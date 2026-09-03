Perú

Así terminó una mototaxi tras violento choque contra un tren en Arequipa

Según información preliminar, el conductor habría intentado ganarle el paso a la locomotora para cruzar los rieles

El accidente ocurrió aproximadamente a las 6 a. m., cuando el convoy se dirigía hacia Arequipa (Créditos: Latina)
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Una mototaxi quedó prácticamente destrozada y atrapada contra la locomotora de un tren tras protagonizar un violento accidente en el distrito de La Joya, en Arequipa. El hecho ocurrió alrededor de las 6 a. m., cuando la unidad habría intentado cruzar la vía férrea mientras la formación avanzaba desde el puerto de Matarani con dirección a la ciudad de Arequipa.

De acuerdo con información de Latina Televisión, el conductor habría intentado ganarle el paso al convoy. La maniobra terminó en una fuerte colisión que dejó el transporte atascado frente a la máquina ferroviaria.

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El impacto generó preocupación entre los habitantes de la zona debido a la presencia de la línea férrea en sectores por donde transitan diariamente peatones y conductores. Pese a la violencia del choque, los ocupantes de la mototaxi no sufrieron lesiones de gravedad. Según los primeros reportes, presentaron heridas leves.

Una mototaxi quedó destrozada y atrapada contra la locomotora de un tren en La Joya en Arequipa - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Una mototaxi quedó destrozada y atrapada contra la locomotora de un tren en La Joya en Arequipa - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión y determinar las responsabilidades que correspondan, de acuerdo con los resultados de las investigaciones.

El caso volvió a encender la preocupación entre los vecinos de La Joya, quienes advierten sobre los riesgos que existen en los sectores atravesados por las vías ferroviarias. Según los residentes, tanto peatones como vehículos deben cruzar constantemente sobre los rieles para desplazarse por la zona.

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Una de las habitantes expresó especial preocupación por las personas mayores que transitan por el sector. Durante su testimonio, señaló que hay residentes de 80 y 84 años que caminan por los alrededores de la vía férrea. La presencia de los trenes representa una dificultad para quienes necesitan desplazarse por estos espacios.

“Viene el tren y ¿por dónde caminamos?”, cuestionó la vecina, ante las cámaras del citado medio de comunicación, al referirse a la situación que enfrentan los pobladores cuando una formación ferroviaria se aproxima. Su reclamo refleja la preocupación existente entre quienes viven cerca del recorrido de los trenes y deben movilizarse por lugares donde también circulan estas máquinas.

Los ocupantes de la unidad menor sufrieron heridas leves, pese a la magnitud de la colisión - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Los ocupantes de la unidad menor sufrieron heridas leves, pese a la magnitud de la colisión - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Los residentes consideran que el accidente debe servir para evaluar las condiciones actuales de seguridad en el sector. La preocupación no solo alcanza a los conductores que atraviesan los rieles, sino también a los peatones que utilizan estos espacios como parte de sus desplazamientos cotidianos.

Ante esta situación, la población pidió que se evalúe la posibilidad de reubicar las vías del tren y buscar una alternativa que permita disminuir los riesgos. Los vecinos consideran necesario encontrar una solución que proteja a quienes viven y transitan cerca de la línea férrea.

El choque entre la mototaxi y el tren vuelve a poner bajo la atención de las autoridades la convivencia entre el tránsito local y el recorrido ferroviario en La Joya. Mientras continúan las diligencias policiales, los pobladores esperan que se analicen medidas destinadas a reducir el peligro en los puntos donde peatones y vehículos deben cruzar los rieles.

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