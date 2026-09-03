Perú

Una región del norte del país recibirá una megainversión de S/ 1.600 millones para evitar que El Niño gerene devastación

La ANIN y el Gobierno Regional de Lambayeque presentaron el proyecto definitivo de drenaje pluvial para Chiclayo con una inversión superior a los S/ 1.600 millones

ANIN
El proyecto de drenaje pluvial para Chiclayo busca mitigar el impacto de lluvias intensas y episodios del Fenómeno El Niño en la zona.
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La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Lambayeque presentaron el proyecto definitivo de drenaje pluvial para Chiclayo, una obra con una inversión superior a S/ 1.600 millones que busca reducir las inundaciones en cuatro distritos de la región.

La entidad informó que 70 empresas nacionales e internacionales participaron en una reunión previa al proceso de contratación.

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La iniciativa alcanzará a más de 630 mil habitantes de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Pimentel, zonas que registran acumulación de agua durante lluvias intensas y episodios del Fenómeno El Niño.

Según ANIN, el proyecto apunta a mitigar los efectos de esos eventos sobre viviendas, colegios, establecimientos de salud y actividades económicas.

El expediente técnico culminado abre la etapa de contratación

La presentación se realizó durante el “ANIN Roadshow 2026 — Proyecto Drenaje Pluvial Chiclayo”, con la presencia del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, y del gerente general de ANIN, Sergio Iván Atarama Martínez.

El expediente técnico ya está concluido, de acuerdo con la entidad. Esa condición permite iniciar la siguiente fase, centrada en la contratación de la empresa o consorcio que tendrá a cargo la ejecución de la obra.

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La convocatoria reunió a 70 firmas interesadas en participar. ANIN señaló que buscará atraer a compañías con experiencia en ingeniería hidráulica y en obras de drenaje urbano de gran escala, bajo los mecanismos de transparencia e integridad que rigen sus procesos.

ANIN
La obra de drenaje pluvial beneficiará a más de 630.000 habitantes de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Pimentel.

La obra buscará reducir los efectos de las lluvias y El Niño

El proyecto forma parte de la cartera prioritaria de infraestructura para la macrorregión norte. La intervención se concentrará en un sistema de drenaje destinado a conducir las aguas pluviales y reducir los aniegos en áreas urbanas de los cuatro distritos beneficiados.

“Durante años, la población de Chiclayo ha sufrido el impacto de las lluvias intensas en sus viviendas, colegios, centros de salud y actividades económicas. Frente a ello, este proyecto ofrece una propuesta integral y definitiva”, afirmó Atarama Martínez, según una nota de prensa de ANIN.

La información difundida no precisa el cronograma para el inicio de los trabajos ni el plazo estimado de ejecución. Esos detalles quedarán vinculados al proceso de contratación y a la adjudicación de la obra.

ANIN
Las inundaciones y la acumulación de agua en Chiclayo afectan viviendas, infraestructura educativa y de salud, y la actividad económica local.

El Gobierno Regional ofreció apoyo para destrabar obstáculos

Durante el evento, Pérez Flores destacó la coordinación entre el Gobierno Regional de Lambayeque y la ANIN, cuya jefatura está a cargo de Hernán Yaipén. El gobernador aseguró que el sector privado contará con respaldo de las autoridades regionales durante el desarrollo del proyecto.

“Van a tener a todo un equipo disponible, trabajando para destrabar de manera inmediata cualquier obstáculo”, señaló Pérez Flores.

La coordinación entre las entidades resulta relevante en una obra de alcance urbano que deberá articular intervenciones en Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Pimentel. La ejecución también requerirá la gestión de permisos, compatibilidades con redes de servicios e intervenciones en espacios públicos.

Los fondos se dirigirán a ejecutar obras en áreas del país con alta exposición a eventos meteorológicos severos.
El ANIN Roadshow 2026 sobre el Proyecto Drenaje Pluvial Chiclayo reunió a 70 empresas nacionales e internacionales interesadas en la contratación.

ANIN anunció reportes periódicos sobre el avance del proyecto

La entidad indicó que mantendrá un esquema de rendición de cuentas periódica sobre la ejecución del drenaje pluvial. El mecanismo incluirá información sobre el avance de las etapas del proyecto, una vez que concluya el proceso de contratación.

La iniciativa se suma a la agenda de infraestructura prevista para Lambayeque durante 2026. El Gobierno Regional también mencionó preparativos vinculados a la visita del papa León XIV a Chiclayo, programada para noviembre.

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