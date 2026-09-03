Fenómeno El Niño pone en alerta a 13 mil colegios: Minedu apura medidas preventivas

Minedu dio un importante anuncio de cara al inicio de clases del año escolar 2024. (Foto: Andina)

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El Ministerio de Educación (Minedu) prepara una intervención preventiva en cerca de 13 mil colegios ante el posible impacto del Fenómeno El Niño, según anunció el titular de la cartera, José Antonio Chang.

El plan contempla reparaciones antes de las lluvias, transferencia de recursos a directores y la compra de 1.500 aulas prefabricadas para sostener el servicio educativo si las inundaciones o daños en la infraestructura obligan a suspender actividades presenciales.

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La medida forma parte de la respuesta que el Gobierno evalúa frente a las consecuencias climáticas en distintos sectores. Chang dijo que Educación busca asegurar el cierre del año escolar y preparar el inicio del siguiente, con acciones que reduzcan interrupciones en las escuelas. La prioridad, explicó, está en anticipar fallas que suelen aparecer cuando el agua ingresa a las aulas o compromete cubiertas y sistemas de drenaje.

José Antonio Chang, ministra de Educación.

Minedu prevé reparar techos y evitar inundaciones en las escuelas

“Se ha previsto todo eso, por eso hay una comisión del gobierno que está viendo todos los temas que van a acarrear el fenómeno del niño. En ese sentido, nosotros desde el sector lo que estamos previniendo es una intervención en cerca de 13 mil escuelas para ponerles todas las condiciones necesarias para que el niño no las afecte dramáticamente. Es decir, techo de calamina, desfogues, para que no se inunden las escuelas”, precisó el ministro.

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El anuncio se realizó en una entrevista con Exitosa, donde Chang detalló que la intervención incluirá techos de calamina y desfogues para evitar que los locales se inunden. El mantenimiento preventivo quedará a cargo de los responsables de cada plantel, después de que el sector transfiera el presupuesto previsto para esas tareas.

“Se está dando el presupuesto y vamos a transferir los fondos a cada director de escuela para que estos hagan el mantenimiento preventivo. Esta es una operación antes del niño, pre niño”, afirmó Chang.

El ministro señaló que el Minedu trabaja con poco margen de tiempo. Según sostuvo, la gestión recibió la cartera sin previsiones para atender este escenario. “Estamos contra el tiempo, definitivamente. Tengo que confesar que hemos recibido el sector sin ninguna previsión para estas fechas”, sostuvo durante la conversación radial.

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1.500 aulas prefabricadas y enseñanza a distancia

Como medida de respuesta, Educación anunció la compra inmediata de 1.500 aulas prefabricadas. Estas estructuras se destinarán a los colegios que sufran afectaciones y requieran espacios para mantener las clases.

Chang vinculó esa adquisición con la necesidad de evitar que los daños físicos detengan la enseñanza. El anuncio se suma a la evaluación de mecanismos para continuar la atención educativa cuando los locales no estén en condiciones de recibir estudiantes.

“Pero no sólo eso, tenemos que garantizar que en la posibilidad que no se pueda hacer presencialmente clases virtuales y estamos recurriendo a la televisión”, indicó Chang.

La alternativa combina clases virtuales y contenidos difundidos por televisión, de acuerdo con lo dicho por el titular de Educación. El sector deberá definir cómo aplicará esas modalidades, qué instituciones las usarán y durante cuánto tiempo, si se presenta una emergencia que impida la asistencia a las aulas.

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La comisión del Gobierno, mencionada por el ministro, revisa los efectos que el fenómeno puede ocasionar en diversas áreas antes de que se intensifiquen las condiciones climáticas.