Perú

‘Los Pulpos’ exigieron US$5 millones por liberar a empresario en Trujillo, según su padre: “Era una cifra inalcanzable”

El padre del empresario aseguró que la familia recurrió a un intermediario vinculado con la banda criminal para negociar su liberación, ante la imposibilidad de reunir el monto solicitado

Retrato de frente de un hombre de cabello corto y oscuro, vestido con una sudadera negra con capucha, sobre un fondo neutro
‘Los Pulpos’ exigieron US$5 millones por la liberación del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, según su padre, quien calificó el monto de “inalcanzable”
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La organización criminal ‘Los Pulpos’ exigió cinco millones de dólares para liberar al empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, secuestrado el último fin de semana en Trujillo (La Libertad), según confirmó este martes su padre, Eleuterio Lara López, quien aseguró que la familia no podía pagar esa cantidad y recurrió a un intermediario para conseguir su liberación.

En diálogo con RPP, el también empresario señaló que la cifra era “inalcanzable” para él y negó haber realizado directamente el pago exigido. Explicó que la liberación se consiguió mediante la intervención de un amigo que, de acuerdo con su versión, era “conocido” por la banda criminal.

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“Por medio de mis amistades”, dijo, al tiempo que señaló que era urgente “buscar la solución” porque estaba “en juego la cabeza” de su hijo, aunque evitó proporcionar mayores detalles sobre las gestiones realizadas.

El empresario fue liberado este lunes por la tarde, después de permanecer retenido tras el ataque en el que fueron asesinadas cuatro personas que lo acompañaban.

Eleuterio Lara aseguró que realizó las gestiones por sus propios medios y puso en duda el seguimiento de las cámaras de seguridad durante el secuestro

Posteriormente, un hermano del empresario contactó con la emisora, rechazó proporcionar detalles sobre la operación y pidió a los medios que no realizaran llamadas ni investigaciones que, según afirmó, pudieran perjudicar a otras personas. “Hay cosas que simplemente no puedo decir”, manifestó.

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El familiar cuestionó además la actuación de la Policía Nacional (PNP) y aseguró que la familia decidió actuar por su cuenta ante la falta de resultados. “La policía no sabe hacer su trabajo”, afirmó, al insistir en que la familia hizo “lo que tenía que hacer”.

“A ustedes no les compete eso. A nadie les compete. Eso se queda entre nosotros y punto. No sé qué organización, no sé qué hizo. Suponemos unas cosas, ponemos otras cosas. Ahorita desconfiamos de todos. Así de simple”, señaló.

De igual modo, negó que el empresario hubiera recibido amenazas antes del secuestro y cuestionó las versiones de agentes policiales que, según dijo, sostenían que la familia conocía previamente lo que iba a ocurrir.

“¿Se da cuenta la estupidez que hablan los policías que nosotros ya sabíamos? en algún momento mi hermano va a salir a dar unas declaraciones. No es el momento ahora, simplemente. Esto es todo lo que tengo que decir", dijo.

Las declaraciones se produjeron tras la caída en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, líder de Los Pulpos e hijo de uno de sus fundadores, por el que se ofrecía una recompensa de 500.000 soles para quien ofreciera información que facilitara su captura.

Lara Tantaquilla fue liberado el lunes por la tarde, después de permanecer secuestrado desde la madrugada del domingo, cuando cuatro de sus acompañantes fueron asesinados
Lara Tantaquilla fue liberado el lunes por la tarde, después de permanecer secuestrado desde la madrugada del domingo, cuando cuatro de sus acompañantes fueron asesinados

El empresario fue secuestrado durante la madrugada del domingo en plena vía pública de Trujillo, luego de que un grupo de atacantes vestidos con uniformes similares a los de la PNP interceptara el vehículo en el que se desplazaba. Los agresores asesinaron en el lugar a sus cuatro acompañantes.

El grupo se movilizaba en un vehículo de alta gama que fue interceptado a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) por sujetos que llevaban uniformes similares a los utilizados por el Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

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