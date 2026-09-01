Captura de Jhonsson Cruz en Bolivia: El mensaje de WhatsApp que hizo caer al líder de ‘Los Pulpos’

Jhonsson Smith Cruz Torres, sindicado como el cabecilla de la peligrosa organización criminal 'Los Pulpos', fue capturado en un megaoperativo en La Paz, Bolivia. El delincuente era buscado internacionalmente por delitos como secuestro, homicidio y robo agravado.

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La detención de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, en La Paz, Bolivia, abrió una nueva etapa en la investigación contra la organización criminal Los Pulpos, vinculada por la Policía Nacional del Perú (PNP) con extorsiones, secuestros, homicidios y sicariato en Trujillo y otras zonas de La Libertad.

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó este martes 1 de septiembre que el presunto cabecilla de la red fue intervenido en territorio boliviano luego de un trabajo de seguimiento y coordinación internacional. El detenido era requerido por la justicia peruana y figuraba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, que ofrecía S/500 mil por información que permitiera ubicarlo.

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La captura se produjo a las 9:45 a.m. en un inmueble de La Paz. La intervención alcanzó también a Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, señalado como presunto integrante de la seguridad de Cruz Torres.

La pista de WhatsApp detrás de la captura de Jhonsson Pulpo, presunto líder de Los Pulpos| Foto: PNP

El número de WhatsApp permitió ubicar al presunto cabecilla

La ubicación del número de WhatsApp que utilizaba Cruz Torres para comunicarse fue uno de los elementos que orientó las labores de inteligencia, de acuerdo con la información de Canal N. Un equipo policial peruano viajó a Bolivia para colaborar con las acciones de localización y con las coordinaciones previas a la intervención.

El operativo reunió a agentes del Equipo Especial Sensitivo contra la Criminalidad Organizada Transnacional, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y unidades especializadas de la Policía Boliviana, entre ellas su División de Ciberdelincuencia.

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Astudillo precisó que las autoridades bolivianas realizaron la detención debido a que el investigado se encontraba en esa jurisdicción. La PNP había mantenido una requisitoria y equipos de seguimiento sobre el entorno de Cruz Torres, mientras se coordinaban las acciones necesarias para concretar su ubicación.

El titular del Interior indicó que los detalles sobre el desplazamiento del detenido debían mantenerse en reserva por razones de seguridad. Además, señaló que personal peruano ya se encontraba en Bolivia para asumir las coordinaciones del traslado.

Jhonsson Smith Cruz Torres, sindicado como el cabecilla de la peligrosa organización criminal 'Los Pulpos', fue capturado en un megaoperativo en La Paz, Bolivia. El delincuente era buscado internacionalmente por delitos como secuestro, homicidio y robo agravado.

¿De qué se le acusa a Jhonsson Smit Cruz?

Sobre Jhonsson Smit Cruz Torres pesan órdenes de captura por robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado.

Las autoridades identifican a Cruz Torres como uno de los principales dirigentes de Los Pulpos, una organización con presencia histórica en Trujillo. Astudillo sostuvo que la estructura no está integrada por un grupo reducido, sino por más de 100 personas que tendrían funciones diferenciadas dentro de sus actividades ilícitas.

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El ministro explicó que, en este tipo de redes, algunos integrantes se encargan de proveer armas, vehículos, uniformes o información sobre las víctimas, mientras otros ejecutan los ataques. Por ello, la caída de un cabecilla no implica el cierre inmediato de todas las investigaciones ni la desarticulación automática de la organización.

“Así como este sujeto no es el único. Tenemos todo un mosaico de jefes de bandas criminales que estamos detrás de ellos. El trabajo de nuestros policías realmente es arduo. Hay que trabajar o estar con ellos para darse cuenta de cómo se amanecen, cómo duplican sus horarios, cómo van en la búsqueda y lo que emplean”, manifestó.

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La detención de Cruz Torres ocurre después del secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, quien fue interceptado la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo por sujetos que simulaban integrar una unidad policial. Cuatro personas que lo acompañaban murieron durante el ataque.

Lara Tantaquilla fue liberado el lunes 31 de agosto. La PNP informó sobre la detención de cinco presuntos miembros de Los Pulpos en el marco de las pesquisas por el secuestro y el cuádruple homicidio.