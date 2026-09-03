Perú

Natalie Vértiz explota contra Yaco Eskenazi en show por hablar de su economía familiar: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”

La ex Miss Perú apareció por sorpresa en el programa de su esposo y le reclamó frente a cámaras por hablar de deudas, pagos y montos del hogar que ella prefería mantener en privado

La ex Miss Perú apareció inesperadamente en ‘Yaco y El Loco’ y reveló que tuvo una fuerte conversación con su esposo después de sus declaraciones sobre el dinero. ATV/ Magaly TV La Firme.
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La relación entre Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi volvió a quedar en el centro de la atención luego de que ambos protagonizaran un tenso intercambio en televisión. La ex Miss Perú apareció inesperadamente en el programa ‘Yaco y El Loco’ y decidió confrontar a su esposo por haber hablado públicamente sobre la economía familiar, especialmente después de que sus declaraciones fueran comentadas por Magaly Medina.

La intervención de Natalie no estaba prevista y generó sorpresa entre los presentes. La modelo llegó al espacio que conduce su esposo y, aunque inicialmente rechazó la invitación para subir al escenario, finalmente aceptó participar. Lo que parecía ser una aparición breve terminó convirtiéndose en una conversación incómoda en la que la pareja abordó las declaraciones que habían generado cuestionamientos durante los últimos días.

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La exconductora dejó claro desde el inicio que no se encontraba completamente cómoda con la situación. Según relató, la noche anterior había tenido una fuerte conversación con Yaco debido a sus comentarios sobre los gastos y las finanzas que manejan como familia.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Natalie Vértiz revela que tuvo una fuerte discusión con Yaco Eskenazi

Frente a las cámaras, Natalie Vértiz explicó que aquel momento representaba prácticamente el primer diálogo que ambos mantenían ese día. “Son las primeras palabras que estamos hablando hoy, la verdad”, comentó la modelo.

Luego, dirigiéndose al público, reveló que había tenido que llamar la atención a su esposo por haber expuesto asuntos económicos de la familia. “Chicas, he tenido que jalarle las orejas a Yaco”, manifestó.

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Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Natalie explicó que su molestia surgió principalmente porque consideraba que Yaco no tenía por qué hablar públicamente de montos, precios o aspectos relacionados con su economía personal.

No, chicos, yo ni siquiera he dicho nada hasta el momento, pero ayer le tuve que decir: ‘¿Qué te pasa a ti? ¿Tú qué tienes que hablar de precios, montos? ¿Qué tienes que hablar de mi economía?’”, relató.

La modelo también contó que quiso saber si su esposo había reflexionado después de la conversación que habían tenido en privado. “Eso fue lo que pasó. ¿Cómo has amanecido el día de hoy? ¿Has reflexionado de lo que te he dicho? ¿Has cambiado de opinión?”, le preguntó directamente.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Yaco Eskenazi habló de sus deudas y gastos familiares

El origen de la incomodidad estuvo en unas declaraciones previas de Yaco Eskenazi, quien había hablado sobre las responsabilidades económicas que comparte con Natalie.

El conductor explicó que tiene deudas y cuestionó, en tono aparentemente humorístico, la forma en que ambos manejan algunos pagos del hogar. “La verdad es que tengo deudas y parece que solo yo estoy condenado a pagar las deudas, porque no sé por qué Natalie piensa que ella no las tiene que pagar”, afirmó.

Yaco incluso utilizó una comparación para describir la situación que, según él, ocurre entre ambos. “Sabes qué me he dado cuenta: Natalie cobra como la Sunat, pero no paga”, comentó entre bromas.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.

El conductor también puso como ejemplo algunos gastos relacionados con su familia. Según relató, Natalie le habría solicitado dinero para determinados pagos, entre ellos las clases de violín y un viaje familiar.

Ahora me llamó por el profe de violín y un viaje familiar. Yo le digo diez-diez y ella me dice: ‘Hay que pagar del profe’ y le digo: ‘Págalo tú y me descuentas de lo que me debes’”, contó. De acuerdo con su relato, la situación terminaba de una manera que él consideraba desfavorable para sus intereses. “Pero ahí me mira y me dice: ‘Deposita nomás’. Me hace pagar cosas y no me paga lo mío”, afirmó el denominado ‘Rey León’.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Yaco Eskenazi responde a Natalie y asegura que todo fue una broma

Durante el encuentro en su programa, Yaco intentó tomar la situación con humor y aseguró que todavía no había tenido tiempo de reflexionar sobre la conversación que sostuvo con su esposa. “Cuando salga este video ya verás mi descargo, en la primera parte del show”, respondió el conductor.

Yaco también intentó suavizar el momento con una declaración afectuosa hacia Natalie. “He dicho que te quiero mucho, mi amor. Todo lo que digas se cumplirá a carta cabal”, manifestó.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Luego explicó que, desde su perspectiva, sus comentarios habían sido realizados en tono de broma. “Solo le aclaré a nuestra amiga, que a veces me quiere y a veces no tanto, que era una broma”, sostuvo.

Sin embargo, la conversación tomó nuevamente un tono incómodo cuando apareció el tema de las declaraciones atribuidas a Magaly Medina. Yaco afirmó que la conductora había señalado que él no aportaba dinero al hogar.

Magaly dijo que tú le habías dicho que yo no ponía nada”, sostuvo frente a Natalie. La modelo reaccionó inmediatamente y negó esa versión.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Natalie Vértiz niega que Yaco sea un mantenido

La respuesta de Natalie fue contundente. La modelo dejó claro que, según ella, las declaraciones de Magaly no habían sido dichas de la manera en que Yaco las estaba interpretando. “¡Qué mentira! Anda a ver los videos en YouTube. A las pruebas me remito”, respondió.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Natalie aprovechó entonces para recordar que ella misma había defendido públicamente a su esposo frente a los comentarios que sugerían que Yaco no aportaba económicamente en su relación. “Yo lo he defendido a capa y espada diciendo que no es un mantenido”, afirmó.

La ex Miss Perú fue todavía más contundente al explicar cuál era su postura personal frente a una situación de ese tipo. “Porque yo no podría estar con un mantenido, me muero antes”, sentenció.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.

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