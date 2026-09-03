Lima amanece hoy 3 de septiembre con llovizna: ¿Cómo estará el clima en lo que resta del día, según el Senamhi?

Lluvia en Lima: Intensa llovizna, bajas temperaturas y neblina se registró en varios distritos de la capital. (Infobae/Paula Elizalde)

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Lima Metropolitana registró en las primeras horas de este miércoles 3 de septiembre una ligera llovizna en algunos distritos. En su pronóstico meteorológico más reciente, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mencionó la presencia de cielo nublado parcial en la zona este y oeste de la capital, pero no precitaciones, por lo que sorprendió a los ciudadanos que salen temprano de sus viviendas.

Infobae constató que el Rímac, Cercado de Lima, Breña, Jesús María, Lince, entre otros distritos, reportaron durante la madrugada esta llovizna ligera que pasada las 6 de la mañana de hoy jueves ya había dejado pistas y veredas mojadas. La sensación de frío también en las primeras horas de este 3 de septiembre también fue mayor, a diferencia de otros días de invierno que venían siendo más cálidos por la presencia del fenómeno El Niño.

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De acuerdo a la zona este y oeste de Lima, este es el pronóstico para lo que resta de hoy jueves 3 de septiembre:

Lima amanece con llovizna y cielo cubierto: el clima da un giro tras días de calor intenso. Agencia Andina

Lima este : temperatura máxima de 26ºC y una mínima de 18ºC. El pronóstico refiere que habrá cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y por la tarde.

Lima oeste y el Callao: temperatura máxima de 24ºC y una mínima de 21ºC. El pronóstico indica que habrá cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo nublado al atardecer.

Incremento de temperatura

A través del aviso meteorológico n.° 345, el Senamhi informó que, desde el viernes 4 al domingo 6 de setiembre, continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra del país.

El nivel de alerta para este aviso es de color rojo lo que da cuenta de un “fenómeno meteorológico peligroso y de gran magnitud”, por lo que se recomienda ser extremadamente precavido. “Esté al corriente en todo momento del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades”, indicó el Senamhi.

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De acuerdo a los expertos del Senamhi, la presencia del fenómeno de El Niño a dado como resultado un invierno atípico en el que se registran temperaturas cálidas pese a la temporada fría. (Senamhi)

Las regiones que presentarán afectación por este evento serán Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Además, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. No se descarta la ocurrencia de chubascos en la sierra.

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

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Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

Dos mujeres se protegen del sol con sombrillas en Perú ante las altas temperaturas registradas por el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

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Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.