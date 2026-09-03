Will.i.am, integrante de Black Eyed Peas, baila al ritmo de Los Mirlos y sorprende al decir que los ‘samplearía’: “Perú me gusta mucho”

Un entrevistador le enseña una fotografía de la agrupación de cumbia Los Mirlos al productor estadounidense will.i.am durante un encuentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La música peruana volvió a llamar la atención de una figura internacional. will.i.am, integrante de Black Eyed Peas, llegó al Perú como parte de su gira y, durante una actividad organizada por LG, tuvo un inesperado encuentro con el influencer Coco Maggio, quien aprovechó unos segundos de conversación para mostrarle uno de los sonidos más representativos de nuestro país: la cumbia amazónica de Los Mirlos.

El encuentro se produjo durante una actividad en la que un grupo de influencers pudo compartir con el reconocido cantante, productor y compositor estadounidense. Coco Maggio decidió aprovechar la oportunidad para presentarle una canción peruana utilizando uno de los parlantes de la línea LG XBOOM.

PUBLICIDAD

Lo que parecía ser una breve demostración terminó convirtiéndose en uno de los momentos más curiosos de la jornada. El artista escuchó con atención la canción, identificó que se trataba de un sonido de décadas pasadas y reconoció que tenía características que le resultaban familiares. Incluso, cuando Coco Maggio le preguntó si utilizaría ese sonido en una de sus producciones, el artista respondió afirmativamente.

La música peruana llegó hasta uno de los artistas más reconocidos de la escena internacional. will.i.am escuchó a Los Mirlos, identificó su sonido y dejó una inesperada respuesta. Instagram/ Coco Maggio.

Coco Maggio le presentó a will.i.am una canción de Los Mirlos

Antes de reproducir la canción, Coco Maggio le explicó a will.i.am que quería mostrarle rápidamente una canción peruana. “Will, tengo dos segundos para mostrarte una canción peruana”, le dijo. El artista respondió simplemente: “Está bien”.

PUBLICIDAD

Coco Maggio tomó entonces uno de los parlantes LG XBOOM y comenzó a reproducir la canción. Tras los primeros segundos, presentó al grupo responsable de la música. “Estos son Los Mirlos”, le explicó. La respuesta de will.i.am fue inmediata. El cantante reconoció que se trataba de un sonido de otra época y lo calificó como “de la vieja escuela”.

will.i.am queda sorprendido al escuchar a Los Mirlos: “Es de 1970 o algo así”. Captura: Instagram Coco Maggio.

Coco Maggio aprovechó entonces para darle mayores detalles sobre el origen de la canción. “Es cumbia, de la selva, de la selva tropical”, explicó el influencer. La propuesta musical llamó la atención de will.i.am, quien intentó ubicarla temporalmente. “Es como... ¿de 1970 o algo así?”, preguntó.

PUBLICIDAD

“Sí, exactamente”, respondió Coco Maggio. La referencia no estaba lejos de la realidad. Los Mirlos son una de las agrupaciones fundamentales de la historia de la cumbia amazónica peruana y desarrollaron buena parte de su propuesta durante las décadas de 1960 y 1970, incorporando guitarras eléctricas y elementos psicodélicos que terminaron convirtiéndose en parte de su sello.

will.i.am queda sorprendido al escuchar a Los Mirlos: “Es de 1970 o algo así”. Captura: Instagram Coco Maggio.

will.i.am reconoce el sonido de Los Mirlos y dice que los samplearía

Coco Maggio quiso conocer entonces la impresión del artista estadounidense y le hizo una pregunta directa. “¿Te resulta familiar el sonido?”, le preguntó. “Sí”, respondió will.i.am.

La conversación tomó entonces un giro relacionado con la producción musical. Conociendo la trayectoria de will.i.am como productor y creador de canciones, Coco Maggio quiso saber si consideraría utilizar aquel sonido en una futura producción. “¿Lo samplearías?”, le preguntó.

PUBLICIDAD

will.i.am queda sorprendido al escuchar a Los Mirlos: “Es de 1970 o algo así”. Captura: Instagram Coco Maggio.

La respuesta del artista fue contundente. “Sí”, contestó will.i.am entre risas. La reacción de Coco Maggio fue de entusiasmo y agradecimiento. “Gracias, Will. Eres increíble. Muchas gracias”, le respondió.

Sin embargo, el cantante estadounidense no quiso que la canción terminara inmediatamente. Por el contrario, mostró interés en continuar escuchándola. “Bueno, déjame terminar de escucharla”, señaló. Coco Maggio aceptó y dejó que la canción continuara sonando.

will.i.am queda sorprendido al escuchar a Los Mirlos: “Es de 1970 o algo así”. Captura: Instagram Coco Maggio.

will.i.am siguió el ritmo de la cumbia amazónica

Con la canción de Los Mirlos reproduciéndose a través del parlante, el momento adquirió un tono mucho más espontáneo. will.i.am comenzó a acompañar la melodía con su voz y a seguir el ritmo de la música.

PUBLICIDAD

El artista lanzó algunos sonidos mientras escuchaba la canción y terminó interactuando musicalmente con Coco Maggio. En medio de la dinámica, se escucha a will.i.am cantar repetidamente: “Hey, hey, hey”.

will.i.am queda sorprendido al escuchar a Los Mirlos: “Es de 1970 o algo así”. Captura: Instagram Coco Maggio.

Coco Maggio también siguió la melodía, generando un pequeño intercambio entre ambos al ritmo de la canción peruana.

La escena resultó llamativa porque permitió ver al integrante de Black Eyed Peas reaccionando de manera natural ante una expresión musical vinculada con la Amazonía peruana. El artista no se limitó a escuchar unos segundos, sino que pidió continuar con la canción y terminó acompañando su ritmo.

Para el artista argentino, el encuentro también significó una oportunidad para mostrarle a una figura internacional parte de la riqueza musical del Perú.

will.i.am queda sorprendido al escuchar a Los Mirlos: “Es de 1970 o algo así”. Captura: Instagram Coco Maggio.

Coco Maggio le dio la bienvenida a Perú

Antes de finalizar el encuentro, Coco Maggio aprovechó para despedirse del artista y darle la bienvenida al país. “Bienvenido a Perú, amigo mío. Eres increíble”, le dijo.

PUBLICIDAD

De esta manera terminó un encuentro que comenzó con una breve demostración de un parlante y terminó con will.i.am escuchando, cantando y siguiendo el ritmo de una canción de Los Mirlos.

will.i.am queda sorprendido al escuchar a Los Mirlos: “Es de 1970 o algo así”. Captura: Instagram Coco Maggio.

La respuesta más comentada fue, sin duda, aquella que dio cuando Coco Maggio le preguntó si utilizaría el sonido de la agrupación peruana como sample. “Sí”, respondió el cantante. Aunque esta respuesta se produjo en el contexto de una conversación informal y no implica que exista actualmente una colaboración o producción confirmada entre will.i.am y Los Mirlos, el comentario generó interés debido a la reconocida trayectoria del artista estadounidense como productor musical.

PUBLICIDAD

will.i.am queda sorprendido al escuchar a Los Mirlos: “Es de 1970 o algo así”. Captura: Instagram Coco Maggio.