir el tiempo de ingreso al tren.

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El balance de la ATU revela que la estación de La Victoria superó ampliamente a otras paradas de la red en número de viajes, consolidando su papel central en el transporte urbano limeño| ATU

Hace dos semanas, la Policía capturó a una presunta organización denominada ‘Los Intrusos del Tren’, cuyos integrantes habrían operado con tarjetas clonadas o adulteradas. Durante la intervención se incautaron más de 1.300 tarjetas, de acuerdo con la información difundida.

Entre los detenidos había cuatro suboficiales en actividad de la División de Seguridad Ferroviaria. La investigación sostiene que los agentes presuntamente alertaban a los integrantes de la banda sobre operativos y redadas, además de permitir la continuidad de las ventas ilegales.

Según la versión policial, los efectivos habrían recibido hasta S/1.000 diarios por brindar protección e información. El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra los cuatro policías, quienes permanecen recluidos en un penal.

La actividad de los tarjeteros ha sido relacionada con disputas entre grupos que buscan controlar los puntos de venta en las estaciones. E incluso en marzo se reportó un homicidio ocurrido dentro de la estación Jorge Chávez, en Surco.

La víctima recibió tres disparos en la zona de lectores de tarjetas y presuntamente tenía vínculos con esta actividad. La investigación de ese caso forma parte de los antecedentes de violencia asociados a la comercialización ilegal de accesos al sistema.

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